 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рогом в стену. Трамп погряз в самом долгом "шатдауне" в истории, - Le Figaro
17:55 14.01.2019

14 января 2019 г.
Филипп Жели | Le Figaro
Дональд Трамп погряз в самом долгом "шатдауне" в истории
"Приблизительно 800 тыс. государственных служащих стали жертвой противостояния между президентом и его противниками-демократами", - пишет корреспондент Le Figaro в Вашингтоне Филипп Жели.

На 23-й день частичного паралича федерального правительства Дональд Трамп стал рекордсменом самого долгого шатдауна в американской истории, говорится в статье.

"Противостояние между президентом и новым демократическим большинством в Палате представителей носит, прежде всего, политический характер. Президент, потеряв бдительность, обрек себя на два тяжелейших года, оставшихся до выборов 2020 года", - отмечает автор статьи.

"Трамп должен выиграть дело по обеспечению безопасности на границе (речь идет об утверждении финансирования строительства стены на границе с Мексикой на сумму 5,7 млрд долларов, которая, по словам Трампа, сможет решить миграционный кризис- Прим. ред.), у него нет другого выбора, - анализирует Ньют Гингрич, который был спикером Палаты представителей Конгресса США во время предыдущего самого долгого 21-дневного шатдауна в 1995-1996 году, когда наоборот, республиканское большинство противостояло Биллу Клинтону. - Если для этого понадобится полгода, то это займет полгода. Когда одна из сторон отказывается от любого компромисса, то его невозможно найти. Демократы решили унизить президента, ни в чем ему не уступать, вынудить его сдаться. Если он позволит им выиграть при подобных обстоятельствах, то он разрушит свое президентство и потеряет всякий шанс быть переизбранным".

"Тем временем почти 800 тыс. государственных служащих несут основные расходы этой возвышающейся над ними битвы. Более 420 тыс. из них, признанных "незаменимыми", должны работать без зарплаты - или подвергаться риску быть уволенными, а другие отправлены по домам и находятся в вынужденном отпуске. Впервые в пятницу они получили свою двухнедельную платежную ведомость, где стояла сумма в "ноль долларов", - указывает Жели.

"Мелкие служащие, зарабатывающие недостаточно для того, чтобы откладывать деньги, пострадали неизмеримо сильнее", - пишет газета.

"Вы знаете, что происходит в это время года? - заявил изданию USA Today Карл Хаутман, лесной инспектор из Висконсина. - Плата за обучение, налог на имущество, счета за Рождество - все это ложится на вашу кредитную карту. Это наихудший момент для того, чтобы не выплачивать зарплату".

"В четверг, когда Трамп посещал границу Техаса, сотни федеральных государственных служащих протестовали перед Белым домом, приветствуя друг друга словами "товарищ по несчастью" и выкрикивая нараспев: "Заплатите трудящимся, путь безработным станет Трамп!" На их плакатах было написано: "Мы хотим работать", - передает корреспондент.

"По данным компании Standard & Poor"s, экономические последствия блокады оцениваются в 3,6 млрд долларов. Через две недели они превысят те 5,7 млрд долларов, которые необходимы для строительства стены на мексиканской границе", - говорится в статье.

"Дональд Трамп утверждает, что "многие пострадавшие поддерживают то, что я делаю для безопасности границы" и сумеют "приспособиться". В начале шатдауна он говорил, что "большинство тех, кому не заплатили, являются демократами", намекая на "глубинное государство", которое, по его мнению, настроено против него", - указывает автор статьи.

"Президент ведет себя так развязно, потому что он не знает, что значит едва сводить концы с концами", - говорит Хаутман, выступая против "шумихи в консервативных СМИ про бесполезных служащих, которые ничего не делают".

"По данными опросов, растет число американцев (с 47% до 51%, то есть плюс 4% за две недели), которые больше осуждают Трампа, чем демократов", - говорится в статье.

"Поставленный в безвыходное положение все более тягостными разоблачениями о своем поведении в отношении России, американский президент извлекает пользу от тех отвлекающих действий, которые предоставляет ему шатдаун", - комментирует Филипп Жели.

Источник: Le Figaro

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547477700
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