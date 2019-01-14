Мировое буржуинство ликует. Схвачен Чезаре Баттисти - теоретик и практик революционного пролетарского террора

09:20 15.01.2019 Итальянский "вооруженный пролетарий" доставлен на родину

Чезаре Баттисти окажется в тюрьме после 40 лет в бегах



В воскресенье подошла к концу одна из самых длительных операций по поимке беглого преступника: спустя почти 40 лет поисков в Боливии задержали итальянского террориста левых взглядов Чезаре Баттисти. Вечером 13 января его спецбортом доставили в Италию, где мужчина приговорен к четырем пожизненным заключениям. За то время, что итальянское правительство добивалось экстрадиции Баттисти из Франции и Бразилии, он успел стать автором детективных романов, несколько раз побывать в заключении и спровоцировать конфликт между Римом и Бразилиа.



"Чезаре Баттисти вернется в Италию в ближайшие часы прямым рейсом из города Санта-Крус в Рим",- сообщил в воскресенье вечером на своей странице в Facebook премьер-министр Италии Джузеппе Конте.



За несколько часов до этого стало известно, что в Боливию вылетел самолет с итальянскими полицейскими и сотрудниками на борту. Их задачей было вернуть в Италию находившегося в бегах почти 40 лет Чезаре Баттисти - одного из лидеров левой экстремистской организации "Вооруженные пролетарии за коммунизм". На родине он приговорен к четырем пожизненным заключениям за ограбления и причастность к четырем убийствам, совершенным в 1977–1979 годах.



Период активности группировки пришелся на так называемые свинцовые годы - период многочисленных случаев уличного насилия и террористических акций, совершенных членами ультраправых и ультралевых подпольных организаций.



Жертвами "Вооруженных пролетариев" тогда стали тюремный охранник, следователь, ювелир и мясник.

Причем два последних пострадали из-за того, что до этого оказывали сопротивление не связанным с группировкой грабителям и убили нападавших. По мнению членов организации, мужчины должны были позволить "пролетариям" совершить ограбление, так как это было бы актом социальной справедливости.



В первый раз Чезаре Баттисти был арестован в Италии в 1979 году и приговорен к 12 годам лишения свободы, но спустя 2 года ему удалось совершить побег. Оказавшись на свободе, он отправился сначала во Францию, а оттуда в Мексику. Там по совету известного в Латинской Америке левого писателя Пако Игнасио Тайбо II он стал пробовать свои силы в качестве писателя и сотрудничал с мексиканскими газетами.



Однако вскоре бывший лидер ультралевой организации вновь отправился во Францию: бывший тогда президентом Франсуа Миттеран (1981–1995) проводил внешнюю политику, согласно которой, в частности, левые итальянские террористы, обвиненные в Италии за "насильственные действия", не подлежали экстрадиции.



Эта политика получила название "Доктрины Миттерана": по ней Чезаре Баттисти получил политическое убежище и поселился во Франции, где вскоре стал известен как автор детективных романов.

При этом в Италии Чезаре Баттисти был заочно приговоре уже к пожизненному заключению за раскрытые за это время убийства. Сам он своей вины не признал и настаивал на том, что виновен лишь в членстве в вооруженной группировке и незаконном ношении оружия.



Долгое время Италия требовала от Франции ареста и экстрадиции активиста, но Париж начал процесс выдачи только в 2004 году. Это вызвало недовольство французских интеллектуалов левых взглядов (например, писателей Фред Варгас и Бернар-Анри Леви), отдельных социалистов и членов организации "Зеленые". Они выступили в поддержку Чезаре Баттисти и потребовали соблюдения "доктрины Миттерана", однако преимущественно правое правительство Франции и президент Жак Ширак (1995–2007) выдачу Чезаре Баттисти все-таки одобрили.



После начала процедуры экстрадиции бывшему лидеру леворадикальной организации снова удалось скрыться и тайно перебраться в Бразилию. Там он был арестован в 2007 году и находился в тюрьме, но в 2009-м по решению министра юстиции Бразилии Тарсу Женру получил статус беженца, был отпущен на свободу и вновь стал причиной острых споров. Дело в том, что решение бразильского Минюста об отказе выдать Чезаре Баттисти Риму было обосновано опасениями в том, что на он мог "подвергнуться преследованию за свои политические убеждения".



Позднее Верховный суд Бразилии большинством голосов признал решение Тарсу Женру недействительным, но постановил, что у президента страны есть полномочия отказывать в экстрадиции. Этой возможностью воспользовался еще один политик левых взглядов - экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003–2011), который, впрочем, сделал это буквально за день до истечения срока своих полномочий. Такое решение спровоцировало волну возмущения правительства Италии, привело к отзыву итальянского посла в Бразилии для консультаций и даже к угрозам обратиться в суд в Гааге.



В 2017 году Чезаре Баттисти был вновь арестован в Бразилии, на этот раз за нарушение таможенного законодательства, но ему вновь удалось избежать тюрьмы. Но финал этого почти 40-летнего побега был уже близок: в декабре 2018 года бывший тогда президентом Бразилии Мишел Темер подписал указ об экстрадиции радикального активиста в случае его поимки.



Чезаре Баттисти успел покинуть Бразилию, но это ему помогло мало: 12 января нынешнего года его поймали в Боливии, которая согласилась экстрадировать преступника.



Поимка и скорая экстрадиция Чезаре Баттисти вызвали ликование итальянских и бразильских политиков. Так, член бразильского парламента сын президента Жаира Болсонару Эдуардо в своем Twitter назвал Чезаре Баттисти "маленьким подарком" Италии, указав, что "Бразилия больше не страна для террористов". Премьер Италии Джузеппе Конте отметил, что арест и экстрадиция преступника, которых ждали 40 лет,- это долг семьям его жертв и пострадавшим от его действий, которые "наконец могут добиться справедливости". Глава МВД Италии Маттео Сальвини, в свою очередь, поблагодарил власти Бразилии и Боливии за арест Чезаре Баттисти, назвав его "преступником, который заслуживает не комфортной жизни на пляже, а конца своих дней в тюрьме".



Анна Смирнова

"Коммерсантъ" от 14.01.2019, 10:49 Источник - коммерсант

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