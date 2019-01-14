Идлибские халифатчики сформировали "Правительство спасения", - Н.Плотников

09:05 15.01.2019

Как Идлиб стал центром терроризма



Радикалам удалось сформировать "Правительство спасения"

Николай Плотников



В сирийской провинции Идлиб в конце минувшей недели вступило в силу соглашение о прекращении огня между группировками "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и протурецкими формированиями сирийской вооруженной оппозиции, объединенными в "Национальный фронт освобождения" ("Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир").



Напомним, что "Джебхат ан-Нусра" неоднократно меняла название на "Джебхат Фатх аш-Шам", "Хай’ат Тахрир аш-Шам", но суть от этого не изменилась. С самого начала она была и продолжает оставаться отделением "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Сирии.



На данный момент "Джебхат ан-Нусра", ликвидировав своих бывших союзников, взяла под контроль значительную часть территории провинции Идлиб. Протурецкие группировки ("Ахрар аль-Шам", "Нуреддин аль-Зинки", "Файлак аль-Шам" и группы, которые ранее сражались под знаменем "Свободной сирийской армии") потерпели поражение, потеряв убитыми свыше 130 человек и сдав аль-каидовцам более 20 населенных пунктов. Пока у них под контролем остались несколько населенных пунктов. Утверждается, что около 1,7 тыс. боевиков из "Ахрар аль-Шам" бежали в контролируемый Турцией район Африн провинции Алеппо, а "Нуреддин аль-Зинки" якобы фактически перестала существовать.



Точная численность формирований "Джебхат ан-Нусры" неизвестна. По одним данным, это примерно 25 тыс. боевиков, по другим – 55 тыс. Они представляют более 70 хорошо вооруженных и оснащенных радикальных формирований, объединенных в жесткую коалицию по идеологическому принципу. У них не менее 300 единиц танков и другой бронетехники, сотни орудий и минометов. Имеются и реактивные системы залпового огня типа "Град".



Помимо граждан Сирии в формированиях "Джебхат ан-Нусры" состоят боевики-иностранцы. По утверждению ее лидера Абу Мухаммеда аль-Джуляни, численность иностранцев достигает 30–35%. В этом наступлении "Джебхат ан-Нусру" активно поддерживали уйгурские формирования из Туркестанской исламской партии (запрещена в РФ).



Радикалы на подконтрольных им в провинции Идлиб территориях создали "Правительство спасения", состоящее из девяти министерств, которые возьмут на себя административные, гражданские и судебные обязанности. Оно уже предприняло шаги по выбиванию налогов с местного населения. Как заявил министр экономики этого "правительства" Мухаммед аль-Ахмад, под контроль взяты пункты пропуска с целью взимания платы за товары и грузы. Эта деятельность координируется с главным таможенным управлением.



"Свободная полиция Идлиба" с 9 января перестала функционировать. Ее заменит исламская полиция "Джебхат ан-Нусры", которая с идеологических позиций будет строго следить за соблюдением норм исламского права.



Министерство внутренних дел "Правительства спасения" ввело на подконтрольных радикалам территориях средневековые законы, включая отрубание рук за мелкие кражи и побивание камнями за недостаточную скромность в одежде, запретило работу всех магазинов во время пятничных молитв.



На учет взято все население, включая беженцев. Без письменного разрешения генерального директората по миграции МВД "Правительства спасения" нельзя пересекать пункты пропуска. Запрещены также любые перемещения между населенными пунктами. Каждый мужчина может в любой момент быть мобилизован в ряды боевиков либо на принудительные работы.



Фактически заложниками радикалов "Аль-Каиды" стали несколько миллионов человек, превративших Идлиб в новый террористический центр, подобно созданному в свое время в Ракке, столице "Исламского государства" (запрещено в РФ). Это представляет угрозу не только для Ближнего Востока. Оттуда, если не принять меры, могут организовываться террористические атаки за границей.



О таком развитии ситуации говорят начатые "Ан-Нусрой" расправы над бывшими соратниками. Уже имеются факты казни членов семей протурецких группировок. Как следует из переписки в социальных сетях, такая участь, в частности, постигла "Нуреддин аз-Зинки". Но цивилизованный мир почему-то молчит.



Активность "Аль-Каиды" в Идлибе не согласуется с заявлениями президента США о полной победе над исламистами в Сирии. Американские власти готовы заплатить 10 млн долл. за информацию о лидере "Ан-Нусры" Абу Мухаммеде аль-Джуляни. 9 января в социальных сетях появилась фотография, на которой он средь бела дня свободно позирует в Идлибе. Если снимок окажется подлинным, а не банальным фотомонтажем, то можно говорить о том, что руководство "Ан-Нусры" уже уверенно чувствует себя в этом сирийском регионе.



Не проясняют ситуацию и заявления турецких военных, как они будут выполнять обязательства в рамках достигнутых соглашений по Идлибской зоне деэскалации. Понятно, что Турция, которая уже предоставляет убежище 3,6 млн сирийских беженцев, стремится избежать нового витка насилия, способного вызвать новую волну перемещения. В то же время хочется надеяться, что турецкий Генеральный штаб имеет план по заманиванию радикалов из "Аль-Каиды" в хитроумную ловушку, как когда-то заманил в нее Наполеона фельдмаршал Кутузов.



Действительно, сейчас, судя по заявлениям лидеров "Ан-Нусры" и министров "Правительства спасения", наблюдается головокружение от успехов. Но это пока. В Идлибе свыше 3 млн человек, большинство из которых являются временно перемещенными лицами. Их надо кормить, лечить, обеспечивать предметами первой необходимости, жильем. Вряд ли кто-то из нормальных людей захочет иметь отношения с террористами. Дело идет к масштабной гуманитарной катастрофе. Уже сейчас регион испытывает серьезные проблемы с энергообеспечением. В лучшем случае электричество подается менее чем на шесть часов. Основной источник получения электроэнергии – генераторы, но не каждый может позволить себе такое удовольствие. Ощущается острая нехватка продовольствия. Большие проблемы с обеспечением населения питьевой водой. Нет лекарств. Не хватает медицинского персонала. Одной исламской полицией с ее широкомасштабными репрессиями и публичными казнями гуманитарную проблему не разрешить.



На днях состоялся телефонный разговор между министрами обороны России Сергеем Шойгу и Турции Хулуси Акаром. Была обсуждена обстановка в Идлибской зоне деэскалации. Как считают многие иностранные эксперты, фактор усиления "Аль-Каиды" в Идлибе может заставить Москву и Анкару искать нестандартные пути решения проблемы. Большинство убеждены, что окончательное решение будет за Россией, ставшей решающим фактором разрешения сирийского кризиса.



Об авторе: Николай Дмитриевич Плотников – заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук.



14.01.19