Боевики ISWA (Исламского государства Западной Африки) захватили город Ранн в Нигерии

23:14 15.01.2019

Боевики "Исламского государства" захватили город в Нигерии



Террористы "Исламского государства" в Западной Африке захватили город Ранн в Нигерии. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности страны.



Один из военных рассказал агентству, что после вторжения боевиков правительственные силы покинули город. Войска бежали вместе с местными жителями. Источники Reuters утверждают, что город полностью перешел в руки террористов.



14 января между террористами и военными шли интенсивные бои. Во время них некоторые здания получили повреждения.

Есть ли погибшие во время нападения, пока неизвестно.



Нападение на Ранн в Нигерии устроили террористы "Исламского государства Западной Африки" (ISWA). Группировка ранее входила в "Боко Харам", а затем присягнула на верность ИГ.



В декабре 2018 года боевики ISWA захватили город Бага в Нигерии, из-за чего 30 тысяч человек вынуждено бежали из него. В январе правительственные войска вернули контроль над городом.