Мирзиеев раздал звезды на генеральские погоны ближайших силовиков

08:39 15.01.2019

Главы Минобороны, Нацгвардии и МВД получили новые звания



Шавкат Мирзиеев присвоил ряду руководящих сотрудников правоохранительных органов и Вооруженных сил новые звания, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Министру обороны Узбекистана Абдусалому Азизову присвоено звание генерал-лейтенанта.



Кроме того, заместитель министра обороны Азиз Икрамов получил звание генерал-майора.



По данным телеканала "Узбекистан-24", советнику президента Узбекистана Турсунхону Худойбергенову присвоено звание генерал-лейтенанта.



Министр внутренних дел Пулат Бобожонов также получил звание генерал-лейтенанта.



Командующему Национальной гвардией Баходиру Ташматову присвоено звание генерал-полковника.



Темир Исаев