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Путину нужна "тайная ОПЕК", чтобы контролировать мировые рынки нефти и газа, - М.Мэтьюс
19:28 14.01.2019

Сегодня демократы заявили, что сосредоточат внимание на "климатическом кризисе", и что "Америка примет экономическое решение о глобальном превосходстве в сфере „зеленых" технологий". Автор газеты "Хилл" решил напомнить, что пока это лишь мечта, и США должны сделать упор на углеводородах. Как обычно не обошлось без критики России, ее снова безосновательно обвинили в махинациях в сфере энергетики.

Сегодня демократы контролируют палату представителей, и спикер Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) недвусмысленно заявляет о том, что они хотят уйти от ископаемого топлива, перейдя на возобновляемые источники энергии. Однако страны, которые могут создать серьезную угрозу американской безопасности и экономике, с удвоенными усилиями стремятся добывать как можно больше органического топлива и контролировать его.

Выступая с речью после переизбрания на пост спикера, Пелоси заявила, что сосредоточит внимание на "климатическом кризисе", и что "Америка примет экономическое решение о глобальном превосходстве в сфере „зеленых" технологий, решение, которое нас обезопасит".

В отличие от нее, российский президент Владимир Путин, не обремененный мыслями о безуглеродной энергетике, прилагает масштабные усилия по сплочению авторитарных режимов, обладающих значительными запасами углеводородного сырья.

Путин хочет создать нечто вроде "тайной ОПЕК", контролирующей достаточные объемы мировых запасов нефти и газа, чтобы управлять предложением, диктовать цены и заниматься политическими махинациями и интригами.

Например, Путин бросил финансовый спасательный круг венесуэльскому диктатору президенту Николасу Мадуро в обмен на значительную долю нефтяных и газовых месторождений этой страны. Кроме того, Венесуэла продала существенную долю принадлежащей ей, но базирующейся в США нефтеперерабатывающей компании "Ситго" (Citgo), которая вдобавок к этому является оператором трубопроводов и продавцом энергоресурсов. Это сделано в качестве финансового обеспечения предоставляемых Россией кредитов.

Что любопытно, Путин поставил Каракасу два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160. Это довольно странно с учетом того, что Венесуэла не в состоянии накормить собственный народ, обеспечить подачу электроэнергии и даже снабдить население туалетной бумагой. Проблема данной страны в том, что из нее бегут ее граждане, а не в том, что ее могут захватить другие страны.

"Хилл" сообщает, что Россия отозвала бомбардировщики после того, как госсекретарь Майк Помпео выступил с жалобами. Но страдающий народ Венесуэлы, другие южноамериканские страны и Соединенные Штаты намек поняли: у Мадуро есть влиятельные друзья.

Россия активно участвует в ближневосточной политике, и прежде всего, стремится сохранить власть сирийского президента Башара аль-Асада, а также оказывает финансовое и техническое содействие Ирану и даже Ираку в попытке стать ведущим игроком и посредником.

В результате таких усилий Россия наращивает влияние на обширной и важной территории Ближнего Востока, богатой нефтью и газом, что может создать массу проблем для мировых энергетических рынков в будущем.

Как сообщает Управление по энергетической информации, США в настоящее время занимают первое место в мире по объемам добычи нефти, ежедневно добывая 15,6 миллиона баррелей. Давняя союзница США Саудовская Аравия (правда, в последнее время отношения между ними осложнились из-за убийства американского журналиста) занимает второе место с объемом добычи 12 миллионов баррелей в день.

Россия добывает 11,2 миллиона баррелей в день, Иран 4,7 миллиона, а Ирак 4,5 миллиона. Добавьте сюда Венесуэлу с ее 2,3 миллиона баррелей в день, и вы получите 22,7 миллиона баррелей. Это меньше, чем совокупный объем добычи США и Саудовской Аравии, однако этого достаточно, чтобы манипулировать мировыми рынками, если России удастся объединить усилия данных стран.

Вдобавок ко всему Саудовская Аравия только что объявила о планах сократить экспорт нефти до 7,1 миллиона баррелей в день. В ноябре прошлого года этот показатель составлял 7,9 миллиона баррелей в день.

С учетом всех этих развивающихся геополитических сил Соединенным Штатам крайне важно не просто продолжать движение к энергетической независимости, но и стремиться к энергетическому господству.

Америка добывает больше газа, чем потребляет, но по добыче нефти она такой ситуации пока не достигла. Нам по-прежнему не хватает четырех миллионов баррелей в день для самообеспечения.

Заявление Пелоси о том, что нас обезопасят зеленые технологии, напоминает середину 1970-х годов, когда казалось, что добыча нефти и газа в США достигла своего пика, и мы не сможем защититься от стран ОПЕК, желавших наказать нас за поддержку Израиля.

Конгресс в ответ начал принимать необходимые законы, такие как закон о финансировании производства этанола, надеясь создать альтернативу углеводородному топливу на основе возобновляемых источников. Но это было до бума сланцевой добычи десятилетней давности, благодаря которому Соединенные Штаты вышли на лидирующие позиции по добыче нефти и газа.

Альтернативы углеводородному топливу просто не существует. Барак Обама восемь лет ратовал за энергетику возобновляемых источников, на которую были потрачены миллиарды долларов налогоплательщиков. В результате доля солнечной и ветровой энергетики в выработке электричества увеличилась с пяти до восьми процентов. Продажи электромобилей в стране увеличиваются, но их доля в общем объеме продаж легкового и грузового транспорта составляет не более чем погрешность округления.

Безопасность и экономика США сталкиваются с многочисленными угрозами, и для противодействия им нам нужна энергетическая безопасность. Российские Ту-160 заправляются не от электрической розетки, да и китайский вездеход полетел на Луну отнюдь не на солнечных батареях.

Энергетика возобновляемых источников может сыграть более важную роль в будущем, но она нас не обезопасит, как и мечты Пелоси об экологически чистой энергии.

Меррил Мэтьюс - научный сотрудник Института политических инноваций (Institute for Policy Innovation) в Далласе, штат Техас.

The Hill, США

Оригинал публикации: Putin wants a ‘Dark OPEC" to control global oil and gas marketsОпубликовано 12/01/201961174

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547483280
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