В Казахстане нет внутренней политики.., - Д.Ашимбаев

00:18 16.01.2019 Данияр Ашимбаев: В Казахстане нет внутренней политики

"Пропаганда и идеология везде во всех сферах заменили реальное наполнение национальной политики. Мы видим работу по факту, но не видим превентивной работы. Вопрос, наверное, в том, что национальной или – шире – внутренней политики в стране просто нет. Есть – текущий набор лозунгов и освоение "идеологических" бюджетных средств"



vteme.kz, 15 января 19



В 2019 году на заслуженный отдых должны отправиться в силу возраста два известных казахстанских политика - чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ (родился 19.11.1956 г.) и чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ (родился 09.12.1956 г.). Вполне возможно - и казахстанская история знает немало подобных примеров - они оба по желанию и велению главы государства будут и дальше служить Отечеству, вернувшись на политическую арену страны. Но, если одного из них все же с почетом и цветами выпроводят на пенсию, то это может спровоцировать определенные движения во властных кругах. Такое мнение в интервью "Будь в теме" высказал известный казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ.

Данияр Ашимбаев - один из немногих политологов, известных своей прагматичностью. В отличие от большинства своих коллег, Данияр Рахманович редко дает прогнозы на будущее. Но, если он и делает такое исключение, то, как правило, его прогнозы весьма выверены и имеют под собой четкое обоснование.

Поэтому к его предположению, что в политическом плане от 2019 года не следует ждать ничего хорошего, следует отнестись со всей серьезностью.



– Ничего хорошего наступивший 2019-й год не сулит, - полагает Данияр Рахманович. - Мы видим, что сейчас активно обостряются отношения внутри элиты. Это вызвано борьбой за власть текущую и за власть перспективную. Какие формы все это примет в текущем году - сказать сложно, поскольку уже все модели мы строили - и бунт олигархов, и массовый сброс компромата, и информационные войны, и перетасовки сфер влияния, и провоцирование конфликтов под боком у противника. Проблема в том, что у людей, которые занимаются этим, тормозов становится все меньше и меньше. И разжигание социальных и национальных конфликтов в своих интересах на фоне пассивности государства может спровоцировать определенные точки разлома в 2019 году и в последующем периоде, поскольку на кону стоит вопрос транзита власти.

Есть еще один немаловажный момент. в этом году наступает пенсионный возраст для двух дипломатов, известных скорее по внутренней политике - Ермухамета Ертысбаева и Имангали Тасмагамбетова. Это означает, что они вполне могут вернуться на внутреннюю политическую арену республики.



VT: К чему это приведет?



– Насчет Ертысбаева говорить смысла нет, сам все скажет, если захочет. А вот фигура Тасмагамбетова является одним из главных "раздражителей" политического истеблишмента, хотя он сам является его видным представителем. И его выход на пенсию и возможный уход с госслужбы может спровоцировать определенные движения во власти. А мы знаем, что без его участия не обходилась ни одна "война" за последние 15–20 лет. Так что, могу предположить, что в этом году нас ждет масса "увлекательных" событий, но общий фон, на котором они будут происходить - будет достаточно негативным.



VT: Стоит ли понимать под "массой увлекательных событий" и досрочные президентские выборы? Помнится, глава государства в одном из своих последних интервью заявил, что в этом году выборов не будет...



- Отрицание досрочных выборов - это первый звоночек об их приближении. Вспомните нашу историю: сколько было досрочных выборов - все они начинались с того, что парламент, Центризбирком, Администрация президента, Конституционный совет категорически отрицали проведение досрочных выборов, но потом выяснялось, что народ все же "настоял" на их проведении. К тому же подготовка к досрочным выборам фактически уже была проведена в 2018 году: составы избиркомов изменены и уточнены, осталось только определиться с кандидатурами второго и третьего кандидатов. Но это вопрос - чисто технический. Так что весь вопрос только в том - насколько есть политическая воля на проведение этих выборов?

