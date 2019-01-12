 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 14.01.2019
19:28  Путину нужна "тайная ОПЕК", чтобы контролировать мировые рынки нефти и газа, - М.Мэтьюс
18:00  Эхветкасы-таун. В российской Чувашии может появиться первый Китайский анклав
17:57  Ум - сексуальное преимущество (у волнистых попугайчиков), - доказал китайский ученый Хуа Сунь
17:55  Рогом в стену. Трамп погряз в самом долгом "шатдауне" в истории, - Le Figaro
17:51  В Алматы умер выдающийся советский тренер (пятикратный Олимпионик!) по борьбе Вадим Псарев
17:47  Вот как надо разговаривать с "партнерами"! В Китае демонстративно приговорили к ВМН канадца-"наркоторговца" Шелленберга
17:30  Цепляет ли Ш.Мирзияев просто коррупцию или щупает саму систему? Ч. 3 - Б.Мусаев
17:23  Рижский мэр Ушаковас: судьбинушка "русского" коллаборанта, - В.Ермаков
15:26  Простой пилот Тлек Ербулеков назначен ректором КазАкадемии гражданской авиации
15:12  В списке только лузеры: Украина не получит своего президента, - А.Цуканова
14:49  Когда Путин выгонит Медведева? - "СП"
14:24  Персидская империя: как могучее государство погибло из-за жадного мельника (уроки истории)
14:18  Воевать нельзя мириться. Экономическая война США и Китая только начинается, - А.Габуев
14:17  Торговый оборот Китая падает быстрее ожиданий
14:09  Курбон Хакимзода назначен главой Хатлонской области Таджикистана
12:50  Внук Назарбаева инициировал подсчет и идентификацию барсов Казахстана. Сложнее сосчитать потомков Елбасы...
12:48  Надо будет - и выборы будут. 2019 год будет очень непростым как в экономическом, так и в политическом план, - Д.Ашимбаев
12:43  Никол Пашинян вновь стал премьер-министром Армении
12:34  Ирак – в эпицентре соперничества США и Ирана, - С.Шакарянц
12:08  Разбившийся бишкекский "Боинг" принадлежал армии Ирана. Спасся бортинженер
12:06  Следствие завершено. Начинается суд над экс-мэром Бишкека Албеком Ибраимовым
12:04  Спасибо, дядя Дональд! Как Америка толкнула Россию в объятья Китая, - Э.Лимонов
11:59  Настоящие возвращенцы: как казахстанцев эвакуировали из Сирии, - И.Кармазин
11:55  "Иное" сознание степного человека определяет время и пространство, - Г.Инандж
11:41  Киргизский "Боинг" вез в Тегеран груз.. мяса
11:30  В Алматы схвачена банда "центральноазиатских" террористов из ДАИШ. Готовили теракты
11:24  Шаги в "Черный январь" (об уроках бакинской трагедии 20 января 1990 года), - К.Агаев
10:26  В пригород Тегерана рухнул грузовой Боинг из Бишкека. Жертвы уточняются
09:01  Дружба по стамбульски. Турция продала Украине ударные БЛА Bayraktar TB2 (6 штук)
08:39  Смотрины Свараджа. Индия укрепляется в Центральной Азии, - В.Панфилова
08:38  Сирийский узел развяжут без США? - А.Шумилин
00:22  Кто портит Кыргызо-китайские отношения? - Ачык саясат
00:21  Три кыргызских экс-политика (Келдибеков, Бекназаров и Дуйшебаев) повторно подали в суд на экс-президента Атамбаева
Воскресенье, 13.01.2019
23:25  Почему действующий президент такой... до..дон, - экс-кыр-президентша Отунбаева
14:37  Сорос проплатил очередную "уличную революцию" в Сербии
14:32  Таинственная жена Ким Чен Ына - кто она?
14:30  Урок французского: Макрона подвели пенсионная реформа и цены на бензин
14:28  Как Украина с сексом разбирается
14:25  Эскалация войны в Сирии. Аш-Шамисты рвутся к Алеппо
10:18  Оказавшиеся в изоляции курды представляют свою "дорожную карту" России, - Жорж Мальбрюно
10:14  Российские наемники помогают подавлять протесты в Судане, - Джейн Флэнеген
10:10  Джихадисты обратно захватывают провинцию Идлиб, - Le Temps
00:51  Красивая жизнь со скромной зарплатой. Чем привлекательна госслужба в Таджикистане? - Х.Хуррамов
00:35  В Узбекистане ширится геноцид летучих мышей. Дурдом...
00:27  Македония переименовалась. Только бы пролезть в НАТО и получить халявную пайку
00:23  Уволена глава Миграционной полиции России генеральша Кириллова
Суббота, 12.01.2019
22:21  Цепляет ли Ш.Мирзияев просто коррупцию или щупает саму систему? Ч. 2 - Б.Мусаев
21:54  Как выяснили генетики - древний человек активно совокуплялся с неандертальцами и денисовцами
14:53  Турция претендует на американские базы в Сирии, - И.Субботин
14:51  Ранее уволенный за кумовство и взяточничество Салимов трудоустроен замом министра экономики и промышленности Узбекистана. Исправился?
14:49  Рождение новой Европы. Какой она будет и за кем пойдет? - Э.Биров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
В Алматы умер выдающийся советский тренер (пятикратный Олимпионик!) по борьбе Вадим Псарев
17:51 14.01.2019

Умер тренер олимпийского чемпиона по борьбе Ушкемпирова
Его не стало на 87-м году жизни.

Не стало заслуженного тренера по греко-римской борьбе Вадима Псарева, он скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на публикацию главы министерства культуры и спорта РК в соцсетях.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на своей странице в Facebook сообщил:

"Друзья, на 87-м году ушел из жизни легендарный тренер по борьбе Псарев Вадим Александрович. Воспитатель плеяды наших прославленных чемпионов Валерия Рязанцева, Анатолия Назаренко, Владимира Бакулина, Жаксылыка Ушкемпирова и многих других, чье имя вошло в зал Славы FILA, заслуженный тренер СССР и Казахстана. Уникальный дар Учителя, человеческий и спортивный талант - вот, что навсегда останется в памяти его воспитанников и поклонников греко-римской борьбы. Ушла целая эпоха, единственный тренер, чьи ученики становились призерами Олимпиад пять раз. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким Вадима Александровича".
Вадим Псарев внес значительный вклад в развитие советского и казахстанского спорта. За полувековую карьеру, Псарев воспитал целую плеяду известных олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, в том числе легендарного олимпийского чемпиона 1980 года Жаксылыка Ушкемпирова.

Помимо него, через мощную школу Псарева прошли такие спортсмены как: Валерий Рязанцев, Анатолий Назаренко, Владимир Бакулин и многие другие.

Вадим Псарев был единственным тренером, чьи ученики становились призерами Олимпийских игр пять раз. Кроме этого, в 2014 году имя Вадима Псарева было включено в Зал славы FILA.

Прощание с Вадимом Псаревым пройдет 15 января в 10 утра в спортивном комплексе "Достык" по адресу проспект Абая, 48.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547477460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года №925
- Данияр Ашимбаев: Надо будет - и выборы будут
- Индекс промышленного производства составил 104,1%
- Первые фронт-офисы полиции открывают в Алматы
- Внук Назарбаева инициировал подсчет и идентификацию барсов Казахстана
- Персидская империя: как могучее государство погибло из-за жадного мельника
- В названии Македонии осталось греческое слово
- Стена Плача США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  