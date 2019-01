Есть ли у вас славянский шкаф? Агент КГБ Трамп запутался в показаниях, - New York Times

09:25 15.01.2019

Попытки Трампа скрыть детали переговоров с Путиным могут спровоцировать битву с Конгрессом

"Попытки президента США Дональда Трампа скрыть детали своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным и новые сведения о проводимом ФБР расследовании его связей с Москвой активизировали дебаты об отношениях Трампа с Россией, подливая масла в огонь расширяющихся расследований его президентства, которые проводят демократы, и потенциально намечая раскол между Белым домом и Конгрессом", - пишет The New York Times.



"Конгрессмен от штата Калифорния Адам Шифф , который в настоящий момент возглавляет Комитет Палаты представителей по разведке, будучи представителем нового демократического большинства в Палате представителей, в воскресенье попросил своих республиканских коллег поддержать его попытки получить записи или показания переводчика, работавшего на одной из частных встреч между Трампом и Путиным", - сообщается в статье.



"Администрация, как представляется, вряд ли уступит подобному требованию без боя, - подчеркивается в статье. - Трамп неоднократно замалчивал детали своих переговоров с Путиным, утверждают нынешние и бывшие американские чиновники, и эта практика не давала чиновникам видеть динамику отношений между двумя лидерами и обострила в администрации вопросы относительно действий президента".



Об этом первой сообщила The Washington Post, за чем последовала статья в The New York Times о том, что ФБР ранее начала контрразведывательное расследование в отношении Трампа, чтобы проверить, не находился ли он под влиянием России, когда уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР в 2017 году.



"Трамп пошел даже на то, что забрал записи у переводчика, который работал с ним во время частной встречи с Путиным на саммите "большой двадцатки" в немецком городе Гамбург, - говорится в статье. - Как сообщил один бывший сотрудник администрации, в течение часов и дней после встречи ряд высокопоставленных представителей администрации пытались узнать детали того, что обсуждали Трамп и Путин. Однако, по словам бывшего чиновника, Трамп отмахнулся от их вопросов, вынуждая чиновников полагаться исключительно на предоставленный СМИ краткий отчет Рекса Тиллерсона, занимавшего тогда пост госсекретаря".



"Несколько представителей администрации, - сообщается в статье, - спросили переводчика о том, что обсуждалось на встрече. Однако переводчик сообщил им, что после встречи президент забрал у него записи и проинструктировал переводчика не обсуждать встречу, указал бывший чиновник".



"В прошлом году демократы Палаты представителей и Сената призвали переводчиков Трампа дать показания по встречам президента с Путиным, включая встречу лидеров на июльском саммите в Хельсинки в Финляндии. Пресс-конференция Трампа в Хельсинки, на которой он усомнился в выводах собственных разведывательных агентств о том, что Россия пыталась оказать влияние на выборы 2016 года, спровоцировала критику в обеих партиях".



"Для оппонентов президента не существует никакого невинного объяснения действиям Трампа, которые, возможно, являются доказательствами того, что Трамп вступил в сговор с Россией, а именно этот вопрос лежит в центре расследования спецпрокурора, - пишут авторы публикации. - Для сторонников действия Трампа являются свидетельством того, на что ему приходится идти, чтобы предотвратить утечки, и того, что он является нетрадиционным политиком, стремящимся найти новые подходы к старым проблемам".



"По словам нынешних и бывших чиновников, в правительстве нет информации о том, что обсуждали Трамп и Путин. Не имея официальных подробных записей с переговоров Трампа, высокопоставленные чиновники в администрации вынуждены полагаться на доклады разведки о том, что россияне говорили друг другу после встречи, - передает The New York Times. - Информация, которую чиновники могут получить от разведки, ограничена, указывают нынешние и бывшие чиновники. И россияне вряд ли могут считаться надежными пересказчиками, даже в разговорах друг с другом".



При этом "вышеупомянутый бывший чиновник администрации указал, что он не может не сочувствовать сложному положению Трампа. По словам чиновника, президент опасается, что все, что он сказал Путину, будет искажено критиками".



"Но поскольку доступ ко встречам и стенограммам был ужесточен после ранних утечек, некоторые чиновники полагают, что решение Трампа изъять записи было слишком радикальным и вызвало вопросы о том, что он пытается сохранить в тайне, указал бывший чиновник".



Источник: The New York Times

14 января 2019 г.

Джулиан Барнс и Мэттью Розенберг | The New York Times