 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 15.01.2019
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Воскресенье, 13.01.2019
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14:37  Сорос проплатил очередную "уличную революцию" в Сербии
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14:28  Как Украина с сексом разбирается
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10:14  Российские наемники помогают подавлять протесты в Судане, - Джейн Флэнеген
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В Монголии состоялся фестиваль верблюдов
00:46 15.01.2019

Ассоциация верблюдоводов аймака Увурхангай в Монголии успешно организовала "Фестиваль верблюдоводов-2019" в городе Арвайхээр, передает Montsame.

В данном фестивале приняли участие более 200 верблюдоводов из сомонов Богд, Баруунбаян-Улаан, Тугруг, Гучин-Ус, Сант, Баянгол и Хайрхандулаан.

Во время этого события прошли различные развлекательные мероприятия и соревнования, скачки на верблюдах на разные дистанции, а также определены лучшие верблюды по ряду номинаций.

Лучшим верблюдом года выбран самец черной масти скотовода Ц.Мунхбата из сомона Тугруг, верблюд светлой масти скотовода Д.Шийрэвсамбуу из сомона Гучин-Ус стал победителем в категории "Родословный верблюд" и "Родословной верблюдицей" названа самка коричневой масти, принадлежащая О.Сэдэду из сомона Гучин-Ус.

Награду в номинации "Лучшая пара на верблюдах" выиграла пара из сомона Гучин-Ус. Кроме того, в рамках данного мероприятия 6 скотоводам присвоено звание "Заслуженный верблюдовод Умнуговь", которые выполнили условия и порядок награждения Ассоциации верблюдоводов аймака Увурхангай.

Источник - CA-NEWS
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