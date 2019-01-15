Переговоры талибов и США зашли в тупик, - А.Серенко

09:14 16.01.2019

Афганский "Талибан" (организация запрещена в РФ) сегодня обвинил США в неискренности и пригрозил Вашингтону прервать переговоры о мирном урегулировании. По мнению талибов, американцы "под маской мира преследуют свои военные и колониальные цели" и отказываются признать "законные требования афганцев".



Сегодня Исламский Эмират Афганистан (ИЭА, самоназвание талибов) распространил официальное заявление, в котором уведомил Соединенные Штаты о приостановлении переговорного процесса по поиску мирного урегулирования афганского кризиса.



Подчеркнув, что "Исламский Эмират Афганистан является объединяющей исламской и политической силой на национальном уровне", которая "в течение последних двух десятилетий боролась с американскими силами вторжения", лидеры "Талибана" заявили о "ясности и законности" своих целей - "независимость родины и создание исламской системы": "Вся военная и политическая деятельность (ИЭА) осуществляется для достижения этой цели".



При этом талибы отметили, что всегда оставляли открытыми "каналы для политического решения" и даже сформировали специальное Политическое бюро Исламского Эмирата, базирующееся в столице Катара - Дохе, задачей которого является поддержание всех внешних политических контактов.



"Каждая страна, стремящаяся помочь найти мирное решение афганского вопроса, может обратиться в это Политическое бюро", - говорится в заявлении талибов, которые подчеркнули, что "вопрос оккупации Афганистана - это вопрос, касающийся нашей свободы как мусульманской нации": "Как и где его решить - это наше единственное право".



По словам лидеров "Талибана", проблема иностранного военного присутствия в Афганистане "не может быть решена с помощью давления или тактического маневрирования". Они также назвали неприемлемым для себя попытки иностранных государств "использовать проблему Афганистана для продвижения своих собственных интересов".



"Если Соединенные Штаты захотят вступить в переговоры с искренними намерениями и принять законные требования афганской нации, тогда проблема найдет свое решение, - говорится в заявлении "Талибана". - Но если Америка стремится избежать принятия законных требований афганцев и под различными предлогами, под маской мира, преследует свои колониальные и военные цели, то это значит, что у нее нет заинтересованности в поиске мирного решения афганской проблемы".



По словам талибов, американцы в ходе переговоров интриги пытаются оказывать "незаконное давление".



Как следует из текста сегодняшнего заявления, во время встречи в Дохе в ноябре 2018 года США и талибы договорились об обсуждении вопроса вывода иностранных сил из Афганистана и недопущении использования афганской территории против других стран. Однако теперь американцы, по словам представителей "Талибана", "отказываются от этой повестки дня и в одностороннем порядке добавляет в нее новые вопросы".



"Исламский Эмират предупреждает Соединенные Штаты, что если нынешнее положение дел будет продолжаться и Америка сохранит свою неискренность, то Исламский Эмират будет вынужден приостановить все переговоры", - говорится в заявлении талибов. Лидеры повстанцев намерены заморозить переговорный процесс "до тех пор, пока Америка не прекратит свое незаконное давление и маневрирование и не продвинется к подлинному миру".



Источники "НГ" в Кабуле, комментируя заявление "Талибана", предположили, что его появление связано с двумя основными причинами: настойчивым желанием США привлечь к переговорам с талибами представителей кабульского правительства и намерением сохранить несколько американских военных баз на территории Афганистана в случае достижения соглашения о полном выводе западных войск из этой страны.



"Талибы отказываются признавать правительство президента Мохаммада Ашрафа Гани в Кабуле, называя его марионеточным, - заметил в беседе с "НГ" один из кабульских политических экспертов. - Наличие военных баз чужой страны на афганской территории для них также неприемлемо. Поэтому можно предложить, что в настоящее время переговоры между "Талибаном" и американцами зашли в тупик. Очевидно, что какой-то из сторон придется пойти на стратегические уступки, чтобы опять разморозить переговорный процесс".



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ" в Волгоградской области и Калмыкии



15.01.19