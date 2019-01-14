Агентство по управлению государственными активами Узбекистана возглавил Нодиржон Жураев

11:19 15.01.2019

Агентство по управлению государственными активами возглавил Нодиржон Жураев



В Узбекистане накануне был ликвидирован Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



На его базе созданы три независимых структуры, одна из которых Агентство по управлению государственными активами. Его возглавил Нодиржон Жураев, который с апреля 2017 года занимал пост первого заместителя министра юстиции.



Агентство займется управлением госактивами, в том числе находящимися за рубежом, реализацией приватизационных мероприятий (включая продажу государственных долей), передачей госимущества в аренду, внедрением корпоративного управления на предприятиях с госучастием, финансовым оздоровлением экономически несостоятельных предприятий с госучастием, банкротствами, обеспечением государственного регулирования оценочной деятельности, утверждением стандартов оценки имущества и сертификации риэлторов.



Напомним, что Нодиржон Жураев родился в Гиждуванском районе Бухарской области. В 2001 году он окончил Ташкентский государственный юридический институт (бакалавр), в 2006 году – Ташкентский государственный юридический институт (магистратура).



Трудовую деятельность он начал в 2001 году в должности старшего консультанта Управления по проведению государственной регистрации нормативно-правовых актов Министерства юстиции. Позднее осуществлял деятельность в качестве главного консультанта данного управления.



С 2003 по 2014 годы работал на различных постах в Министерстве юстиции, в 2014-2016 годы возглавлял Исследовательский центр по демократизации и либерализации судебного законодательства, обеспечению независимости судебной системы при Верховном суде.



Первым заместителем директора Агентства по управлению государственными активами был назначен Зафар Зохидов.



Он родился в 1974 году в Фергане. Зохидов окончил факультет экономики и управления производством в Ферганском государственном университете, имеет степень магистра в области международных ценных бумаг, инвестиций и банковского дела в Университете Рединга (Великобритания).



С 2016 года являлся директором и старшим портфельным менеджером в кредитной команде инвестиционной компании the Abraaj Group в Лондоне. До прихода в the Abraaj Group являлся управляющим директором в течение 7 лет в лондонском офисе Black River Asset Management, подразделение по управлению портфельными инвестициями компании Cargill, управлял портфелем инвестиций в регионе ВЕБВА (Восточная Европа/Ближний Восток/Африка).



До прихода в Black River Asset Management, в течение 3 лет работал инвестиционным аналитиком в Thames River Capital, хедж фонда, базирующейся в Лондоне. Фонд работал над проблемными и высокодоходными кредитными инвестициями в регионе ВЕБВА.



До прихода в Thames River Capital, в течение 3 лет работал Старшим Кредитным Специалистом в Deutsche Bank London, отвечал за одобрение кредитных сделок в регионе СНГ. Начал работу в банковской сфере Лондона в 2001 году в Европейском банке реконструкции и развития в роли аналитика в течении 2 лет.