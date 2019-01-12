Классовое, буржуазное, зависимое. РосГосударство - конституция и реальность, - В.Катасонов

00:56 15.01.2019 Классовое, буржуазное, зависимое

российское государство - конституция и реальность



Валентин Катасонов



30 лет назад, в 1878 году увидела свет наиболее известная работа "классика" марксизма Фридриха Энгельса - "Анти-Дюринг". Одна из важнейших мыслей данной книги: в будущем будет происходить "отмирание" такого института, как государство.



А что такое государство? Тот же Ф. Энгельс писал: "Государство есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим" (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 22. С. 200?201). Вслед за Энгельсом В.И.Ленин также видел в государстве машину "для поддержания господства одного класса над другим" (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 73). "Государство, - считал он, - есть орган господства определенного класса, который не может быть примирен со своим антиподом (с противоположным ему классом)" (Там же. Т. 33. С. 8). Классики марксизма-ленинизма исходили из оптимистического видения будущего как уничтожения классового буржуазного строя и движения общества к бесклассовому обществу, называемому "социализмом" (первая фаза) и "коммунизмом" (вторая фаза). Отпадет необходимость подавления одной части общества другой. Стало быть, исчезнет потребность в инструменте такого подавления - государстве. Государство никто уничтожать не будет, но за невостребованностью оно начнет потихоньку усыхать, отмирать.



"Коррективы" в учение об "отмирании" государства



Эти догматы марксизма были непререкаемы для "пламенных революционеров", они ими руководствовались в первые годы после революции. В. Ленин повторил догматы Энгельса в своей работе "Государство и революция" (1917 год). Некоторые из "пламенных революционеров" были настроены более радикально, чем Энгельс. Мол, не следует ждать "отмирания" государства, его надо уничтожать: краткий период так называемой "диктатуры пролетариата", а после этого "отмена" государства. Это своеобразный вариант большевистского анархизма (анархисты, как известно, своим главным требованием выдвигали уничтожение ненавистного им государства). Причем большевистский анархизм предполагал уничтожение не только государства, но и некоторых других институтов традиционного общества - особенно церкви и семьи. Особенно старался Лев Троцкий, который хотел как можно быстрее покончить с государством не только в России, но и во всем мире (его идея "экспорта революции"). Не менее решительно покончить с государством был настроен и Николай Бухарин, лидер так называемой "правой оппозиции".



Под влиянием этих и других "ортодоксальных" марксистов в 1925 году была принята Конституция РСФСР, которая начиналась со следующих слов: "Настоящая Конституция (Основной закон) Российской социалистической федеративной советской республики […> имеет своей задачей гарантировать диктатуру пролетариата в целях подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и осуществления коммунизма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти" (курсив мой - В.К.).



Надо сказать, что подобные идеи классиков об исключительно классовой природе государства и о его "отмирании" при социализме уже в то время, когда я учился в институте (конец 1960-х - начало 70-х гг.), профессорами обществоведами воспринимались достаточно скептически. В немалой степени благодаря тому, что у вставшего во второй половине 1920-х гг. у руля государственной и партийной власти И.В. Сталина хватило духа внести коррективы в догматы марксизма, касающиеся государства. На апрельском (1929 г.) пленуме ЦБ ВКП (б) Сталин выдвинул тезис о том, что ленинское учение о государстве не есть теория упразднения государства, но теория "создания нового государства пролетарской диктатуры". А в своем докладе на XVIII съезде ВКП (б) в 1939 году Сталин выразился еще смелее и вполне определенно: "Сохранится ли у нас государство также и в период коммунизма? Да, сохранится, если не будет уничтожена опасность военных нападений извне…". В Конституции СССР 1936 года никаких намеков на "отмирание" или даже ослабление государства не было.



Слава Богу, профессора нас, студентов, полвека назад не погружали в тонкости "чистого", или "теоретического" марксизма, а объясняли, каковы цели, задачи, функции реально существующего советского государства и как следует защищать и укреплять это государство.



Уроки Второй мировой войны и реалии "холодной войны" лишний раз доказывали, что учением классиков о государстве практически пользоваться нельзя и даже смертельно опасно. И государство у нас уже называли не "классовым", "пролетарским", а "общенародным" (в 1977 году была принята третья советская Конституция, и в ней было уже записано, что в СССР - общенародное государство).



О конституции "демократической" России



Теперь перенесемся в наше "демократическое", постсоветское время. Ровно четверть века назад в новом государстве под названием "Российская Федерация" была принята Конституция. Комментариев и заявлений по поводу этой круглой даты было сделано в этом месяце много. Но большинство из них меня не удовлетворило. Что и подвигло написать данную статью.



Документ состоит из 137 статей, объединенных в девять глав. Все они раскрывают разные стороны российского государства. Статья первая прямо говорит, что предметом Конституции является государство Российской Федерации. Образно выражаясь, это "чертеж" и "инструкция" по эксплуатации сложной "машины" под названием "российское государство", создавать его надо строго по "чертежу", а использовать строго по "инструкции".



