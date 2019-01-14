В министра транспорта Киргизии двигают матерого Жаната Бейшенова

12:48 15.01.2019

Предложена кандидатура на должность министра транспорта



Звучит информация, что правительство предлагает на должность транспорта и дорог кандидатуру Жаната Бейшенова.



Такую информацию подтвердили из правительства.



В 2005-2007 гг. Жанат Бейшенов работал замминистра транспорта и коммуникаций.



Напомним, 5 декабря 2018 года был задержан с поличным при получении взятки в размере 50 тысяч долларов замминистра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев. В этой связи президент Сооронбай Жээнбеков внес в правительство предложение об отстранении от министерской должности Жамшитбека Калилова, предварительно публично отчитав его на заседании Совбеза.



15 декабря Калилов написал заявление об отставке, и президент снял его с работы.



Исполняющим обязанности министра транспорта и дорог был назначен тогда Жениш Ногойбаев.



Фото: Жамшитбек Калилов

Автор: Бахар Хакимова

Марал радиосу

15 января 2019Версия для печати