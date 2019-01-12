В Алматы умер выдающийся советский тренер (пятикратный Олимпионик!) по борьбе Вадим Псарев

17:51 14.01.2019

Умер тренер олимпийского чемпиона по борьбе Ушкемпирова

Его не стало на 87-м году жизни.



Не стало заслуженного тренера по греко-римской борьбе Вадима Псарева, он скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на публикацию главы министерства культуры и спорта РК в соцсетях.



Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на своей странице в Facebook сообщил:



"Друзья, на 87-м году ушел из жизни легендарный тренер по борьбе Псарев Вадим Александрович. Воспитатель плеяды наших прославленных чемпионов Валерия Рязанцева, Анатолия Назаренко, Владимира Бакулина, Жаксылыка Ушкемпирова и многих других, чье имя вошло в зал Славы FILA, заслуженный тренер СССР и Казахстана. Уникальный дар Учителя, человеческий и спортивный талант - вот, что навсегда останется в памяти его воспитанников и поклонников греко-римской борьбы. Ушла целая эпоха, единственный тренер, чьи ученики становились призерами Олимпиад пять раз. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким Вадима Александровича".

Вадим Псарев внес значительный вклад в развитие советского и казахстанского спорта. За полувековую карьеру, Псарев воспитал целую плеяду известных олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, в том числе легендарного олимпийского чемпиона 1980 года Жаксылыка Ушкемпирова.



Помимо него, через мощную школу Псарева прошли такие спортсмены как: Валерий Рязанцев, Анатолий Назаренко, Владимир Бакулин и многие другие.



Вадим Псарев был единственным тренером, чьи ученики становились призерами Олимпийских игр пять раз. Кроме этого, в 2014 году имя Вадима Псарева было включено в Зал славы FILA.



Прощание с Вадимом Псаревым пройдет 15 января в 10 утра в спортивном комплексе "Достык" по адресу проспект Абая, 48.