Уже в первой главе раскрываются его фундаментальные характеристики, оно является: демократическим, федеративным, правовым, суверенным, социальным, светским. Ни в одной из статей нет даже намека на возможность ослабления или тем более "отмирания" государства. Более того, некоторые статьи подразумевают, что граждане и государственные чиновники всех ветвей власти и всех уровней власти должны государство охранять и укреплять. Таков, например, текст присяги, приносимой народу президентом РФ (содержится в статье 82).



Конечно, в Конституции 1993 года много вещей сомнительных и даже опасных (например, фактический запрет на национальную идеологию, содержащийся в статье 13; примат международного права над национальными законами - статья 15 и т. п.). Но даже с таким Основным законом при желании можно было бы сильно продвинуть страну вперед, повысить ее международный статус, восстановить разрушенную в начале 90-х годов экономику, повысить жизненный уровень граждан и т. п. Но все это при условии построения и укрепления того государства, чертежи которого заложены в Конституции РФ. Кроме того, в Основном законе заложены возможности внесения поправок и дополнений в Конституцию. Было бы желание!



"Отмирание" государства в "демократической" России



Однако то, что мы наблюдаем в России на протяжении четверти века, можно выразить как раз словами Фридриха Энгельса: "отмирание государства". Любое государство живо тогда, когда принимаемые законы исполняются. Но у нас не исполняются не только обычные законы. Не исполняется даже Конституция Российской Федерации. Можно было бы пройтись по каждой из 137 статей и показать, что почти ни одна из них не исполняется. То есть, по сути, государство отмирает.



А видимость того, что оно еще живет, создают вывески разных государственных контор: "Государственная Дума", "Правительство Российской Федерации", "Министерство экономического развития", "Министерство цифрового развития", "Счетная Палата" и т. п. А также бесконечный мутный поток каких-то казенных бумаг, содержащих откровенную абракадабру, и выступлений чиновников, успешно освоивших птичий язык, или новояз. Последние уже давно утратили признаки профессионалов и напоминают актеров, привыкших озвучивать свои роли на сцене. При этом их выходы на сцену до последнего времени преследовали вполне конкретную цель - создать видимость того, что государство живет и даже что-то делает для страны и каждого в отдельности гражданина. В качестве примера имитации бурной деятельности можно назвать Государственную Думу. На днях ее пресс-служба с гордостью сообщила, что число законов, принятых российским парламентом, достигло 8 тысяч! Но, подозреваю, что далеко не все законы соответствуют Конституции РФ. И уже не приходится говорить о том, что многие из них не соответствуют национальным интересам народа и отдельных граждан. К тому же рост количества законов более чем компенсируется ростом правового нигилизма со стороны не только граждан и предпринимателей, но и правоохранительных органов.



Государство в "демократической" России, оказывается, не "социальное", а буржуазное



Но вот после президентских выборов поведение актеров на сцене резко изменилось. Из их уст мы начали слышать совсем другие роли, да и тональность голосов как-то изменилась. Вместо сладеньких и умиротворяющих звуков и слов все чаще мы слышим угрожающее рычание. Рычание (преимущественно со стороны "правящей" партии - "Единой России") стало слышаться в ходе обсуждений навязываемой народу пенсионной реформы. Спикер Государственной Думы даже заявил, что если народ будет сопротивляться реформе, то пенсий вообще не будет. Это лишь пенсионная тема. А есть еще темы минимальной заработной платы, разного рода социальных пособий, медицинского обслуживания, детских садов и школьного образования, культуры и т. п. И везде со стороны правящей партии и представляющих ее в госаппарате чиновников слышится рычание, означающее наступление на остатки социальных прав граждан. И при том, что никто статью 7, провозглашающую, что у нас государство социальное, равно как кучу других "социальных" статей (особенно статьи 37?44) не отменял.



Вот, директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство молодым людям "вообще в принципе ничего не должно". Мол, пусть молодые обращаются с просьбами и претензиями к своим родителям, которые их родили. Депутат-единоросс из Саратовской области Николай Островский сказал, что "народ должен государству", правда, потом от своих слов отказался. На фоне предыдущих высказываний единороссов народ достаточно настороженно отнесся и к словам президента Владимира Путина, считающегося "гарантом Конституции": "Не надо ждать поддержки государства, надо ей, конечно, пользоваться, только личная инициатива и напряженная работа над собой поможет. И к этому я хочу вас призвать. Надо вспомнить старые песни большевистские: никто нам не поможет - ни Бог, ни царь и ни герой". Эти слова были произнесены 13 декабря во время Всероссийского открытого урока. В социальных сетях уже много комментариев по поводу этих слов, которые трактуются как знак того, что государство "сворачивает удочки".



Мы с вами живем в такие времена, когда всем правит новояз (термин из романа Джорджа Оруэлла "1984"). Далеко не все еще овладели этим языком. Новые слова надо уметь переводить на старый русский. "Рыночная экономика", которую якобы "выбрал" наш народ, на самом деле есть ничто иное, как капитализм. А что из этого вытекает? - "Социального" государства при капитализме быть не может. Его следует назвать "классовым", т.е. так, как его и назвали классики марксизма-ленинизма. Определение классового государства Ф. Энгельса как "машины для подавления одного класса другим" вполне подходит для описания российского государства: оно подавляет основную часть населения России в интересах олигархической верхушки.



