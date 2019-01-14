|Мирзиеев раздал звезды на генеральские погоны ближайших силовиков
08:39 15.01.2019
Главы Минобороны, Нацгвардии и МВД получили новые звания
Шавкат Мирзиеев присвоил ряду руководящих сотрудников правоохранительных органов и Вооруженных сил новые звания, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Министру обороны Узбекистана Абдусалому Азизову присвоено звание генерал-лейтенанта.
Кроме того, заместитель министра обороны Азиз Икрамов получил звание генерал-майора.
По данным телеканала "Узбекистан-24", советнику президента Узбекистана Турсунхону Худойбергенову присвоено звание генерал-лейтенанта.
Министр внутренних дел Пулат Бобожонов также получил звание генерал-лейтенанта.
Командующему Национальной гвардией Баходиру Ташматову присвоено звание генерал-полковника.
Темир Исаев