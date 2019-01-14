 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 15.01.2019
14:14  Власти Туркменистана проводят скрытую мобилизацию. Практически всю госграницу с Афганом заняли боевики
14:12  Кабул экстрадировал в Таджикистан сына экс-лидера "Джамаат Ансаруллах" С.Табарова
13:57  Таджикский капитан КВН Хайрулло Мирсаидов сбежал в Грузию
12:48  В министра транспорта Киргизии двигают матерого Жаната Бейшенова
11:19  Агентство по управлению государственными активами Узбекистана возглавил Нодиржон Жураев
10:32  Мирзиеев разделил УзбГоскомконкуренции на три отдельные Госкомфигни
09:49  Надо ли привозить из Сирии кыргызстанцев (раскаявшихся боевиков)? - Г.Бакирова
09:28  "Занимайте" круговые перекрестки: желтые жилеты усовершенствовали тактику уличной войны, - Libеration
09:25  Есть ли у вас славянский шкаф? Агент КГБ Трамп запутался в показаниях, - New York Times
09:20  Мировое буржуинство ликует. Схвачен Чезаре Баттисти - теоретик и практик революционного пролетарского террора
09:05  Идлибские халифатчики сформировали "Правительство спасения", - Н.Плотников
08:39  Мирзиеев раздал звезды на генеральские погоны ближайших силовиков
08:36  Трампова эвакуация. Пентагон не спешит выводить войска из Сирии, - "НГ"
08:34  Тегеран шантажирует Европу обогащенным ураном, - А.Комраков
07:46  Битвы холодной войны принимают новую форму в современной Африке, - Том Парфитт
05:34  Психопат зарезал известного польского политика мэра Гданьска Павла Адамовича
00:56  Классовое, буржуазное, зависимое. РосГосударство - конституция и реальность, - В.Катасонов
00:46  В Монголии состоялся фестиваль верблюдов
00:09  Статистика русскоязычной Википедии об интересе к военной истории, - П.Густерин
Понедельник, 14.01.2019
23:33  Капут неизбежен. США не могут не потерпеть поражения, - Э.Лимонов
19:28  Путину нужна "тайная ОПЕК", чтобы контролировать мировые рынки нефти и газа, - М.Мэтьюс
18:00  Эхветкасы-таун. В российской Чувашии может появиться первый Китайский анклав
17:57  Ум - сексуальное преимущество (у волнистых попугайчиков), - доказал китайский ученый Хуа Сунь
17:55  Рогом в стену. Трамп погряз в самом долгом "шатдауне" в истории, - Le Figaro
17:51  В Алматы умер выдающийся советский тренер (пятикратный Олимпионик!) по борьбе Вадим Псарев
17:47  Вот как надо разговаривать с "партнерами"! В Китае демонстративно приговорили к ВМН канадца-"наркоторговца" Шелленберга
17:30  Цепляет ли Ш.Мирзияев просто коррупцию или щупает саму систему? Ч. 3 - Б.Мусаев
17:23  Рижский мэр Ушаковас: судьбинушка "русского" коллаборанта, - В.Ермаков
15:26  Простой пилот Тлек Ербулеков назначен ректором КазАкадемии гражданской авиации
15:12  В списке только лузеры: Украина не получит своего президента, - А.Цуканова
14:49  Когда Путин выгонит Медведева? - "СП"
14:24  Персидская империя: как могучее государство погибло из-за жадного мельника (уроки истории)
14:18  Воевать нельзя мириться. Экономическая война США и Китая только начинается, - А.Габуев
14:17  Торговый оборот Китая падает быстрее ожиданий
14:09  Курбон Хакимзода назначен главой Хатлонской области Таджикистана
12:50  Внук Назарбаева инициировал подсчет и идентификацию барсов Казахстана. Сложнее сосчитать потомков Елбасы...
12:48  Надо будет - и выборы будут. 2019 год будет очень непростым как в экономическом, так и в политическом план, - Д.Ашимбаев
12:43  Никол Пашинян вновь стал премьер-министром Армении
12:34  Ирак – в эпицентре соперничества США и Ирана, - С.Шакарянц
12:08  Разбившийся бишкекский "Боинг" принадлежал армии Ирана. Спасся бортинженер
12:06  Следствие завершено. Начинается суд над экс-мэром Бишкека Албеком Ибраимовым
12:04  Спасибо, дядя Дональд! Как Америка толкнула Россию в объятья Китая, - Э.Лимонов
11:59  Настоящие возвращенцы: как казахстанцев эвакуировали из Сирии, - И.Кармазин
11:55  "Иное" сознание степного человека определяет время и пространство, - Г.Инандж
11:41  Киргизский "Боинг" вез в Тегеран груз.. мяса
11:30  В Алматы схвачена банда "центральноазиатских" террористов из ДАИШ. Готовили теракты
11:24  Шаги в "Черный январь" (об уроках бакинской трагедии 20 января 1990 года), - К.Агаев
10:26  В пригород Тегерана рухнул грузовой Боинг из Бишкека. Жертвы уточняются
09:01  Дружба по стамбульски. Турция продала Украине ударные БЛА Bayraktar TB2 (6 штук)
08:39  Смотрины Свараджа. Индия укрепляется в Центральной Азии, - В.Панфилова
08:38  Сирийский узел развяжут без США? - А.Шумилин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Идлибские халифатчики сформировали "Правительство спасения", - Н.Плотников
09:05 15.01.2019

