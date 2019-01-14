Власти Туркменистана проводят скрытую мобилизацию. Практически всю госграницу с Афганом заняли боевики

14:14 15.01.2019

Власти Туркменистана ведут учет резервистов из-за боевиков на афганской границе



По словам корреспондентов и источников Азатлыка в Туркменистане, в настоящее время власти страны осуществляют учет запасников. Вместе с тем корреспондент Азатлыка в Афганистане сообщает, что почти вся афганско-туркменская граница находится в руках боевиков.



"Во все военкоматы даны указания, чтобы проверили мужчин в возрасте до 50 лет на предмет годности к военным действиям", - сообщил 14 января Азатлыку источник в Министерстве обороны Туркменистана.



По словам источника, учет военнослужащих в запасе связан с обстановкой на границе с Афганистаном. "Ситуация по всей протяженности границы, начиная от Керки в Лебапе до Тагтабазара и Серхатабада в Мары очень беспокойная",- отметил источник.



12 января корреспондент Азатлыка в Ашхабаде сообщил о начале переучета резервистов в столице. "Моего знакомого вызвали в военкомат со всеми документами и направили на медкомиссию. Если направляют на медкомиссию, значит на районом, либо на городском уровне их начали создавать. По всей вероятности, вскоре начнется призыв на сборы", - сообщил корреспондент Азатлыка.



11 января независимое издание "Хроника Туркменистана" также сообщило об осуществлении военного учета среди населения Туркменистана. По словам источника Азатлыка, учет резервистов осуществляется также методом обхода жилых домов.



Пять провинций Афганистана граничат с Туркменистаном. Накануне медиа издания сообщили о возобновлении совместной подготовки российских военных с военнослужащими Туркменистана. До этого российские военные неоднократно заявляли об опасности формирования мощной экстремистской группировки на туркмено-афганской границе.