Узбекистан дал Кыргызстану скидку на транзит всех видов грузов

21:13 15.01.2019

Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. С целью наращивания грузовых перевозок между Узбекистаном и Кыргызстаном в Ташкенте подписан протокол между ГП "НК "Кыргыз темир жолу" и АО "Узбекистон темир йуллари", согласно которому сохраняется действующая скидка в размере 30% на транзитные перевозки грузов по территории Узбекистана в направлении (в/из) станций Южного отделения "Кыргыз темир жолу".



Помимо этого, на 2019 год по отдельным транзитным участкам узбекской железной дороги предоставлены следующие скидки:



- 35% с участием международного государственного стыкового пункта Ходжадавлет.

- 40% с участием международного государственного стыкового пункта Каракалпакстан.



Также будет произведен перерасчет провозных платежей с применением скидки в размере 35 процентов вместо 30 процентов при перевозке нижеперечисленных транзитных грузов назначением в/из станций Южного отделения в течение 2019 фрахтового года в следующем объеме - 200 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, 60 тыс. тонн леса и пиломатериалов, 35 тыс. тонн продуктов перемола, сообщает пресс-служба ГП "НК "Кыргыз темир жолу".