Кабул экстрадировал в Таджикистан сына экс-лидера "Джамаат Ансаруллах" С.Табарова

14:12 15.01.2019

Власти Афганистана экстрадировали в Таджикистан сына экс-лидера "Джамаат Ансаруллах", единственной террористической организации, основанной таджикскими боевиками. Группировка "Джамаат Ансаруллах" возникла в Пакистане в начале 1990-х годов и постепенно перебралась в Афганистан под командованием Амриддина Табарова, более известного как "Домулло Амриддин".



Об экстрадиции Саидджалолиддина Табарова, сына экс-лидера "Джамаат Ансаруллах", 14 января Радио Озоди сообщил Шарофиддин Имомов, посол Таджикистана в Афганистане. По его словам, Кабул также передал таджикским властям 4 боевиков этой группировки.



Передача лиц, обвиненных в терроризме и экстремизме, состоялась в рамках международных и двусторонних соглашений, почеркнул таджикский дипломат.



В прошлом году, по данным Шарофиддина Имомова, власти Афганистана экстрадировали в Душанбе около 40 граждан Таджикистана, арестованных на афганской территории по обвинению в членстве в экстремистских организациях.



Саидджалол экстрадирован, Абдуфаттох остается в Баграме

Саидджалол и Абдуфаттох Табаровы, дети убитого в 2016 году лидера группировки "Джамаат Ансаруллах", были арестованы американскими военными в 2009 году. Все эти годы они содержались в тюрьме военной базы в Баграме. Почему второй сын Домулла Амриддина не был экстрадирован в Таджикистан – неизвестно.



Контроль над тюрьмой Баграм, находящейся почти в 50 километрах от Кабула, в 2013 году перешел к Афганистану в рамках соглашений о выводе американских войск.



В 2016 году издание The Washington Post, со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Афганистана сообщило, что срок заключения Саидджалола и Абдуфаттоха Табаровых завершен, но они отказались вернуться в Таджикистан и решили остаться в тюрьме Баграм.



Заключенные тюрьмы военной базы в Баграме

Заключенные тюрьмы военной базы в Баграме

Три года назад власти Таджикистана официально сообщили о гибели лидера группировки "Джамаат Ансаруллах" Амриддина Табарова.



"Джамаат Ансаруллах" террористическая группировка, основанной таджикскими боевиками, которые откололись от "Исламского движения Узбекистана". Первые упоминания об этой организации появились в сентябре 2010 года, после нападения смертника на задние РУБОП города Худжанда. "Джамаат Ансаруллах" взяла на себя ответственность за это нападение.



В апреле 2011 года после ликвидации на территории Рашского региона одного из полевых командиров бывшей Объединенной таджикской оппозиции Абдулло Рахимова (более известный как "Мулло Абдулло") на месте, где скрывался он вместе со своими сторонниками, был обнаружен черный флаг группировки "Джамаат Ансаруллах".



"Домулло Амриддин" не принял условия соглашения о мире

Амриддин Табаров родился в Нуроабадском районе в 1953 году. Он присоединился к запрещенной ныне Партии исламского возрождения еще в советские годы. По данным спецслужб, Табаров в 1990-х годах обучался в Исламском университете Каира. В 1993 году он перебрался в афганскую провинцию Тахор и примкнул к Движению исламского возрождения.



По словам бывших соратников, Амриддин Табаров в 1997 году не принял условия Общего соглашения о мире и согласии в Таджикистане, и в 2000 году присоединился к Исламскому движению Узбекистана. После начала антитеррористической операции в Афганистане в 2001 году боевики ИДУ нашли убежище в Пакистане. Там же была сформирована группировка "Джамаат Ансаруллах".



В мае 2012 года Верховый суд Таджикистана своим постановлением признал "Джамаат Ансаруллах" террористической организацией, запретив деятельность движения на территории страны. В 2013 году МВД Таджикистана сообщило, что Табаров объявлен в международный розыск через Интерпол.



Власти Таджикистана возложили на Табарова ответственность за нападение в 1993 году на 12-ую пограничную заставу Московского пограничного отряда – тогда погибли 25 российских пограничников.