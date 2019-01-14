 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Психопат зарезал известного польского политика мэра Гданьска Павла Адамовича
05:34 15.01.2019

Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши
Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянами

Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите.

Около суток боролись польские врачи за жизнь мэра Гданьска, члена и одного из основателей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Павла Адамовича, получившего ножевое ранение в воскресенье. Ему сделали несколько операций, перелили 20 литров крови. Однако не помогло. Адамович в понедельник скончался. У погибшего остались жена и две дочери.

На мэра напали во время рождественского благотворительного концерта, устроенного в помощь больным детям. Нападавший, некто Стефан В. (фамилия пока не публикуется), сумел где-то достать бедж представителя СМИ, благодаря ему поднялся на сцену, где в это время находился мэр, и нанес ему несколько ударов ножом в сердце и живот. Пока его не скрутили, он успел прокричать: "Я сидел невинно в тюрьме, "Гражданская платформа" пытала меня, поэтому Адамович умер".

Как сообщают польские издания, 27-летний Стефан был действительно в 2014 году, когда "Гражданская платформа" имела большинство в сейме страны, судим за четыре вооруженных ограбления и отсидел в тюрьме пять с половиной лет. Судя по показаниям свидетелей, убийца производил впечатление психически нездорового человека. "Он явно наслаждался тем, что сделал", – цитирует одну из свидетельниц телеканал TV-24.

53-летний Адамович был достаточно известным в Польше политиком. Он неизменно избирался мэром Гданьска с 1998 года. А известность получил еще в 1988 году, на закате коммунистического правления. Тогда, будучи студентом-юристом в университете Гданьска, он организовал крупную студенческую забастовку. Адамович считался либералом, убежденным сторонником "Гражданской платформы" и оппонентом ныне правящей партии "Право и справедливость".

"Все это происходит на фоне межпартийной волны ненависти, охватившей практически все польское общество,

– сказал газете ВЗГЛЯД бывший зампред комитета по международным делам сейма Польши, профессор политологии Ольштынского университета Тадеуш Ивиньский. – На ближайшие дни президентом Польши намечен ряд манифестаций для того, чтобы сбить накал ненависти среди поляков. Что касается убийцы мэра, то, по предварительным медицинским показателям, он признан не совсем здоровым человеком с подозрениями на шизофрению".

Эмоциональный фон, на котором произошло убийство, имеет прямое отношение к политической борьбе, охватившей Польшу.

Консервативно настроенные польские круги неоднократно подвергали Адамовича разгромной критике. Например, немало ему доставалось в мае прошлого года, когда Адамович разрешил в Гданьске гей-парад. На его участников и организаторов сыпались угрозы. Чтобы предотвратить возможные столкновения, мэр сам пошел в первых рядах гей-парада, хотя, по его словам, не принадлежал к сексуальному меньшинству. Кроме того, Адамович проводил довольно толерантную политику в отношении мигрантов. Их в городе довольно много. Мэр создал консультативный Совет иммигрантов, куда вошли уроженцы Колумбии, Туниса, Сирии, Германии, Украины и России.

Адамович слыл твердым сторонником улучшения российско-польских отношений. "Я не хочу в данный момент оценивать ни решений президента России и правительства, ни также решений Украины и других стран. Я буду высказываться как неравнодушный гражданин. Какой бы ни была "температура" этой "холодной войны" (между Россией и Евросоюзом – прим. ВЗГЛЯД), и в кавычки я беру этот термин намеренно, мы, граждане, должны между собой нормально общаться, встречаться, пить пиво, развлекаться. Потому что если этого происходить не будет, это будет означать, что у нас очень плохи дела, что мы сошли с ума", – говорил он, например, в августе 2014 года изданию "Новый Калининград".

Год назад Адамович лично извинился перед семьей калининградцев Молодцовых. В их машину в Гданьске было брошено несколько камней. Есть версия, что нападавшие так отреагировали на российские номера. "Гданьск – город свободы и открытости для людей независимо от их национальности и мировоззрения", – сказал тогда Адамович.

"Я не чувствую себя русофобом. Как президент большого польского города имею желание создавать добрососедские условия сотрудничества между городами России и Гданьском. Я родился в 1965 году, так что я принадлежу к поколению, которое в начальной и средней школе учило в обязательном порядке русский язык", – писал он в своем блоге на сайте радио "Эхо Москвы".

Адамович еще в 1990-е годы установил традицию в день освобождения Гданьска от гитлеровцев возлагать цветы на могилы павших в ходе боев в марте 1945 года советских солдат.

"Я возлагаю цветы на воинском кладбище с 1995 года. Только в последние несколько лет это начало вызывать отрицательную реакцию, а меня некоторые провластные политики и общественные деятели стали называть "русским элементом", – говорил он в 2017 году "Российской газете".

Адамович также отказался переименовывать улицы города в рамках польского закона о декоммунизации. "У меня очень критический взгляд на этот счет. Мне кажется, что это нарушает принцип независимости местного самоуправления", – заявлял мэр.

В 2016 году мэр Гданьска также разругал решение Варшавы отменить режим малого приграничного передвижения (МПП), который действовал с Калининградской областью с 2012 года. Этот режим позволял без виз посещать территорию друг друга жителям приграничных территорий Калининградской области и соседнего польского воеводства. Как заявлял Адамович, это решение не отвечало интересам и обычных поляков.

"Отмена местного приграничного передвижения между Калининградской областью и Польшей в 2016 году – это проблема психологическая и политическая, потому что это создало сложности для простых россиян и поляков. Это плохой сигнал, что мы закрываемся. Отмену МПП с человеческой точки зрения можно рассматривать как демонстрацию ксенофобии. И Польша, и Швеция в Евросоюзе боролись за то, чтобы этой границы не существовало. Пострадали бедные россияне", – возмущался мэр.

Узнав о смерти Адамовича, калининградский губернатор Антон Алиханов назвал его "большим другом" и объявил минуту молчания, выступая на заседании областного общественно-политического совета.

Текст: Олег Москвин,
Александр Колпаков

Источник - vz.ru
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