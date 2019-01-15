Трамп уговаривает Кима разоружиться. КНДР требует ослабить санкции, - В.Скосырев

09:15 16.01.2019

После объявленной "исторической" первой встречи в Сингапуре у Ким Чен Ына и Дональда Трампа возникло друг к другу немало претензий.

CША и Северная Корея готовят вторую встречу их лидеров. В связи с этим в Вашингтоне должны состояться переговоры госсекретаря Майкла Помпео с высокопоставленным чиновником КНДР Ким Ен Чхолем. По сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп, возможно, предложит Ким Чен Ыну смягчение санкций в случае его согласия на уничтожение или вывоз межконтинентальных ракет. По мнению эксперта, обе стороны хотят вывести переговоры из тупика. Но Пхеньян не согласится на демонтаж ядерного потенциала в одностороннем порядке.



Ни в Вашингтоне, ни в Пхеньяне пока официально не объявили о приезде в Америку начальника отдела единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоля. Но южнокорейская газета Chosun Ilbo, ссылаясь на дипломатические источники, пишет, что его беседа с Помпео может состояться в четверг или пятницу.



Ожидается, что стороны договорятся о времени и месте второго саммита Трамп–Ким. Представителя северокорейского лидера, возможно, примет сам Трамп. Впрочем, CNN передал, что эти планы еще формально не одобрены. Но тайная дипломатия приведена в действие. Недаром Трамп направил в конце недели письмо Киму.



Если встреча подтвердится, это будет означать, что стороны приближаются к согласию о том, как выйти из тупика на переговорах о ракетных и ядерных программах Северной Кореи, передало агентство Reuters. Помпео несколько раз ездил в Пхеньян в прошлом году, пытался встретиться в ноябре с Кимом. Но аудиенция в последний момент была отменена.



Контакты возобновились после того, как Ким под Новый год произнес речь, где сказал, что готов встретиться с Трампом в любое время.



Возможные варианты сделки с КНДР Вашингтон обсуждает со своим союзником – Сеулом. Среди этих вариантов есть такой: США могут частично облегчить санкции в обмен на то, что Северная Корея откажется от своих межконтинентальных баллистических ракет или отправит их за границу. Это в дополнение к тому, что будет заморожена ядерная программа.



А США в ответ могли бы освободить от санкций совместные предприятия Юга и Севера. Вашингтон мог бы также открыть свою миссию связи в КНДР, что стало бы прелюдией к установлению формальных дипломатических отношений между США и Северной Кореей.



Как говорит высокопоставленный южнокорейский чиновник, участвующий в дискуссиях с США, конечная цель союзников остается прежней: полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Северной Кореи. Однако, по мнению наблюдателей в Сеуле, на втором саммите Трамп и Ким скорее всего постараются достигнуть временного компромисса, а не окончательной договоренности по ядерному разоружению.



В беседе с "НГ" заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов отметил: "Трамп обозначил январь-февраль как возможное время для встречи. Подготовка ведется в закрытом режиме. Сложилась практика обмена письмами. Трамп предпочитает личный контакт. Северные корейцы такую практику приветствуют".



После встречи в Сингапуре в июне переговорный процесс топчется на месте. Причина, по мнению эксперта, в том, что США проводят двухуровневую политику. Трамп не отказался от позитивных заявлений в адрес КНДР, говорил, что уважает Ким Чен Ына, даже назвал его великим человеком. "Но на практике США, включая Помпео, повторяют крайне жесткие требования. Сначала полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация. То есть Пхеньян должен ликвидировать весь свой ракетно-ядерный потенциал. И только после этого начнется смягчение санкций, предоставление гарантий безопасности", – пояснил Воронцов.



Северяне на это не идут. Они говорят, что сделали добровольно односторонние шаги, продемонстрировали серьезность своих намерений. Ввели односторонний мораторий на испытание ядерных и ракетных средств. Уничтожили ряд серьезных объектов ядерной инфраструктуры, взорвали ядерный полигон. Настало время ответных шагов со стороны США. Таковыми должны стать смягчение санкций. А также отказ от проведения военных маневров США и Южной Кореи. Сейчас как раз приближается время таких учений, когда напряженность на полуострове резко возрастает.



Прислушаются ли в Белом доме к призыву северокорейцев? Пока не ясно. Реакция Вашингтона на заявления КНДР покажет, готов ли он двигаться по пути разрядки, заключил эксперт.



Правда, в США существует влиятельное лобби, которое требует не доверять КНДР и поставить ее на колени. Как передало агентство Bloomberg, американская разведка и некоторые частные организации передали в его распоряжение утечки, где говорится, что Северная Корея не прекратила в 2018 году производство ядерного оружия. Ким якобы добавил к своему арсеналу шесть ядерных боеголовок, доведя их число до 60. Но были публикации, где указывалось, что прежде их число равнялось 80.



Владимир Скосырев

15.01.19