А о том, как устроено наше капиталистическое общество, люди лишний раз задумались после сделанного недавно наглого заявления председателя правления ОАО "Роснано" Анатолия Чубайса. Он возмутился "инфантильным российским обществом", которое даже не сказало спасибо олигархам "спасибо" за все, что тот для него сделал. Это вызвало законную бурю встречного негодования со стороны наших граждан, которые стали жертвами классового буржуазного государства. Впрочем, о том, что у нас буржуазное государство, напоминают нам постоянно и государственные чиновники. Например, вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. В последнее время он выступил с рядом инициатив, которые способствуют усилению офшорного характера российской экономики. Например, предложил ослабить или даже отменить штрафы за нарушение правил декларирования полученной экспортерами валютной выручки.



Увы, в представлении большинства наших несколько наивных и доверчивых граждан государство все эти годы ассоциировалось с тем институтом, который существовал в Советском Союзе. Но вот нынешний 2018 год стал переломным, люди в значительной степени освободились от иллюзий и воочию увидели классовое буржуазное государство без красивых слов и вывесок.



Планы "хозяев денег": замена национальных государств на мировое правительство



Но как выясняется, нынешнее государство в России не только не социальное, но и не суверенное. Управление страной идет из-за рубежа, а то, что мы называем "российским государством" является лишь ретранслятором внешних управляющих сигналов. Это очень обширная тема. Я на примере российской экономики показывал в своих работах, как Запад осуществляет управление ею. Министерства и ведомства финансово-экономического блока четко исполняют все команды, поступающие "оттуда".



Рассматривая этот аспект, также понимаешь, что происходит "отмирание" государства. Впрочем, это глобальный процесс, он захватил многие страны. Многие авторы справедливо отмечают, что в мире наблюдается процесс размывания государственного суверенитета. Процесс педалируется и "сверху", и "снизу".



"Сверху" - со стороны международных организаций. Прежде всего, со стороны ООН и ее специализированных органов. Также со стороны международных финансовых организаций - Международного валютного фонда, Всемирного банка, Банка международных расчетов и т. п. Одним из действенных инструментов расшатывания национальных государств "сверху" является так называемый "вашингтонский консенсус" - набор правил и принципов, навязываемых Международным валютным фондом странам-членам. Среди них - ликвидация всяких национальных барьеров (границ) для трансграничного перемещения товаров, денег и рабочей силы.



"Снизу" - путем расшатывания национального государства теми, кого можно назвать "пятой колонной". Но "пятой колонной", действующей в интересах других национальных государств, а "хозяев денег" - тех, кто рвется стать "хозяевами мира". В последнее время эту "пятую колонну" стали часто называть "глубинным государством" (deep state). Чаще всего данный термин используется применительно к США. А применительно к России я бы применил термин, который широко использовался во второй половине прошлого века в отношении некоторых развивающихся стран - "колониальная администрация" или "компрадорская бюрократия".



Конечной целью давления на национальное государство "сверху" и "снизу" является полное его уничтожение. Управление в конечном счете переходит к Единому мировому правительству, которое будет командовать всей планетой в интересах узкой группы лиц, которые сегодня называются "хозяевами денег". Желающие могут подробнее познакомиться с этим вопросом по книге Джона Колемана "Комитет 300". Обоснование подобных планов "хозяев денег", облеченное в наукообразную (эзотерическую) форму, можно найти также в докладах Римского клуба, созданного полвека назад одним из наиболее влиятельных "хозяев денег" Дэвидом Рокфеллером.



Картина получается мрачной. Действительно, существует угроза "отмирания" государства. Но сценарии такого "отмирания" и его бенефициары - отнюдь не те, что были описаны Фридрихом Энгельсом 130 лет назад. Речь идет о сознательном и целенаправленном уничтожении в интересах "хозяев денег" всех национальных государств, включая наше. Мы должны знать всю правду о планах такого уничтожения. Такое знание - одно из условий того, что эти планы не будут реализованы.



P.S. В статье я упомянул фундаментальные характеристики государства, декларируемые в первой главе Конституции РФ; оно является: демократическим, федеративным, правовым, суверенным, социальным, светским. Попытаюсь перевести с новояза на русский язык.



Демократическое - буржуазное.



Федеративное - формально федеративное, но с признаками конфедеративного.



Правовое - базирующееся на правовом нигилизме, характеризующееся полным беззаконием.



Суверенное - зависимое, колониального (полуколониального) типа.



Социальное - антисоциальное, действующее в интересах местной и мировой олигархии.



Светское - фактически теократическое, базирующееся на неофициальной религии денег и поклонению мамоне (по данному вопросу см.: Катасонов В. Религия денег. - М.: Кислород, 2014). Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547502960

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