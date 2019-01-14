Таджикский капитан КВН Хайрулло Мирсаидов сбежал в Грузию

13:57 15.01.2019

ТАДЖИКСКИЙ КАПИТАН КВН СБЕЖАЛ В ГРУЗИЮ

Журналист и бывший капитан сборной КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидов сбежал из родного Худжанда в Грузию.



По его словам, он опасается за свою судьбу после суда над ним. Он, напомним, был приговорен к 12 годам за хищение госсредств, ложный донос и подделку документов. Но был отпущен на свободу после выплаты $8,4 тыс. штрафа. Ему также запрещалось покидать Худжанд.



Мирсаидов своей вины не признает, считает себя жертвой политического преследования за критику властей, намерен обратиться в суд по правам человека и заняться журналистикой.