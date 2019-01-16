Старушку Мэй прокатили. БритДепы провалили правительственный план Брекзита

08:19 16.01.2019

"Брексит" пошел кружным путем

Депутаты отвергли план выхода из ЕС и пригрозили Терезе Мэй вотумом недоверия



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потерпела самое болезненное поражение в своей политической карьере, которое сделало будущее "Брексита" еще более неопределенным. Палата общин вечером 15 января отклонила план выхода страны из ЕС, который осенью одобрил Брюссель: против проголосовали 432 человека, за - 202. После объявления результатов лидер оппозиции Джереми Корбин сказал, что в среду вынесет на обсуждение в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству Терезы Мэй. Премьер-министр тем временем должна разработать новый вариант соглашения к понедельнику и представить его законодателям. На фоне этих событий Брюссель, ранее бывший непреклонным и настаивавший на утверждении текущей сделки, допустил возможность второго раунда переговоров.



Весь день 15 января напротив Вестминстерского дворца толпились люди: каждый из них пришел отстаивать свое мнение по вопросу выхода страны из ЕС. "У нас уже есть лучшая сделка",- гласили плакаты в руках у одних. Другие тянули вверх таблички "Остановите "Брексит"", третьи - "Покинем ЕС".



В стенах дворца тем временем проходили многочасовые дебаты, в ходе которых Тереза Мэй в очередной раз попыталась убедить членов Палаты общин, что более удачную сделку с Брюсселем заключить не удастся. Она грозилась: если парламентарии проголосуют против, на следующее голосование она вынесет тот же вариант соглашения с ЕС.



Поддержать премьер-министра пытался консерватор генпрокурор Великобритании Джеффри Кокс. Он предостерегал законодателей от голосования против сделки, поскольку ее провал может привести к тому, что "тысячи контрактов, транзакций, административных и юридических процедур в ЕС и в нашей стране окажутся погруженными в юридическую неопределенность".



Эти аргументы на парламентариев, впрочем, не подействовали. 432 проголосовали против сделки, 202 - за. Это самый громкий провал законопроекта, внесенного правительством, за последние сто лет.



Поражение премьера Британии в парламенте собравшиеся у его стен манифестанты встретили ликованием

Поражение премьера Британии в парламенте собравшиеся у его стен манифестанты встретили ликованием

Фото: Henry Nicholls, Reuters



Напомним, в октябре, после двух лет переговоров, Брюссель и Лондон наконец согласовали итоговый вариант сделки. Один из главных вопросов - о границе Северной Ирландии и Республики Ирландия - остался в подвешенном состоянии. В переходный период (должен продлиться до конца 2020 года, но может быть продлен на один или два года) регион сохранит единую таможенную территорию с ЕС, из-за чего в Таможенном союзе в это время будет оставаться вся Великобритания. Если же Брюссель и Лондон до конца переходного периода не смогут найти другой способ решения этого вопроса, Великобритания останется в Таможенном союзе навсегда.



Что нужно знать о "Брексите"

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После того как ЕС дал добро на сделку, соглашение осталось одобрить Палате общин, где оно вызвало критику как оппозиционных лейбористов, так и некоторых правящих консерваторов. Изначально голосование в парламенте назначили на 11 декабря, но в последний момент Тереза Мэй перенесла его, поняв, что текущий вариант сделки не одобрят.



Месяц после переноса голосования кабинет премьера разрабатывал план действий на случай провала сделки. Для этого госпожа Мэй даже сократила новогодние каникулы своим министрам, вызвав их на работу 2 января вместо 7-го. Теперь, после провала сделки, правительству предстоит представить результаты этой работы.



Как лидеры стран ЕС на экстренном саммите утвердили план выхода Великобритании из ЕС

Как лидеры стран ЕС на экстренном саммите утвердили план выхода Великобритании из ЕС

Парламент, в свою очередь, весь месяц после перенесенного голосования тоже обсуждал "Брексит", а в первые рабочие дни этого года принял сразу две поправки, сдерживающие действия правительства по вопросам выхода.



Сначала 8 января он лишил правительство возможности тратить деньги налогоплательщиков на подготовку к выходу из ЕС без сделки. День спустя парламентарии приняли поправку консерватора Доминика Грива, согласно которой в случае провала текущего варианта сделки премьер-министр должна представить парламенту новый план в течение трех дней. Раньше на это отводился неограниченный срок.



Также они разработали 14 поправок к сделке, из которых до голосования 15 января дошла лишь одна: консерватор Джон Барон предложил прописать в соглашении о выходе право Великобритании закрыть границу в одностороннем порядке. Палата общин не поддержала инициативу: против проголосовали 600 человек, за - 24.



После провала сделки и утверждения поправок, впрочем, не становится понятнее, как именно страна выйдет из ЕС. Понятно одно: провести второй референдум, на котором настаивали многие парламентарии, вряд ли удастся. На его подготовку, по подсчетам региональных электоральных комиссий, нужно полгода, в то время как до "Брексита" остается два с половиной месяца - дата выхода назначена на 29 марта.



Как Терезу Мэй пытались сместить с поста главы Консервативной партии

Как Терезу Мэй пытались сместить с поста главы Консервативной партии

В то же время реальными остаются варианты вынесения вотума недоверия правительству Терезы Мэй (Джереми Корбин пообещал поднять этот вопрос в парламенте в среду) с целью проведения досрочных парламентских выборов, а также выход из ЕС без какой-либо сделки. Последнее грозит Великобритании таможенными тарифами исключительно по правилам ВТО и концом свободе передвижения. Также на случай отсутствия сделки правительство Соединенного Королевства 14 января посоветовало получить водительские права британского образца всем своим подданным, проживающим на территории ЕС.



Сама Тереза Мэй 14 января пригрозила еще одним вариантом, который раньше не обсуждали и который, по ее словам, "подорвет доверие между избирателями и политиками". Этот вариант - перенос "Брексита" на более поздний срок или вовсе его отмена.



Британские СМИ в качестве еще одного варианта рассматривают новые переговоры с Брюсселем, позиция которого, похоже, пошатнулась из-за затяжных переговоров по поводу выхода внутри страны. Если раньше европейские лидеры утверждали, что одобренный осенью вариант сделки - единственно возможный, то во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас допустил возможность новых переговоров с Лондоном. В то же время он сделал оговорку, что даже в случае повторных переговоров соглашение, вероятно, "остается в прежнем виде". "Если бы было решение лучше, его бы уже предложили",- пояснил министр.



Жан-Клод Юнкер из-за ситуации в Великобритании отменил поездку в Страсбург, где он должен был участвовать в дебатах о будущем Евросоюза с испанским премьер-министром Педро Санчесом. После голосования он признал соглашение проваленным и заявил, что пересмотр сделки все же возможен.



Екатерина Мареева

Газета "Коммерсантъ" №6 от 16.01.2019, стр. 6