 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мирзиеев разделил УзбГоскомконкуренции на три отдельные Госкомфигни
10:32 15.01.2019

Мирзиеев ликвидировал Госкомконкуренции: на его базе созданы три отдельные структуры

В Узбекистане ликвидировали Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и создали на его базе три независимых структуры, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на указ главы государства.

Согласно документу, также ликвидированы Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг и Центр по управлению государственными активами.

Взамен были созданы:

Государственный комитет по защите конкуренции (Антимонопольный комитет) с передачей ему штатных единиц, а также задач, функций и полномочий в части антимонопольного регулирования, развития конкурентной среды, контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, лицензирования товарно-сырьевых бирж;
Агентство по управлению государственными активами с передачей ему штатных единиц, а также задач, функций и полномочий в части управления госактивами, в том числе находящимися за рубежом, реализации приватизационных мероприятий (включая продажу государственных долей), передачи госимущества в аренду, внедрения корпоративного управления в предприятиях с госучастием, финансового оздоровления экономически несостоятельных предприятий с госучастием, банкротства, обеспечения государственного регулирования оценочной деятельности, утверждения стандартов оценки имущества и сертификации риэлторов;
Агентство по развитию рынка капитала с передачей ему штатных единиц, а также задач, функций и полномочий в части регулирования рынка ценных бумаг, включая организаторов торгов ценными бумагами и Центрального депозитария ценных бумаг, а также развития корпоративного управления, а также Министерства финансов – в части регулирования деятельности по организации лотерей;
Кроме того, Республиканский центр обучения основам предпринимательской деятельности передан в ведение Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

При этом функции ликвидированного Госкомконкуренции по инвентаризации и выявлению пустующих и незавершенных строительством объектов и повышению эффективности их производственной деятельности возложены на Государственный налоговый комитет и Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

В рамках документа при Агентстве по управлению государственными активами будет создан внебюджетный Фонд по управлению, трансформации и приватизации государственных активов без образования юридического лица на базе Фонда содействия приватизированным предприятиям при Госкомконкуренции.

Средства нового фонда будут направляться на осуществление мер по предприватизационной подготовке хозяйственных обществ, оплату труда привлекаемых специалистов, в том числе иностранных, и консалтинговых организаций, а также покрытие затрат, связанных с осуществлением распорядительных и управленческих функций Агентства по управлению государственными активами, в том числе на расходы по формированию и ведению электронных баз данных государственного имущества.

Новые структуры должны будут до 1 апреля 2019 года внести предложения по дальнейшему совершенствованию государственного регулирования отраслей экономики, в том числе отмене норм законодательства, ограничивающих производственную и финансовую деятельность субъектов предпринимательства.

Кроме того, им поручено до 1 июля 2019 года провести инвентаризацию государственных предприятий, в том числе унитарных, и внести предложения по их оптимизации и ведению учета, а также их преобразованию в государственные учреждения или хозяйственные общества.

Темир Исаев

Источник - Podrobno.uz
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