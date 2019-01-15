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Туркменских резервистов ставят под ружье. В Ашхабаде опасаются прорыва боевиков из Афганистана, - В.Панфилова
09:09 16.01.2019

В Туркменистане повышены меры безопасности и начат учет резервистов – резко обострилась ситуация на туркменско-афганской границе. Сообщается, что в афганском приграничье скопились боевики неправительственных вооруженных группировок, в числе которых были замечены и отряды "Талибана" (запрещен в РФ). В столкновениях погибли более 20 афганских военнослужащих. Под угрозой оказалась реализация транспортных проектов, в том числе уже запущенный Lapis Lazuli (Лазуритовый коридор) и строительство газопровода TAPI.

Пять провинций на севере Афганистана, которые граничат с Туркменистаном, частично или полностью находятся под властью боевиков. Об этом сообщил корреспондент Радио "Азатлык" (туркменская служба Радио "Свободы") в Афганистане Шамердангулы Мырады.

По данным различных источников, в туркменском приграничье скопилось до 20 тыс. боевиков, воюющих с правительственными войсками и подразделениями западной коалиции. Потери несут обе стороны. Информацию об этом подтверждает депутат Национального парламента Афганистана от провинции Бадгис Сейит Муса Дженабы. Схожие оценки звучат от туркменских пограничников и представителей из Министерства обороны Туркменистана. Источник в военном туркменском ведомстве подтвердил Радио "Азатлык", что боевики блокируют район строящегося газопровода TAPI. В самом Туркменистане, по информации оппозиционного портала "Хроника Туркменистана", началась проверка резервистов. В военкоматы республики поступило негласное указание поставить на учет всех мужчин до 50 лет.

Для Ашхабада ситуация не новая. Об угрозах на этом направлении говорится уже несколько лет. "НГ" писала об этом одной из первых (см. номер от 02.02.15). Нынешнее обострение наблюдатели связывают с заявлением президента США Дональда Трампа о выводе американских войск с территории Афганистана. Об угрозах на этом направлении говорится уже несколько лет. Ранее Ашхабад пытался договориться с "Талибаном" о создании буферной зоны на границе с Афганистаном. Но проблема в том, что кроме талибов в этой зоне воюют боевики различных движений, договориться с которыми невозможно из-за отсутствия единого центра. Если боевики подойдут вплотную к границе и попытаются дестабилизировать ситуацию в Туркменистане, то Ашхабад, несмотря на нейтральный статус страны, будет вынужден обратиться за помощью к кому-то из крупных игроков.

Узбекский политолог Рафик Сайфулин считает, что никто из соседних стран в Центральной Азии, а также более отдаленных зарубежных фигурантов не останется в стороне, а тем более Узбекистан и Россия. "Все понимают, что любой беспорядок угрожает более масштабным хаосом – всегда найдутся те, кто возжелает этим хаосом порулить. Уверен, что Узбекистан всегда может и готов помочь, особенно на треугольном стыке границ: Афганистан–Туркменистан–Узбекистан. Россия также не останется в стороне, несмотря на осложнившиеся отношения с Западом", – сказал "НГ" Сайфулин. Самое главное, по его словам, что это хорошо понимают все лидеры стран региона, которые в лице своих глав внешнеполитических ведомств на днях в Самарканде обсуждали ситуацию Афганистане и перспективы ее развития. А это в большей степени оптимистический взгляд на будущее региона.

Однако, по мнению Сайфулина, делать выводы о том, что скопление боевиков – это реальная угроза для реализации крупных проектов (типа TAPI) несколько преждевременно. "Есть основания полагать, что те, кто готов вложиться в серьезные, долгосрочные и дорогостоящие проекты в регионе, думают и об их безопасности, равно как и о возможных геополитических последствиях. В связи с этим, на мой взгляд, на смену известному принципу "разделяй и властвуй" приходит новый подход – "запугай и диктуй". Уж больно по одинаковым лекалам работают по этим вопросам многие представители держав, далеких от нашего региона. Вместе с тем угрозы дестабилизации – подчеркну, локальной – обстановки существуют. Впрочем, мне с трудом верится, что нынешние мелкие стычки перерастут в потенциальные масштабные столкновения, которые затронут интересы суверенных государств", – сказал Сайфулин.

