Как защищают животных, чтобы уничтожать людей, - В.Катасонов

15:41 15.01.2019 Как защищают животных, чтобы уничтожать людей

Всемирный Фонд природы - инструмент построения земного рая для "золотого миллиарда"



Валентин Катасонов



Если бы я перевоплотился, то хотел бы вернуться на землю вирусом-убийцей, чтобы уменьшить человеческие популяции.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, соучредитель и президент Всемирного фонда дикой природы (в 1981-1996 гг.)



Я давно уже собирался написать об этой организации, но все руки не доходили. Но накануне нового 2019 года вышел очередной номер журнала The Economist, принадлежащего Ротшильдам. На его обложке представлена эзотерическая картинка, в закодированном виде содержащая прогноз на следующий год: подобные предновогодние картинки стали чуть ли не традицией журнала. В этом году первая страница оформлена в духе работ Леонардо да Винчи. В стиле Возрождения изображены Дональд Трамп, Владимир Путин, Махатма Ганди и Анджелина Джоли. Там еще куча всяких других предметов и объектов, но чуть ли не в центре картинки находится изображение панды - редкого вида медведя (называется еще бамбуковым медведем), занесенного в Красную книгу.



Я не собираюсь проводить расшифровку всей картины, а сосредоточу свое и ваше внимание на панде. Она - символ, эмблема WWF. Это английская аббревиатура, за которой скрывается следующее название - World Wildlife Fund. В переводе на русский означает Всемирный Фонд дикой природы. Так что панда совершенно не случайно оказалась на обложке ротшильдовского журнала.



WWF - крупнейшая в мире экологическая НПО



WWF (Всемирный Фонд дикой природы) cоздан в 1961 году. За более чем полувековую историю своего существования он действительно стал всемирным. В буклетах и на сайте этой международной общественной организации с гордостью подчеркивается, что на сегодняшний день она является крупнейшей в мире НПО (неправительственной организацией) экологического профиля. Цель деятельности - сохранение биоразнообразия на планете.



На сайте WWF сообщается, что в мире у этой организации пять миллионов сторонников, она работает в более чем ста странах, под ее эгидой реализуется 1300 проектов в разных уголках планеты. Головная (материнская) организация WWF располагается в Швейцарии (город Гланд). Кроме того, в ряде стран (США, Швейцария, Великобритания, Италия, Танзания) созданы дочерние структуры, на более низком уровне действуют национальные отделения и представительства, в том числе в России.



Предыстория WWF



Если ограничить свое знакомство с WWF официальным сайтом или яркими буклетами организации, то возникает захватывающая картина битвы Фонда за сохранение Земли с ее природными богатствами. Возникает уверенность, что завтра битва будет выиграна, и человечество окажется примерно в такой окружающей природной среде, в какой были первые люди - Адам и Ева. То есть WWF обещает человечеству Эдемский сад. Но, как говорится, "дьявол скрывается в мелочах". Более глубокое знакомство с историей создания WWF, с философией его отцов-основателей и других выдающихся представителей WWF, со связями WWF с некоторыми другими международными и национальными организациями меняет первоначальные представления о Фонде. Меняет не просто существенно, а радикально.



WWF возник не на пустом месте. Его предшественником был американский Фонд сохранения природы (The Conservation Foundation), созданный в Нью-Йорке в 1947 году.



Примечательно, что американский фонд был учрежден по инициативе миллиардера Джона Рокфеллера II, сына Джона Рокфеллера-старшего, основателя династии миллиардеров, которые, как выясняется, являются фанатами консервации природы. Именно Рокфеллеры положили начало распространению в мире искусственно созданных островков дикой природы. По инициативе Джона Рокфеллера II были созданы национальные парки Grand Teton в США и Virgin Isles National Park на Виргинских островах. А известный Фонд Рокфеллера (создан в 1913 г.) спонсировал и продолжает спонсировать различные природоохранные проекты как в США, так и за их пределами.



В рамках американского Фонда охраны природы был наработан интересный опыт "сотрудничества" ученых, занимающихся проблемами природопользования и охраны окружающей среды, и бизнеса. Деньги давал бизнес, но не только и не столько для охраны природы, сколько для обоснования нужных ему "теорий", решений и проектов. Некоторые из людей, работавших с упомянутым американским Фондом (Люк Хоффман, Питер Скотт, Гай Монфор), вышли на Джулиана Хаксли (1887-1975 гг.) с идеей создания неправительственной организации типа The Conservation Foundation, но действующей в международных масштабах.



