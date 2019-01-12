Вот как надо разговаривать с "партнерами"! В Китае демонстративно приговорили к ВМН канадца-"наркоторговца" Шелленберга

17:47 14.01.2019

Мужчина в сговоре с несколькими гражданами Китая организовывал переправку наркотиков, спрятанных в автомобильных покрышках, в Австралию.



Суд в китайском городе Далянь (провинция Ляонин) приговорил к смертной казни гражданина Канады за контрабанду наркотиков, передает Lenta.ru.



У осужденного Роберта Ллойда Шелленберга также должно быть конфисковано все его имущество. Мужчина имеет право обжаловать приговор в вышестоящей инстанции в течение 10 дней.



Первоначально канадца сочли виновным в контрабанде наркотиков и 20 ноября 2018-го приговорили к 15 годам тюрьмы, конфискации имущества на сумму в 150 тысяч юаней (22 тысячи долларов) и депортации на родину после отбывания наказания. Мужчин подал апелляцию на приговор, посчитав его суровым.



Прокуроры же назвали вердикт снисходительным, поскольку Шелленберга признали лишь соучастником преступления. Они предоставили новые доказательства и факты, и в итоге в ходе судебного разбирательства канадца признали одним из исполнителей. "Факты, предоставленные государственной прокуратурой, ясны, доказательства достоверны и достаточны для признания вины. Шелленберг является преступником", - указывается в сообщении.



Как отмечается, канадец в сговоре с несколькими гражданами Китая организовывал переправку наркотиков, спрятанных в автомобильных покрышках, в Австралию. Его арестовали, когда он пытался на самолете улететь из Китая в Таиланд.



Как отмечает Reuters, дело станет проверкой для отношений Китая и Канады. Они обострились на фоне скандала, связанного с арестом в Канаде по запросу Вашингтона Мэн Ваньчжоу - дочери основателя и по совместительству гендиректора китайской телекоммуникационной компании Huawei. Ее подозревают в нарушении американских санкций в отношении Ирана. После этого китайские власти задержали несколько граждан Канады. На начало января, по информации Reuters, задержанных было 13 человек.