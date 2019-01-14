Эхветкасы-таун. В российской Чувашии может появиться первый Китайский анклав

18:00 14.01.2019

В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ПЕРВЫЙ КИТАЙСКИЙ АНКЛАВ

История с покупкой китайцами земли в Чувашии получила продолжение



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В прошлом году жителям Моргаушского района Чувашии удалось добиться запрета на строительство в деревне Эхветкасы поселка для китайских рабочих. Как уже сообщалось, ООО "Сычуань-Чувашия Агропромышленная торговая компания" собиралось строить в районе молокозавод, для чего приобрело 40 гектаров земли для строительства городка коттеджного типа для работников. Местные жители были уверены, что проблема решена.



Дело в том, что в Моргаушском районе Чувашии проживает всего около 3000 человек, и в случае прибытия порядка 8-10 тысяч китайцев район превратится в китайский анклав.



В начале 2019 года в районе распространились слухи о том, что вместо молокозавода китайская компания планирует строительство литейного завода по производству рельсов для высокоскоростных магистралей и общежитий для работников, которых предполагается завезти около 8000.



Как сообщает "Федеральное агентство новостей", слухи полностью подтвердились. Источник в правительстве Чувашии сообщил, что 29 декабря, в администрацию Москакасинского сельского поселения пришло заявление от ООО "Сычуань-Чувашия Агропромышленная торговая компания" с просьбой поменять назначение их земли с жилищного строительства на промышленное. При этом никаких проектов или описаний того, что планируется построить, компания не предоставила.



Местные власти заверяют население, что вопрос решен, и никакого строительства не будет. Но общественные активисты сомневаются, что китайские бизнесмены могли вложить средства в 40 га земли, не заручившись перед этим чьей-то серьезной поддержкой.



14 января 2019