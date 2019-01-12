Капут неизбежен. США не могут не потерпеть поражения, - Э.Лимонов

23:33 14.01.2019

Капут неизбежен

США не могут не потерпеть поражения



Эдуард Лимонов



Я всегда был уверен, что в борьбе против выросшего в гиганта Китая, США обязательно понадобится сильный союзник, а это естественным образом -Россия, с ее огромным ядерным вооружением, ну не Индонезия же ?



Но США все эти годы и до Трампа, и вот в годы Трампа, оказались много глупее чем полагается мощной державе, - США выступают сразу против двух мощных военных стран мира: ну и что о них думать, о Соединенных Штатах ? Они, несомненно, потерпят поражение.



Соединенные Штаты не могут не потерпеть поражения.



На что уж Гитлер был крутой и борзый и нацизм - зубастый, но Гитлер зарвался и когда прибавил к числу своих врагов еще и СССР, можно было стопроцентно понимать, что трындец и капут неизбежно последуют.



Можно вообще ничего не делать, сесть и ждать, когда труп Соединенных Штатов проплывет по Атлантике.



Это не значит что китайцы нам друзья, они друзья, поскольку США объединили нас против себя.