Отцы-основатели WWF: Джулиан Хаксли, Годфри Рокфеллер, принц Бернард



Джулиан Хаксли - человек известный. Его прежде всего знают как основателя ЮНЕСКО (специализированной организации ООН, занимающейся вопросами культуры, а также сохранения природного наследия человечества) и как первого генерального директора этой организации.



Хаксли известен как очень влиятельный эволюционист и дарвинист, гуманист (как сейчас сказали бы, с уклоном в трансгуманизм), автор теории "синтетического эволюционизма", адвокат идеологии "расовой чистоты" и евгеники. Потомок древнего аристократического рода Хаксли. Джулиан - внук того самого масона Томаса Хаксли (предпочитал называть себя Гексли), который был фанатичным приверженцем теории Чарльза Дарвина (за что получил даже кличку "бульдог Дарвина"). Родными братьями Джулиана были известный писатель Олдос Хаксли (тот самый, который написал роман "О дивный новый мир") и Эндрю Хаксли (нобелевский лауреат в области биологии).



Практичный и хваткий Джулиан сумел опереться на нужных людей (в том числе из упомянутого американского фонда) и учредил Всемирный фонд дикой природы. Были и другие учредители, о которых скажу ниже.



Официальной датой учреждения стало 29 апреля 1961 года, первый офис WWF был открыт в Швейцарии, в городе Морж. Большую роль в первых шагах по налаживанию работы WWF сыграл Годфри Андерсон Рокфеллер (1924-2010 гг.), один из отпрысков клана миллиардеров Рокфеллеров. Впоследствии он занимал важные посты в управлении как головной (материнской) организации WWF (в Швейцарии), так и в дочерней структуре WWF в США.



Но самое интересное, что первым президентом WWF стал европейский аристократ, имя которого известно сегодня любому человеку, который хоть немного интересуется конспирологией. Имя этого аристократа - голландский принц Бернард (1911-2004 гг.). Это тот самый принц, который за семь лет до создания WWF учредил Бильдербергский клуб, известный сегодня как чуть ли не главная закулисная наднациональная организация, управляющая миром. Принц, естественно, тоже входит в список отцов-основателей WWF.



"Трест 1001"



Именно благодаря этому принцу WWF через десять лет после своего учреждения перешел на качественно иной уровень своей деятельности. Бернард наполнил WWF деньгами и нужными людьми. В 1971 году он как президент фонда лично обратился к тысяче самых влиятельных и известных людей мира с просьбой поддержать WWF и передать в управление фондом по 10 тысяч долларов. Собранный таким образом капитал (10 млн долларов) стал основой трастового фонда, который по числу своих участников - тысяча приглашенных плюс принц Бернард - получил название "Трест 1001 по охране природы". Часто этот круг избранных людей называют просто "Трест 1001" или "Клуб 1001".



Взнос - необходимое, но не достаточное условие для членства. Попасть в число избранных можно только после личного приглашения принца (авторитет его был безграничен, ведь все знали, что Бернард "по совместительству" еще является влиятельнейшим членом Бильдербергского клуба). В "Клубе 1001" состоят члены кланов Ротшильдов и Рокфеллеров, высочайшие особы королевских домов Европы, богатейшие люди из стран Ближнего и Среднего Востока.



Итак, некоторые изыскания показывают, что WWF - лишь вывеска, которая ассоциируется с несколькими публичными и известными фигурами, в том числе королевских и великокняжеских кровей. Но ведь за вывеской головной организации скрывается целая тысяча очень небедных "экологов", которые зачастую не могут похвастаться своим благородным происхождением ("Клуб 1001").



Первыми подписчиками "Траста 1001" стали Д. Лоудон, председатель "Роял Датч Шелл", М. Стронг, президент канадской электротехнической компании, барон О. Бакстон из банка Барклайс, Б. Бейтц, директор Фонда Круппа, А. Руперт, руководитель южноафриканской табачной компании и т. п.



