Узбекское "голубое топливо" пришло в дома жителей таджикской столицы

07:50 16.01.2019

С начала года природным газом из соседнего Узбекистана начали пользоваться сотни семей душанбинцев. Поставки узбекского "голубого топлива" в Таджикистан были возобновлены в начале апреля прошлого года после многолетнего перерыва. Однако ранее потребителями узбекского газа были только промышленные предприятия Таджикистана.



Зульфия Урунова – жительница улицы Мирзо Турсунзода города Душанбе, спустя 10 лет греет чай на газе, который поступает с Узбекистана.



"Пока можем только чай заваривать. Давление слабое. Но, спасибо, что хоть это имеем", - говорит Зульфия. По ее словам, за каждый кубометр газа платят 1 сомон 70 дирам. За месяц использования природного газа, они заплатили 40 сомони.



К жителям других районов города Душанбе газ еще не поступил, так как трубы находятся в непригодном состоянии из-за долгого простоя.



"Все проверили, трубы проверили, чтобы они не были в аварийном состоянии. Мы тоже проверили нашу газовую плиту, чтобы не было никаких проблем", говорит Зулфия Урунова



Сотрудники предприятия "Душанбегаз" говорят, что на данный момент трубы находятся в непригодном состоянии, поэтому пускать по ним газ нельзя. А для осуществления ремонта средств не хватает. Однако, некоторые рестораны и кафе провели трубы самостоятельно, и сейчас они используют узбекский природный газ.



"Ранее мы использовали сжиженный газ, покупали в "Газпромнефт" и "Фароз", литр газа нам обходился до 4 сомони 50 дирам. А вот узбекский газ мы используем уже месяц, и нам он обходится почти в два раза дешевле", - сказал Марат Зинченко, администратор в кафе Катра.



На сегодняшний день, помимо жителей некоторых районов и ресторанов города Душанбе, узбекский газ также используют ТЭЦ. Объем импорта природного газа с Узбекистана пока не объявлен. Но ответственные лица "Душанбегаз" при неофициальной беседе сообщили, что каждая тысяча кубометра природного газа обходится в $145.



Начиная с 2010 года стоимость одной тыс. кубометров газа достигала $250 и население перестало его получать. Тогда Таджикистан получал 600 миллионов кубометров узбекского природного газа. До момента полного перекрытия поставки узбекского газа в Таджикистан в 2012 году, за каждую тысячу кубометров предприятия платили $350.



Но с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиеева отношения между Таджикистаном и Узбекистаном вновь наладились и было подписано множество соглашений. В том числе, соглашение о возобновлении экспорта узбекского газа в Таджикистан по низкой цене.



В соответствии с заключенным в марте прошлого года газораспределительными компаниями двух стран контракту, стоимость каждой тысячи кубометров узбекского газа для Таджикистана была установлена в размере около $120.



Основным потребителем узбекского газа является Таджикская алюминиевая компания. Также в незначительных объемах "голубое топливо" Узбекистана поступает на небольшие промышленные предприятия.