КырДепутат Тазабек Икрамов стал Отличником кыробразования. Ранее он 2 года проработал школьным физруком

19:44 15.01.2019

Депутат Тазабек Икрамов получил звание "Отличник образования". Фото нагрудного значка и удостоверения депутат опубликовал на своей странице в Instagram.



Он получил значок в конце декабря. Значок и удостоверение ему вручил замминистра образования Жапаркул Ташиев.



Кандидаты должны иметь непрерывный педагогический стаж 20 лет и в обязательном порядке почетную грамоту Министерства образования.



В Министерстве образования Kaktus.media сообщили, что к награде Икрамова представил комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша, в котором он состоит.



Депутат Тазабек Икрамов стал отличником образования. Он проработал физруком два года

"Тазабек Икрамов трудовую деятельность начал в 1998 году преподавателем физкультуры в филиале Кыргызского государственного института физической культуры и спорта Джалал-Абадской области. На протяжении нескольких лет он содействует физическому воспитанию детей и молодежи", - говорится в пояснении ведомства.



При этом, согласно официальной биографии, Икрамов работал физруком всего два года - с 1998 по 2000 год. Затем он подался в бизнес, а после стал депутатом от партии "Онугуу-Прогресс".



Звание "Отличник образования" присуждает Министерство образования и науки. Наградой присуждаются:



учителя и воспитатели общеобразовательных и музыкальных школ, школ-интернатов, детских домов, внешкольных и дошкольных общеобразовательных организаций;

профессорско-преподавательский состав вузов и преподаватели средних профессиональных учебных заведений;

работники подведомственных учреждений министерства и органов управления образования;

победители учители и воспитатели конкурса "Учитель года", районных, областных, республиканских и международных олимпиад.

Звание "Отличник образования" присваивается:



за особые успехи в системе образования, научно-педагогической и культурно-просветительской деятельности, в воспитании и обучении детей и молодежи;

за весомый вклад в деле воспитания подрастающего поколения;

за наличие разработанных и опубликованных учебно-методических рекомендаций;

за авторство в учебных программах, учебниках, методических пособиях;

за укрепление и оснащение материально-технической базы образовательных

организаций;

за укрепление учебно-материальной базы организаций образования;

победителям конкурса "Учитель года", олимпиад и спартакиад.



Лишать гражданства бесполезных и другие замечательные предложения депутата Икрамова 38

Отметим, депутат известен своими неординарными инициативами. Так, он предлагал ввести запрет на ввоз калпаков из других стран в Кыргызстан. Он также хотел вернуть спецномера на депутатские машины, чтобы народ узнавал депутатов издалека. Ранее он также предложил лишать гражданства тех иностранцев, кто женился на гражданках КР, получил паспорт Кыргызстана, но не принес пользу стране. А совсем недавно он придумал поправки в Закон "Об эпосе "Манас", по которым запрещается давать названия алкогольной продукции именами из эпоса.



Отметим, это не единственная награда депутата, полученная перед Новым годом. Он получил почетную грамоту от Министерства культуры за вклад в развитие культуры и искусства.



Также он получил нагрудной знак Госслужбы миграции "Шериктештик үчүн" ("За союзничество").