Однако имена большинства членов "Клуба 1001" редко попадают в СМИ, по крайней мере, в связи с природоохранной деятельностью Фонда. Полный список членов Клуба не афишируется, но многие из них - весьма сомнительные личности. Эдмон Сафра, Роберт Веско, Меир Ланский, Тибор Розенбаум, Ага Хасан Абеди, Фрэнсис Гинган, Гарри Оппенгеймер, сахарозаводчики Кэдбери и Леверхюльме, сигаретный олигарх Гьянендра Дев, король круизного судоходства Джозеф Каган… По каждому из них можно писать отдельную статью и на каждого заводить следственное дело. Да что там говорить о членах "Клуба 1001", когда у самого принца Бернарда экологическое реноме сильно подмочено. Выяснилось, что за счет денег WWF он проплачивал "услуги" профессиональных наемников в Африке, которые помогали "зачищать" обширные территории от якобы "браконьеров". На самом деле эти территории нужны были для того, чтобы там могли действовать "правильные", подконтрольные принцу браконьеры (прежде всего добыча слоновой кости).



Конечно, масштабы современной деятельности WWF давно уже не ограничиваются теми 10 миллионами долларов США, которые были собраны принцем Бернардом. Давно созданы новые механизмы финансирования WWF. Совокупный годовой бюджет организации измеряется в последние годы суммой, равной примерно или даже несколько больше миллиарда долларов (распределение расходов между головной организацией и региональными подразделениями в пропорции примерно 20/80).



Принц Филипп и прочие аристократические особы королевского двора Британии



Принц Бернард находился у руля WWF почти полтора десятка лет. В 1976 году его на посту президента сменил Джон Лоудон (John H. Loudon, 1905-1996 гг.). С 1952 по 1965 год он занимал пост исполнительного директора англо-голландского нефтяного гиганта Royal Dutch Shell. Трудно себе представить, какой гигантский экологический ущерб был нанесен этой нефтяной корпорацией за годы нахождения Джона Лоудона у ее руля.



Через пять лет прошла еще одна смена караула в WWF. Президентом Фонда в 1981 году стал еще один принц - Филипп, он же герцог Эдинбургский (покинул этот пост лишь в 1996 году). Внук греческого короля, имеет также родственные связи с монархами Дании и России. Но самое главное - он супруг ныне здравствующей королевы Великобритании Елизаветы II и находится с ней в браке аж с 1947 года.



Принц Филипп также относится к группе отцов-основателей WWF, был одним из соучредителей Фонда, тесно на экологической ниве сотрудничал с принцем Бернардом. В 1961-1981 гг. был президентом британской "дочки" Фонда (WWF-UK).



А кому принц Филипп передал бразды правления британской "дочкой"? Британской принцессе Александре. Она находилась у руля этой организации в течение 30 лет. А в 2011 году, когда праздновалось пятидесятилетие создания WWF, эстафета была передана наследнику британского престола, принцу Чарльзу. Как видим, дело охраны дикой природы в мире находится в цепких руках членов монарших семейств (принцы, наследники престолов), древних аристократических родов, а также руководителей транснациональных корпораций.



WWF как инструмент построения "дивного нового мира"



Основной задачей WWF является практическая реализация рекомендаций, разрабатываемых таким институтом, как Римский клуб. Он был создан пятьдесят лет назад, учредительное заседание было проведено в конце апреля 1968 года в итальянской столице. Официальными отцами-основателями Римского клуба были Аурелио Печчеи, топ-менеджер итальянской автомобильной компании "ФИАТ", и Александр Кинг, высокопоставленный чиновник ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития).



Однако реальным инициатором и фактическим отцом-основателем Клуба был Дэвид Рокфеллер, внук Джона Рокфеллера-старшего. Основной целью Римского клуба стало "научное" обоснование планов "хозяев денег" по сокращению численности населения планеты, демонтажу промышленности (деиндустриализации), примитивизации человека (путем разрушения традиционного образования), размыванию национального суверенитета государств. Конечной целью "хозяев денег", которая "научно" обосновывалась Римским клубом, было уничтожение национальных государств и их замещение Единым мировым правительством.



Всяческое раздувание экологических угроз человечеству, которые якобы таит в себе продолжение прежних тенденций развития мира, - одна из главных задач Римского клуба.



