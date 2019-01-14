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|В Донбассе убили "Саида" из бригады "Черных запорожцев" ВСУ
21:17 15.01.2019
В понедельник в Донбассе погиб наводчик-оператор боевой машины пехоты младший сержант 72 отдельной механизированной бригады имени "Черных запорожцев" ВСУ Николай Семенюк с позывным "Саид".
"Во время выполнения боевого задания и в результате вражеского обстрела с позиций пророссийских террористов 14 января, погиб воин нашей бригады имени "Черных запорожцев" младший сержант Семенюк Николай Иванович, позывной "Саид", – утверждается в Facebook бригады.
Сообщается, что Семенюк воевал с 2014 года, в том числе на Светлодарской дуге. Ему было 45 лет, у него осталось двое детей.
15 января 2019, Сергей Гурьянов