Как Идлиб стал центром терроризма

Радикалам удалось сформировать "Правительство спасения"
Николай Плотников

В сирийской провинции Идлиб в конце минувшей недели вступило в силу соглашение о прекращении огня между группировками "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и протурецкими формированиями сирийской вооруженной оппозиции, объединенными в "Национальный фронт освобождения" ("Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир").

Напомним, что "Джебхат ан-Нусра" неоднократно меняла название на "Джебхат Фатх аш-Шам", "Хай’ат Тахрир аш-Шам", но суть от этого не изменилась. С самого начала она была и продолжает оставаться отделением "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Сирии.

На данный момент "Джебхат ан-Нусра", ликвидировав своих бывших союзников, взяла под контроль значительную часть территории провинции Идлиб. Протурецкие группировки ("Ахрар аль-Шам", "Нуреддин аль-Зинки", "Файлак аль-Шам" и группы, которые ранее сражались под знаменем "Свободной сирийской армии") потерпели поражение, потеряв убитыми свыше 130 человек и сдав аль-каидовцам более 20 населенных пунктов. Пока у них под контролем остались несколько населенных пунктов. Утверждается, что около 1,7 тыс. боевиков из "Ахрар аль-Шам" бежали в контролируемый Турцией район Африн провинции Алеппо, а "Нуреддин аль-Зинки" якобы фактически перестала существовать.

Точная численность формирований "Джебхат ан-Нусры" неизвестна. По одним данным, это примерно 25 тыс. боевиков, по другим – 55 тыс. Они представляют более 70 хорошо вооруженных и оснащенных радикальных формирований, объединенных в жесткую коалицию по идеологическому принципу. У них не менее 300 единиц танков и другой бронетехники, сотни орудий и минометов. Имеются и реактивные системы залпового огня типа "Град".

Помимо граждан Сирии в формированиях "Джебхат ан-Нусры" состоят боевики-иностранцы. По утверждению ее лидера Абу Мухаммеда аль-Джуляни, численность иностранцев достигает 30–35%. В этом наступлении "Джебхат ан-Нусру" активно поддерживали уйгурские формирования из Туркестанской исламской партии (запрещена в РФ).

Радикалы на подконтрольных им в провинции Идлиб территориях создали "Правительство спасения", состоящее из девяти министерств, которые возьмут на себя административные, гражданские и судебные обязанности. Оно уже предприняло шаги по выбиванию налогов с местного населения. Как заявил министр экономики этого "правительства" Мухаммед аль-Ахмад, под контроль взяты пункты пропуска с целью взимания платы за товары и грузы. Эта деятельность координируется с главным таможенным управлением.

"Свободная полиция Идлиба" с 9 января перестала функционировать. Ее заменит исламская полиция "Джебхат ан-Нусры", которая с идеологических позиций будет строго следить за соблюдением норм исламского права.