Так вот, WWF - своеобразный штаб, который руководит армией "экологических партизан" в разных странах и уголках нашей планеты. "Партизаны" действуют под флагами таких организаций, как "Друзья Земли", "Хранители радуги", "Гринпис", "Первый Мир", "Интернационал Выживания" (где-то выступающий как "Фонд примитивных народов" или как "Центр культурного выживания") и т. п.



WWF тесно взаимодействует "по горизонтали" с другими НПО и официальными международными организациями, которые также заняты практической реализацией рекомендаций Римского клуба: МВФ, Всемирным банком, ЮНЕП (Программой ООН по окружающей среде), ЮНЕСКО (Программа "Человек и биосфера"), Фондом Сороса, Фондом Макартуров, Фондом Хьюлеттов и т. п. Многие партнеры WWF и сам Всемирный фонд дикой природы сегодня оказывают свое посильное "содействие" практической реализации Конвенции по биоразнообразию (КБР), которая была подписана на международной Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро летом 1992 года.



За пеной экологической риторики различных НПО, официальных международных организаций и фондов, среди которых WWF играет очень важную роль, скрываются истинные цели "хозяев денег". А именно: превратить большую часть Земли с ее природными ресурсами в заповедную или охраняемую зону. Флора и фауна планеты, как лицемерно заявляют главные "экологи", должны быть сохранены для будущих поколений. Мол, ради будущего человечества Землю надо превратить в один гигантский заповедник. А само по себе будущее человечество - не более одного миллиарда человек.



Следовательно, оставшиеся 6,5 миллиардов - лишние на планете, от них надо планомерно избавляться. Они являются угрозой биоразнообразию планеты. Фактически единственным вредным видом живой природы в глазах "благородных" и не очень "благородных" экологов оказывается человек.



Не вдаваясь в детали людоедского "экологического проекта" "хозяев денег", скажу, что будет происходить (и уже происходит) "зачистка" планеты от лишних людей под видом создания новых "охраняемых территорий". В качестве временной и "гуманной" меры выживших в процессе такой "зачистки" предлагается перемещать в городские агломерации - своеобразные концлагеря "дивного нового мира". В какой-то момент в этих перенаселенных агломерациях начнется естественная убыль населения. И постепенно будет достигнута оптимальная численность населения планеты - один миллиард.



Но это будет не тот "золотой миллиард", о котором сегодня говорят и пишут СМИ, имея в виду население стран Запада. Это будет "грязный миллиард", предназначенный обслуживать "золотой миллион" - "хозяев денег". "Грязный миллиард" окажется в застенках городских агломераций (концлагерей эпохи "дивного нового мира"), а "золотой миллион" будет наслаждаться "биологическим разнообразием" заповедников Земли. В целях более эффективной защиты биоразнообразия заповедные и охраняемые территории уже передаются в управление частному капиталу. Со временем планируется полная приватизация всей Земли "золотым миллионом".



"Откровения" принца Филиппа



Читателям может показаться, что автор преувеличивает. Нет, не преувеличиваю. Взять, к примеру, "благородного эколога" принца Филиппа, супруга здравствующей английской королевы. Оказывается, он уже давно перешел в буддизм. А став буддистом, вжился в образ животного.



В 1986 году он даже написал книгу "Если бы я был животным". В ней он заявил, что хотел бы быть животным и организовать некий Животный Интернационал против людей и бороться за права животных. Думаю, что подобный бред у принца возник в голове не только после погружения в буддизм. Вероятно, он проникся идеями повести "Скотный двор" английского писателя Джорджа Оруэлла.



Напомню, что в повести говорится о том, что животные одной фермы изгнали ее человека-хозяина и сами стали управлять хозяйством. Очень скоро на скотном дворе образовалась элита, состоящая исключительно из свиней. А во главе свинского сословия встал главный свинтус по кличке Наполеон. Вероятно, принц Филипп проникся идеологией анимализма (официальная идеология, созданная свинским сословием скотного двора, предназначенная для животных и проникнутая ненавистью к "двуногому существу" - человеку).



После выхода упомянутой книги "Если бы я был животным" принц Филипп продолжал свое "духовное совершенствование". Ему уже стало тесно в образе животного. Наш аристократ заявил, что в случае реинкарнации после смерти он хотел бы вернуться в виде самого смертельного вируса с тем, чтобы уничтожить как можно больше людей. Наверное, эти слова емко и точно отражают истинную духовную суть экологических каннибалов XXI века. Источник - Русское экономическое общество

