 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Надо ли привозить из Сирии кыргызстанцев (раскаявшихся боевиков)? - Г.Бакирова
09:49 15.01.2019

На этой неделе [публикация от 12.01.19] силовые структуры Казахстана, в рамках специальной операции, привезли в страну 47 граждан, из них 30 детей, 11 женщин и 6 мужчин, которые, как заявляется, до этого выехали для участия в гражданской войне в Сирии. До этого, в конце декабря, Россия вернула 30 своих граждан.

В этой связи в программе "Кун чекит" мы взяли интервью у эксперта по вопросам терроризма, экстремизма и национальной безопасности Бекижана Ахметова, обсудив с ним положение более 500 граждан Кыргызстана, пребывающих в Сирии в рядах террористических группировок, работе по их возвращению и возможностях правительства в этом аспекте.

Марал: В Сирии правительственные силы вытесняют боевиков террористических группировок с территории страны, лишая их мощи. Также прозвучало требование к наемникам вернуться в свои страны тем путем, каким они прибыли. Очевидно, что рано или поздно завербованные боевики вернутся к себе на родину. Должны ли наши силовые органы предпринять меры обезвреживания потенциальных террористов до возвращения выехавших?

Ахметов: Безусловно, это очень актуальный вопрос. Сообщается, что большинство террористов вытеснены из Сирии в Афганистан, который соседствует со Средней Азией. Оттуда террористы могут проникнуть в Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Мы должны предпринять меры до того, как возникает ситуация угрозы региону. Необходимо уточнить, какие граждане, как выехали в Сирию, чем они заняты, каков их террористический потенциал. В то же время нельзя забывать, что среди них могут быть заблудшие, которых заманили обманом.

Марал: Наверняка трудно установить, террорист или не террорист?

Ахметов: В любом случаем необходимо постоянно проводить фильтрацию. Необходимо знать, террорист это, который убивал людей или тот, кто поехал в неведении или поневоле. После возвращения в страну необходимо каждого допросить и уточнить. Участникам военных действий надо дать соответствующее наказание, а тем, кого завербовали обманом, оказать комплексную помощь психологов, религиозных работников, правозащитников и т.п., полностью избавить от экстремизма и вернуть в социум.

Марал: А могут быть среди них те, кого завербовали обманом и они находятся там, боясь жесткого наказания? Насколько можно надеяться на их справедливое привлечение к ответственности?

Ахметов: Можно вполне в это верить, потому что мы в Средней Азии самая демократическая страна. Также вступили в силу новые законы в рамках судебно-правовой реформы, согласно которым действует принцип гуманности в отношении тех, кто осознал свою вину, раскаялся или совершил преступление в неведении. Мы также видим, что наш президент часто делает на этом акцент, требует четкого и справедливого исполнения закона.

Мы все знаем и много говорим про то, что вербовали людей, которым было нечем заняться, обещая хорошую высокооплачиваемую работу, затем довозили до Турции, а потом, похищения или запугивая, обманом ввозили в Сирию, далее отбирали паспорта и включали в ряды террористов. Надеюсь, что все это, конечно, будет учтено.

Марал: Понятно, что трудно уточнить, привезти тех, кто пребывает в другой стране незаконно, в опасных группировках, местах. Насколько готово к этому наше правительство? Каковы возможности дипломатические и военно-технические?

Ахметов: Мы суверенное государство с собственными структурами. Наша страна входит в международные организации, в том числе антитеррористические, участвует в таких проектах. В наших силовых структурах достаточно компетентных специалистов, разбирающихся в правовых, дипломатических механизмах и процедурах возвращения в страну граждан Кыргызстана. Эту работу необходимо вести на основе единой программы.

Источник: maralfm.kg

Автор: Гульшайыр Бакирова
Марал радиосу
14 января 2019

Источник - gezitter.org
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