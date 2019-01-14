Трампова эвакуация. Пентагон не спешит выводить войска из Сирии, - "НГ"

08:36 15.01.2019 Пентагон не спешит выводить свои силы из Сирии



Трамп сообщил избирателям о начале эвакуации американских солдат



New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила о том, что американским войскам потребуется более продолжительный срок, не менее четырех месяцев, чтобы покинуть Сирию. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские военнослужащие не покинут северо-восточную часть Сирии до тех пор, пока Турция не даст согласие не преследовать живущих на этой территории курдов.



Появилась информация, что американский лидер никогда не выступал за поспешный вывод войск из Сирии, и прозвучали высказывания Дональда Трампа: "Я никогда не выступал в поддержку поспешного вывода войск из Сирии. Мы уйдем из Сирии... Мы, как предполагалось изначально, должны были находиться там от трех до четырех месяцев. А это было четыре или пять лет назад". 10 января госсекретарь Майкл Помпео подчеркнул, что уход из САР не означает сворачивания усилий в борьбе с группировкой ИГ, которая все еще действует во многих странах, и США "привержены тому, чтобы нанести террористам поражение".



В декабрьские дни 2018 года Трамп восторженно заявил о главном достижении своего президентского срока, связанном с выполнением предвыборного обещания и победой Соединенных Штатов над "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирийской Арабской Республике (САР). Сразу же был подписан указ о выводе войск США из САР численностью более 2 тыс. человек, и американские СМИ сообщили, что для этого потребуется от 60 до 100 дней.



Этот указ президента США был воспринят неоднозначно и в Америке, и за ее рубежами. Вскоре в отставку ушли глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступавший за сохранение американского контингента в Сирии, спецпредставитель президента США по координации борьбы с ИГ Бретт Макгерк, глава аппарата Министерства обороны Кевин Суини и пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.



12 января 2019 года ТАСС, ссылаясь на Минобороны США, сообщил, что пока переброска американских военнослужащих из Сирии не начиналась, а решаются только логистические вопросы и из соображений безопасности конкретные сроки передвижения войск не обсуждаются. The Wall Street Journal проинформировал, что для обеспечения процесса выведения американских войск в регион дополнительно направлена группа военных кораблей во главе с десантным кораблем Kearsarge, на борту которого находятся сотни морских пехотинцев и вертолеты.



Президент России Владимир Путин в целом согласен с президентом США по поводу победы над ИГ. Но российский лидер предупредил о существующей большой опасности перетекания террористических группировок из САР в соседние страны. Путин также напомнил, что американские силы на протяжении уже 17 лет находятся в Афганистане, и каждый год в Вашингтоне заявляют об их выводе. В Москве пока не видят признаков вывода Армии США из Сирии, но допускают, что "это возможно".



Решение Трампа нельзя рассматривать как уступку Москве или Дамаску. Многие эксперты сходятся во мнении, что быстрого вывода войск не будет, а сотрудники ЦРУ и силы специальных операций останутся на месте. К тому же у Пентагона сохраняется возможность оперативного реагирования на все происходящее в Сирии вплоть до нанесения ударов с воздуха и моря, опираясь на свои базы, две из которых располагаются в соседнем Ираке вблизи сирийской границы (в районах Эр-Рутба и Ар-Румана), еще две базы снабжения и три авиабазы в центре Ирака и крупнейшая база регионального значения с мощнейшим авиапарком находятся в Катаре (Эль-Удейд). Это также позволяет американским военным продолжить снабжать курдское ополчение всем необходимым для войны.



Контроль в некоторых северных районах страны и почти на всем левобережье при поддержке США сохраняют Сирийские демократические силы (SDF), основу которых составляют курдские отряды народной самообороны (YPG). Курды сегодня де-факто имеют свою систему самоуправления. Существует мнение, что с объявлением о выводе американских сил Турция получила добро Вашингтона на захват северных территорий Сирии и создание буферной зоны, которая необходима Анкаре для борьбы с Рабочей партией Курдистана. Из-за опасений столкновений с турками YPG заявили об уходе с ряда территорий и обратились за помощью к Дамаску, который рассматривает турок как агрессоров и оккупантов, и пока не ясны последствия появления сирийских правительственных войск на границе с Турцией. Москва считает, что у Турции есть свои озабоченности, которые нужно принимать во внимание, связанные с их национальной безопасностью. Турция для нас – один из приоритетнейших партнеров на Ближнем Востоке, но Россия расходится с ней в отношении к курдским отрядам народной самообороны YPG, не считая их террористами. Анкара, напротив, рассматривает их как террористов, являющихся угрозой безопасности Турции.



Если американские военнослужащие все же уйдут из Сирии, основным вопросом президент России называет формирование конституционного комитета в САР. Москва, со своей стороны, уже предприняла все попытки для его создания, в Женеве состоялась встреча стран – гарантов мирного процесса: России, Ирана, Турции. При этом в первую очередь согласование должно вестись с Дамаском, как легитимным правительством, и без учета его мнения ничего делать нельзя, считают в Москве. Но ООН не одобрила эту инициативу и заняла выжидательную позицию.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Россию с визитом, в ходе которого проведет переговоры с Владимиром Путиным. Основными темами станут ситуация в САР и контракт по закупке зенитных ракетных систем С-400. Анкара вряд ли отступится от решения приобрести российские ракеты.



Противоречия курдов и Турции – не единственная конфронтационная линия, которая может получить развитие в САР после выхода американских сил из региона.



Решение Дональда Трампа вызвало обеспокоенность в Тель-Авиве. Как заявила, в частности, израильский министр юстиции Аелет Шакед, шаг американского руководства не поможет Израилю, а лишь усилит позиции турецкого лидера и позволит Ирану нарастить поставки оружия ливанской "Хезболле". Вслед за Турцией израильская сторона также не исключает возможности расширения военной активности на сирийской территории. Об этом заявил накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании кабинета министров.



В Тегеране, напротив, приветствовали решение американской администрации. Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми подчеркнул, что изначально появление американских сил в регионе было ошибкой и одной из главных причин нестабильности в регионе.



Ирина Дронина



14.01.19 Источник - независимая газета

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