Российский эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев отметил разнородный характер группировок на афганской стороне. "Это соответствует реалиям. Так было и несколько лет назад. Но не у всех из них есть интерес к вхождению на территорию Туркменистана. Скажем, тем группировки, которые прямо относятся к "Талибану", это совершенно не нужно, для них присутствие в этом регионе – просто часть борьбы с правительственными войсками и войсками западной коалиции", – сказал "НГ" Князев.

Он считает, что причины дестабилизации в регионе не понять, если убрать из контекста трансграничные проекты, в первую очередь проект газопровода TAPI. "Ашхабад около года дезннформировало весь мир о том, будто уже построило своей участок TAPI и уже идет строительство афганского. В конце 2018 года стало известно, что только сейчас, с высокой долей сомнений, может начаться строительство туркменского участка. Причина тривиальна – нет инвесторов, нет денег, нет желающих вкладываться в нестабильное пространство, в котором проектируется маршрут газопровода", – подчеркнул эксперт.

По его словам, у проекта TAPI противников едва ли не больше, чем заинтересованных сторонников, а дестабилизация территории – эффективный инструмент отторжения инвесторов. В том, чтобы газопровод остался на бумаге, заинтересованы газовые экспортеры Катара, лидирующие на энергорынках Индии и Пакистана. Против TAPI, пусть не афишируя, выступают турецкие компании, заинтересованные в получении туркменского газа на европейском направлении. Наконец, в строительстве TAPI не заинтересован главный импортер газа из Туркменистана – Китай, не в числе сторонников – Россия и Иран. "Но при этом говорить о причастности к данной ситуации КНР, РФ или ИРИ нет абсолютно никаких оснований. Активны турецкие и катарские спецслужбы, и это давно не является секретом", – отметил Князев.

По словам эксперта, два года назад в регионе началась реанимация "Исламского движения Узбекистана" (ИДУ – запрещено в РФ), его новые командиры – Омар Гози (или "Шейх Омар", сына Джумы Намангони) и Азизулла (Абдурахмон) Юлдаш (сын Тохира Юлдаша) (см. "НГ" от 15.01.18) прибыли в Афганистан из Турции, где выросли и получили военные навыки. Новое ИДУ имеет связи и с немногочисленными в Афганистане группами "Исламского государства" (запрещено в РФ). Активность этих группировок на границе, вероятно, может быть исполнением заказов из Дохи и Анкары, особенно если учесть, что в последние месяцы Ашхабад активизировался в поисках инвесторов для TAPI.

"В приграничных с Туркменистаном афганских провинциях около пяти лет действуют и этнические туркменские группировки, которые или мимикрируют под талибов, или со стороны просто ассоциируются с "Талибаном". Среди них есть афганские туркмены, живущие в Афганистане многие поколения. Много потомков тех, кто в 1920–1930-х годах в рядах "мухаджиров" уходил за кордон от советской власти. Тогда целый ряд влиятельных племенных кланов оказался в приграничных районах Афганистана. Среди потомков существуют реваншистские настроения, включая и претензии на родовые земли. Примечательно и то, что эти реституционные претензии распространяются главным образом на газоносные Серахский и Мервский (Марыйский) оазисы", – сказал Князев. Он напомнил, что в 1990-х годах было несколько эпизодов, когда, спасаясь от наступлений "Талибана", большие группы этнических туркмен пытались из Афганистана уйти на туркменскую территорию. По указанию Ашхабада эти попытки были жестко пресечены.

Помимо обращения за помощью к Москве или Ташкенту Туркменистан может обратиться и в ООН. Но в этом случае придется взять обязательства перед международным сообществом – принять беженцев-туркменов из Афганистана, предоставить им гражданство, выплатить компенсацию за причиненный в советское время вред. Это трудно представить. И дело не в отсутствии средств, а в том, что в Туркменистан придет туркменский народ совершенно иной культурной ориентации, чем тот, кто сегодня живет в стране. А это властям Туркменистана совершенно не нужно.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
15.01.19

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547618940
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