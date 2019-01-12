В Монголии состоялся фестиваль верблюдов

00:46 15.01.2019

Ассоциация верблюдоводов аймака Увурхангай в Монголии успешно организовала "Фестиваль верблюдоводов-2019" в городе Арвайхээр, передает Montsame.



В данном фестивале приняли участие более 200 верблюдоводов из сомонов Богд, Баруунбаян-Улаан, Тугруг, Гучин-Ус, Сант, Баянгол и Хайрхандулаан.



Во время этого события прошли различные развлекательные мероприятия и соревнования, скачки на верблюдах на разные дистанции, а также определены лучшие верблюды по ряду номинаций.



Лучшим верблюдом года выбран самец черной масти скотовода Ц.Мунхбата из сомона Тугруг, верблюд светлой масти скотовода Д.Шийрэвсамбуу из сомона Гучин-Ус стал победителем в категории "Родословный верблюд" и "Родословной верблюдицей" названа самка коричневой масти, принадлежащая О.Сэдэду из сомона Гучин-Ус.



Награду в номинации "Лучшая пара на верблюдах" выиграла пара из сомона Гучин-Ус. Кроме того, в рамках данного мероприятия 6 скотоводам присвоено звание "Заслуженный верблюдовод Умнуговь", которые выполнили условия и порядок награждения Ассоциации верблюдоводов аймака Увурхангай.