Однако, даже если выборы и состоятся, я бы их не назвал главным событие года, поскольку они вряд ли изменят сложившуюся ситуацию. Вопрос в целом стоит в конфигурации власти, в расстановке кадров, в системе управление. Мы видим, что те назначения, которые прошли осенью, они не дали какого-либо эффекта. Ни по правительству, ни по администрации президента - никакого изменения, хотя бы рокировки экономического курса не произошло и вряд ли произойдет. Единственное, что мы получили - это массу скандалов и противоречий по курсовой, по инвестиционной политиках, по распределению активов среди власть предержащих. Но для какого-то изменения баланса у власти опять-таки нет политической воли. Никто не готов ни к политическим войнам, ни к кардинальным перестановкам. Ситуация, можно сказать, заморожена.



VT: Почему это происходит?



– Главная проблема, на мой взгляд, кроется в том, что внешняя форма, пропаганда – не только в идеологии, везде – стала подменять текущую реальность. Пропаганда и идеология везде во всех сферах заменили реальное наполнение национальной политики. Мы видим работу по факту, но не видим превентивной работы. Вопрос, наверное, в том, что национальной или – шире – внутренней политики в стране просто нет. Есть – текущий набор лозунгов и освоение "идеологических" бюджетных средств.

То же самое касается экономической политики, то же самое происходит и в культурной политике. К примеру, как вы знаете, в Казахстане был реестр памятников истории и архитектуры республиканского значения, который утверждался правительством еще с 40-х годов прошлого века. Несколько лет назад, в рамках очередной политической реформы, утверждение этого реестра было передано в профильное министерство. В итоге правительство отменило прежний перечень еще в 2015-м году, а новый так и не был принят. Зато есть кампания по выявлению "сакральных мест" Казахстана. При реформе алфавита как-то "выпал" вопрос о его законодательном обеспечении. Про филологическое тоже можно промолчать. Год назад вот было создано новое идеологическое министерство, причем уже полгода ответсек и один из председателей комитетов, оставшиеся от прежнего министерства, не то что переназначены, но даже не освобождены от должности. А председателя другого комитета только что арестовали…

И таких аспектов очень много. У нас есть проблемы в социальной и политической сферах, большие проблемы в экономике. Но они не решаются и возможно даже не рассматриваются, как проблемы, на соответствующих уровнях.



VT: О чем это говорит?



– Это говорит о том, что государство решение животрепещущих вопросов либо отложило на потом, либо попросту не замечает.

Обсуждаются варианты рокировок - на премьера, на главу Нацбанка, на Администрацию президента. Но речь ведь постоянно идет об одних и тех же людях все из той же обоймы. К примеру, осенью рассматривался вопрос об отставке правительства, потому что помимо общих недоработок был скандал с бывшим председателем совета директоров одного из банков, имеющего непосредственное отношение к премьер-министру. Однако ничего не изменилось, более того, даже вопросов не было задано. А это говорит о том, что этот вопрос будет отложен на 2019 год, либо о том, что эти скандальность и недоработки стали обыденным делом.

Поэтому, если будут проведены досрочные выборы - это будет повод провести очередную перетасовку кадров, причем не в связи с их плохой работой, а потому что по закону полагается провести переназначение. В свое время стоял вопрос о возможной отставке одного из самых влиятельных людей в стране Сарыбая КАЛМУРЗАЕВА с поста главы управделами президента. Но после выборов 2011 года, он просто не был переназначен на этот пост. То есть он не был освобожден, он просто не был переназначен. И злые языки говорили, что выборы только для этой операции и затевались. И, возможно, точно такая же ситуация будет с премьером САГИНТАЕВЫМ. Потому что видно, что желания специально менять провалившиеся кадры в стране нет.



VT: То есть, резюмируя, в политическом плане год будет...



– Какие бы проблемы не возникали перед Казахстаном - экономические ли, социальные ли, межнациональные ли - государство по факту будет принимать какие-то меры. Меры, как правило, не до конца продуманные и имеющие краткосрочный эффект. И вот в такой печальной обстановке нам придется дальше жить. Но что хуже всего - в некоторых вопросах государство предпочитает и вовсе избегать принятия мер. Вместо того, чтобы призвать к ответу провокаторов, которые в последнее время активно разжигают конфликты, государство делает вид, что не замечает их. Источник - vteme.kz

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