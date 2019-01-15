Боевики "Аш-Шабаб" захватили VIP-гостиницу в столице Кении Найроби и расстреливают туристов - 15 жертв

08:54 16.01.2019

Боевики "Аш-Шабаб" напали на дорогой отель в Кении, есть жертвы



По меньшей мере пять человек погибли в результате нападения на пятизвездочный отель в столице Кении Найроби. Это первое подобное нападение в кенийской столице за последние пять лет.



Как сообщает Франс пресс со ссылкой на своего фотографа, тела погибших находятся на террасе ресторана гостиничного комплекса Dusit.



По информации агентства Рейтер, которое ссылается на медиков и очевидцев, погибли семь человек.



Местные СМИ ранее сообщали о трех погибших и одном пострадавшем.



Ответственность за нападение взяла сомалийская экстремистская группировка "Аш-Шабаб".



Власти Кении рассматривают случившееся как теракт.



Как сообщается, в 15 часов по местному времени четверо нападавших прибыли к гостиничному комплексу на автомобиле и обстреляли охрану, после чего ворвались на территорию.



По данным местных СМИ, по дороге нападавшие забрасывали взрывными устройствами автомобили на парковке отеля. Как отмечает Франс пресс, взрывы были слышны за несколько километров от отеля в офисе информаагентства.



Пятизвездочная гостиница Dusit состоит из 101 номера; на территории комплекса также находится ресторан Secret Garden и офисы международных компаний.



Сразу после начала атаки военные начали эвакуацию находящихся внутри людей, однако многим выбраться не удалось, и они забаррикадировались в офисах и других помещениях.



"Мы не понимаем, что происходит, выстрелы слышны с разных сторон, - рассказал один из работников агентству Франс пресс. - Когда начались первые взрывы, все бросились к выходу".



Эвакуацией занимались военные подразделения

Женщина, офис которой находится в соседнем здании, рассказала в интервью агентству Рейтер: "Я услышала выстрелы, а затем увидела, как люди убегают с поднятыми над головой руками. Некоторые из них забежали в банк, чтобы спастись".



В Кении за последние несколько лет произошло несколько терактов, значительную часть которых осуществили боевики "Аш-Шабаб" из соседнего Сомали.



В сентябре 2013 года боевики этой группировки напали на торговый центр Westgate в Найроби, в результате чего погибли 67 человек. Осада торгового центра длилась несколько дней.



Два года спустя боевики группировки осуществили нападение на университет города Гарисса, убив около 150 человек.



Группировка "Аш-Шабаб" декларирует своей целью создание шариатского государства в Сомали, осуществляя нападения в странах Восточной Африки.



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на 8.00 16 января московского времени местные СМИ сообщают: большая часть гостиничного комплекса Dusit освобождена, однако как минимум один боевик продолжает отстреливаться из какого-то укрытия. В комплексы найдены тела 15 жертв (из них 1 - турист из США и 1 турист из Великобритании и 2 тела белых женщин без документов, предположительно также туристок), а также тела "местных известных бизнесменов". Ликвидированы три террориста.