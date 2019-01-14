 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пентагон поручит подрядчикам вести войну в Афганистане, - В.Иванов
17:02 15.01.2019

Мировые вооруженные конфликты могут стать прерогативой частных военных компаний

Новые обстоятельства на политической и военной аренах Америки могут сделать намерения основателя и бывшего главного администратора ЧВК Blackwater Эрика Принса, которая сегодня фигурирует уже под другими флагами, вполне реальными. Недавно в эксклюзивном интервью газете MilitaryTimes Принс заявил, что сегодня как раз наступило то время, когда необходимо использовать новый подход к ведению боевых действий в Афганистане. По его словам, предлагаемый план действий в этой стране позволит свести к минимуму военные расходы и сократить их в тысячи раз, отправить большую часть войск обратно в Америку и ликвидировать влияние Пакистана на политику США в этой стране.

В конце прошлого года в январско-февральском выпуске американского журнала RECOIL на целой странице был размещен логотип запрещенной и уже не существующей частной военной компании (ЧВК) "Черная вода" (Blackwater) с надписью: "Мы возвращаемся". Появление рекламы бывшей охранной компании на страницах этого журнала не случайно. Его активно читают опытные профессионалы и сотрудники различных силовых структур и ведомств.

Появление упомянутого объявления обусловлено и тем, что в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса. Предполагалось, что глава Пентагона покинет свое кресло в феврале 2019 года. После решения главы Белого дома Мэттис направил президенту письмо, в котором рекомендовал Трампу найти министра, чьи взгляды будут больше соответствовать его внешнеполитическим установкам. Американские СМИ написали о том, что заявление Трамп расценил как личный выпад на фоне разногласий с Мэттисом по поводу решения о выводе войск США из Сирии. В результате Трамп объявил, что Мэттис уйдет в отставку 1 января.

Военный министр с самого начала категорически возражал против подобной практики. Он считает, что обеспечение национальной безопасности частными подрядчиками неприемлемо. В августе прошлого года глава Пентагона объявил журналистам, что "когда американцы выстраивают свой национальный авторитет в единую линию, приватизация, по всей вероятности, является не самой мудрой идеей".

Мэттиса активно поддерживали отставной генерал-лейтенант Армии США Герберт Макмастер, в 2017 году ставший советником Трампа по национальной безопасности, и госсекретарь Рекс Тиллерсон. Обоих чиновников президент в довольно короткий срок тоже выдворил из Белого дома. В результате проведенных обсуждений участие ЧВК в военных конфликтах было запрещено. И вот теперь у частных бойцов появились новые надежды и перспективы. Как заявил один из чиновников МО, теперь радикальные изменения в подходах Пентагона к приватизации войн становятся "более вероятны", а новый советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в сентябре прошлого года заявил агентству ABC News, что "всегда открыт для новых идей".

Основатель ЧВК намерен заменить 23 тыс. военнослужащих многонациональных сил (около 15 тыс. американцев и 8 тыс. бойцов НАТО), а также почти 27 тыс. подрядчиков, выполняющих заказы МО, 6 тыс. контрактников и 2 тыс. активных бойцов сил специальных операций (ССО) ВС США. В состав контрактников войдут 60% бывших сотрудников ССО и 40% отставных специалистов ССО НАТО. Натовская составляющая подразделений, по словам Принса, будет включать военнослужащих, уволенных из войск блока, поскольку их переход на контрактную систему сопряжен с многочисленными национальными ограничениями.

Принс отметил: "Идея состоит в том, чтобы оказать дополнительную поддержку Национальным силам безопасности Афганистана (Afghan National Security Forces; ANSF) и сократить численность всех обычных видов ВС страны".

По словам Принса, 2 тыс. бойцов ССО, дополняющих 6 тыс. контрактников, "будут являться ведущим компонентом формируемых войск и вместо ВС США обеспечат прямые боевые действия и качественное выполнение стоящих задач".

Подразделения контрактников в течение трех лет будут вести боевые действия как силы, приданные афганским войскам. Ротация будет осуществляться в течение 90 дней и через 30 дней после нее, контрактники будут возвращаться в ту же часть, из которой их предшественники были отправлены в США. Около 2 тыс. подрядчиков формирований Принса будут осуществлять медицинскую эвакуацию и непосредственную авиационную поддержку вертолетами, а также обслуживать два американских госпиталя.

Стоимость проведения операций в Афганистане должна составить около 5,5 млрд долл. Из этой суммы 3,5 млрд предполагается израсходовать на оплату контрактников, на аренду авиационных средств, на материально-техническое обеспечение и на медицинское обслуживание войск. Около 2 млрд будут истрачены на содержание ССО.

По плану Принса контрактники и входящие в их формирования подразделения ВС США будут действовать в соответствии с нормами "Унифицированного военного кодекса" (Uniform Code of Military Justice, УВК) и афганскими законами. В экипаж каждого из летательных аппаратов (ЛА), пилотируемых членами ЧВК, будет включен один военнослужащий ВС Афганистана. Все нарушители военного законодательства американского и иностранного происхождения будут подлежать юрисдикции Военно-юридической службы (Judge Advocate General – JAG) США, полномочия которой до настоящего времени распространяются только на военнослужащих федеральных ВС. Все расследования и судебные разбирательства будут проводиться на территории Афганистана. Наказания за нарушения эти люди будут отбывать в стране своего гражданства или в США, если это будет определено судом как приемлемая норма.

В случае получения ранения или смерти на контрактников распространяется действие закона о страховании граждан США, выезжающих на работу за пределы страны. Страховкой, предоставляемой этим законом, покрываются все расходы на эвакуацию, лечение или похороны, утраченную заработную плату, компенсации членам семей и т.д. Военнослужащие ВС США в этом случае будут получать все установленные льготы под эгидой Министерства о делах ветеранов США (VA).

Несмотря на большую привлекательность афганского плана Принса, в связи с крайне низкими расходами на его реализацию, план бывшего "морского котика" вряд ли найдет много сторонников в руководящих кругах Вашингтона, поскольку его имя навсегда связано с нарушением членами Blackwater кодекса военной чести в Ираке. В настоящее время ряд сотрудников компании находится в тюрьмах США, ожидая судебного приговора.

Владимир Иванов
Обозреватель "Независимого военного обозрения"
14.01.19

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547560920
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