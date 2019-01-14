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Прожорливый КырЭнергохолдинг. Как сократить расходы, - Ю.Костенко
00:16 16.01.2019

Прожорливый Энергохолдинг. Как сократить расходы в энергосекторе

В то время как долги энергосектора достигли 100 миллиардов сомов, Национальный энергохолдинг может позволить себе необоснованные выплаты за вредное производство, каким считают работу за компьютером. Не экономят энергетики и на государственных закупках.

24.kg подсчитало расходы Энергохолдинга и выяснило, как их можно сократить.

Балласт для распредкомпаний
Энергохолдинг существует за счет энергокомпаний. По словам главы Азамата Абдыкадырова, их расходы составляют 74 миллиона сомов в год. В компании работают 48 человек. На выплату зарплат им выделяют 49 миллионов сомов. Оставшиеся деньги предназначены для транспортных и командировочных расходов, содержания холдинга. В настоящее время члены совета директоров дочерних обществ Энергохолдинга не получают зарплату, так как являются его работниками.
Если разделить сумму, положенную на зарплаты, каждый сотрудник Энергохолдинга получает чуть больше миллиона сомов в год. Ежемесячная зарплата - более 85 тысяч сомов.

ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" принадлежит государству, однако имеет частную форму собственности. Но, как ни крути, тратит деньги, полученные от населения.
Компании, активы которых передали в управление холдингу, до этого были государственными, а теперь автоматически стали частными. Холдинг определил, сколько ОАО должны ежегодно ему платить.

По данным за 2017 год, "Электрические станции" перевели на содержание холдинга 18,1 миллиона сомов, "Северэлектро" - 14,3 миллиона сомов, НЭСК - 11,6 миллиона сомов, "Ошэлектро" - 9,7 миллиона сомов, "Востокэлектро" и "Джалал-Абадэлектро" - по 7,3 миллиона сомов, Бишкектеплосеть - 4,4 миллиона сомов.

На эти деньги и шикует холдинг.

Не справились
Основная задача Энергохолдинга - облегчить жизнь распредкомпаниям. Он должен мониторить надежность и безопасность эксплуатации энергетических объектов, разрабатывать прогнозы и планы развития, координировать реализацию инвестиционной программы, содействовать в подготовке годового бюджета, оптимизировать информационные потоки.
По итогам аудита Счетной палаты за 2017 год в ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" выявлены недостатки.

Установленные потери электроэнергии в распредкомпаниях выше на 73 миллиона киловатт-часов, или на 95,4 миллиона сомов. Объем дебиторской задолженности по итогам 2016-го сокращен лишь на 1,8 процента вместо плановых 30.
Это прямая недоработка Энергохолдинга. Кроме того, в нарушение положения "О порядке установления доплат за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда" без проведения аттестации рабочих мест начислена надбавка за особые условия труда, в частности, за работу за компьютером, на 3,7 миллиона сомов.

Азамат Абдыкадыров признался 24.kg, что компания может отказаться от этих выплат и сэкономить часть денег.

"Надбавку в 15 процентов от оклада (около 4 тысяч сомов) получали только те сотрудники, у которых компьютеры на самом деле были с излучением. В акте Счетной палаты это указано как факт, а не нарушение", - сказал он.

По его словам, этот вопрос поставят перед правлением.

Энергохолдинг - частная компания, несмотря на то что основной пакет акций принадлежит государству. Мы можем отказаться от этих выплат.

Азамат Абдыкадыров
Полный аудит Счетная палата представить отказалась, сославшись на внутреннее решение руководства. По некоторым данным, одной из рекомендаций СП является ликвидация холдинга.
Нерациональные покупки
По данным Счетной палаты, без опубликования объявлений на портале госзакупок в 2017 году холдинг купил товары и услуги на 1,3 миллиона сомов.
24.kg удалось выяснить, что в 2018-м компания провела четыре конкурса, где победителями стали поставщики с наивысшей ценой.

При покупке компьютеров холдинг потерял 57,4 тысячи сомов. Технику поставило ОсОО "Интерком КейДжи" за 166,9 тысячи сомов, тогда как другой поставщик предложил 109,5 тысячи сомов. Система видеонаблюдения и автомобильные шины также куплены дороже.

При покупке мини-АТС Энергохолдинг переплатил 169,5 тысячи сомов. Наименьшее предложение составило 428,5 тысячи сомов, но оборудование купили у ОсОО "Панаби" за 598 тысяч сомов.

В 2017 году таких закупок было гораздо больше. Разница между наименьшим предложением и фактическим договором составила 1,8 миллиона сомов.

К слову отметим, что в 2017-м энергетики уже покупали новые компьютеры. Три новых ноутбука обошлись в 122,1 тысячи сомов.

Как оптимизировать расходы
К 2045 году долги энергосектора Кыргызстана достигнут 106 миллиардов сомов. Сейчас они уже составляют 20 процентов от валового продукта.
Пик выплат наступает в 2025-м - 11 миллиардов сомов, это 50 процентов от выручки.

Энергетики уже задумались над тем, как рассчитываться с долгами. Ничего умнее они не придумали, как повысить тарифы для населения.

Специалисты Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса предлагают не повышать фонд оплаты труда в энергокомпаниях.
Кроме того, они предложили ввести мораторий на новые займы, а также увеличить цены на экспорт электроэнергии. Но самым действенным способом экономии является сокращение действующего штата энергетиков и оптимизация структуры компаний. Не совсем понятно, зачем в распредкомпаниях генеральный директор и по три заместителя, если управляет ими холдинг.

15 января 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547586960
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