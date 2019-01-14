 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В министра транспорта Киргизии двигают матерого Жаната Бейшенова
12:48 15.01.2019

Предложена кандидатура на должность министра транспорта

Звучит информация, что правительство предлагает на должность транспорта и дорог кандидатуру Жаната Бейшенова.

Такую информацию подтвердили из правительства.

В 2005-2007 гг. Жанат Бейшенов работал замминистра транспорта и коммуникаций.

Напомним, 5 декабря 2018 года был задержан с поличным при получении взятки в размере 50 тысяч долларов замминистра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев. В этой связи президент Сооронбай Жээнбеков внес в правительство предложение об отстранении от министерской должности Жамшитбека Калилова, предварительно публично отчитав его на заседании Совбеза.

15 декабря Калилов написал заявление об отставке, и президент снял его с работы.

Исполняющим обязанности министра транспорта и дорог был назначен тогда Жениш Ногойбаев.

Фото: Жамшитбек Калилов
Автор: Бахар Хакимова
Марал радиосу
15 января 2019Версия для печати

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gezitter.org
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