Министерство внутренних дел "Правительства спасения" ввело на подконтрольных радикалам территориях средневековые законы, включая отрубание рук за мелкие кражи и побивание камнями за недостаточную скромность в одежде, запретило работу всех магазинов во время пятничных молитв.

На учет взято все население, включая беженцев. Без письменного разрешения генерального директората по миграции МВД "Правительства спасения" нельзя пересекать пункты пропуска. Запрещены также любые перемещения между населенными пунктами. Каждый мужчина может в любой момент быть мобилизован в ряды боевиков либо на принудительные работы.

Фактически заложниками радикалов "Аль-Каиды" стали несколько миллионов человек, превративших Идлиб в новый террористический центр, подобно созданному в свое время в Ракке, столице "Исламского государства" (запрещено в РФ). Это представляет угрозу не только для Ближнего Востока. Оттуда, если не принять меры, могут организовываться террористические атаки за границей.

О таком развитии ситуации говорят начатые "Ан-Нусрой" расправы над бывшими соратниками. Уже имеются факты казни членов семей протурецких группировок. Как следует из переписки в социальных сетях, такая участь, в частности, постигла "Нуреддин аз-Зинки". Но цивилизованный мир почему-то молчит.

Активность "Аль-Каиды" в Идлибе не согласуется с заявлениями президента США о полной победе над исламистами в Сирии. Американские власти готовы заплатить 10 млн долл. за информацию о лидере "Ан-Нусры" Абу Мухаммеде аль-Джуляни. 9 января в социальных сетях появилась фотография, на которой он средь бела дня свободно позирует в Идлибе. Если снимок окажется подлинным, а не банальным фотомонтажем, то можно говорить о том, что руководство "Ан-Нусры" уже уверенно чувствует себя в этом сирийском регионе.

Не проясняют ситуацию и заявления турецких военных, как они будут выполнять обязательства в рамках достигнутых соглашений по Идлибской зоне деэскалации. Понятно, что Турция, которая уже предоставляет убежище 3,6 млн сирийских беженцев, стремится избежать нового витка насилия, способного вызвать новую волну перемещения. В то же время хочется надеяться, что турецкий Генеральный штаб имеет план по заманиванию радикалов из "Аль-Каиды" в хитроумную ловушку, как когда-то заманил в нее Наполеона фельдмаршал Кутузов.

Действительно, сейчас, судя по заявлениям лидеров "Ан-Нусры" и министров "Правительства спасения", наблюдается головокружение от успехов. Но это пока. В Идлибе свыше 3 млн человек, большинство из которых являются временно перемещенными лицами. Их надо кормить, лечить, обеспечивать предметами первой необходимости, жильем. Вряд ли кто-то из нормальных людей захочет иметь отношения с террористами. Дело идет к масштабной гуманитарной катастрофе. Уже сейчас регион испытывает серьезные проблемы с энергообеспечением. В лучшем случае электричество подается менее чем на шесть часов. Основной источник получения электроэнергии – генераторы, но не каждый может позволить себе такое удовольствие. Ощущается острая нехватка продовольствия. Большие проблемы с обеспечением населения питьевой водой. Нет лекарств. Не хватает медицинского персонала. Одной исламской полицией с ее широкомасштабными репрессиями и публичными казнями гуманитарную проблему не разрешить.

На днях состоялся телефонный разговор между министрами обороны России Сергеем Шойгу и Турции Хулуси Акаром. Была обсуждена обстановка в Идлибской зоне деэскалации. Как считают многие иностранные эксперты, фактор усиления "Аль-Каиды" в Идлибе может заставить Москву и Анкару искать нестандартные пути решения проблемы. Большинство убеждены, что окончательное решение будет за Россией, ставшей решающим фактором разрешения сирийского кризиса.

Об авторе: Николай Дмитриевич Плотников – заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук.

14.01.19

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547532300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 января 2019 года №822
- Кадровые перестановки
- О сохранении базовой ставки на уровне 9,25%
- Китай готов к нанесению ядерного удара по территории США с моря
- Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
- Какие из существующих государств самые старые
- О задержании подозреваемых в подготовке терактов в Казахстане
- Апелляционная коллегия оставила в силе приговор по делу о ДТП
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  