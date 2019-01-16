Сирийское урегулирование поставлено под курдский вопрос, - М.Беленькая

09:27 16.01.2019

Вашингтон и Анкара пытаются согласовать совместные действия после ухода США из Сирии



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить сирийскую ситуацию c российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Хасаном Роухани 23 января. На данный момент между участниками "астанинской тройки" по Сирии явных противоречий нет. Но каждого из президентов волнует, каким будет расклад сил в этой стране после вывода оттуда американских войск. Анкара стала едва ли не единственным собеседником Вашингтона по этому вопросу. Президент США Дональд Трамп чуть ли не ежедневно - по телефону или через Twitter - связывается с турецким лидером и обменивается с ним мнениями о развитии ситуации в Сирии. При этом он то угрожает Анкаре, то сулит ей золотые горы. Главным камнем преткновения между США и Турцией стала судьба сирийских курдов. В ее решении может быть задействована и Россия.



"С большой долей вероятности встретимся с Путиным в среду 23 января",- заявил вчера журналистам Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, в повестке дня не только двусторонние переговоры, но и трехсторонняя встреча с участием президента Ирана. Последняя встреча лидеров стран-членов "астанинской тройки" прошла 7 сентября в Тегеране. Тогда они не смогли прийти к консенсусу по ситуации в Идлибе. В итоге решения принимались Москвой и Анкарой на двусторонней основе. В этот раз между участниками будущего саммита нет явных противоречий. Хотя Москву и Тегеран настораживает перспектива военной операции Турции на севере и северо-востоке Сирии, они воздерживаются от публичных комментариев, которые могли бы задеть Анкару, особенно на фоне активизации американо-турецкого диалога, который может сказаться на отношениях внутри "астанинской тройки".



Итоги военной операции США в Сирии

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Президент Эрдоган уже несколько месяцев грозит военной операцией в районах, контролируемых курдскими формированиями,- на востоке от Евфрата и в сирийском Манбидже. Речь идет о партии "Демократический союз" (ПДС) и "Отрядах народной самообороны" (ОНС), которые Турция причисляет к террористам. До сих пор Анкару останавливало только то, что сирийские курды находились под опекой США.



Уход американцев из Сирии мог бы дать Анкаре зеленый свет, но американские политики потребовали гарантий безопасности курдов. "Мы истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам",- пообещал в воскресенье президент Трамп в своем Twitter. Эти слова "расстроили" турецкого лидера, о чем он признался вчера сам в ходе выступления в парламенте. Но тут же добавил, что после этого провел "позитивный разговор" с Дональдом Трампом. Президенты договорились расширять торгово-экономическое сотрудничество, но главное, по словам президента Эрдогана, достигли "исторически значимого взаимопонимания" по Сирии. Со своей стороны американская администрация в сообщении о телефонном разговоре привела слова Дональда Трампа, что Турция "не должна плохо обращаться" с курдами и бойцами "Сил демократической Сирии" (SDF), с которыми США воевали вместе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). При этом Анкара подчеркивает: у нее нет проблем с сирийскими курдами, а есть только с "террористами".



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган о последствиях вывода войск США из Сирии - специально для "Ъ"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган о последствиях вывода войск США из Сирии - специально для "Ъ"

Обсудили президенты и создание 20-мильной (около 32 км) зоны безопасности на турецко-сирийской границе. Об этом проекте рассказал президент Трамп в своем Twitter, но в Анкаре утверждают, что это была их идея. Параметры функционирования зоны пока неизвестны. Президент Эрдоган сообщил лишь, что Турция будет ее контролировать совместно с коалицией, а ОНС участвовать в этом не будут. Однако не факт, что у Анкары и Вашингтона единое видение целей создания зоны. Кроме того, вопрос должен быть согласован со всеми силами, присутствующими в регионе, в частности с Россией.



"20-мильная зона, о которой рассказал Трамп, может стать началом проекта по созданию зоны безопасности в этом регионе. И это было одной из наших просьб к США. У нас большая граница с Турцией, и мы просили гарантий, что с турецкой стороны не будет атак против нас",- сказал в интервью "Ъ" сопредседатель Совета демократической Сирии (СДС, политическое руководство SDF) Рияд Дарар. В СДС, как и в SDF, помимо курдов входят представители разных этноконфессиональных общин Сирии, в первую очередь на севере и востоке страны. Сам господин Дарар - выходец из арабской общины Дейр-эз-Зора.



Почему Дональд Трамп выводит американские войска из Сирии

Почему Дональд Трамп выводит американские войска из Сирии

Политик выразил надежду на то, что американцы не оставят своих партнеров, с которыми они вместе воевали против ИГ, перед лицом турецкой угрозы. "Это касается не только курдов. Если Турция вытащит нож в сторону этого региона, он будет направлен против всех, кто там живет. Это будет оккупация Сирии",- сказал он. Господин Дарар подчеркнул, что ОНС и ПДС, которых Турция называет террористами, представляют значительную часть общины сирийских курдов. "Считать их врагами - означает считать врагами всех курдов",- отметил он. Рияд Дарар напомнил, что ОНС составляют ядро SDF и внесли огромный вклад в борьбу с "Исламским государством". И, по его словам, это борьба еще не закончена. Господин Дарар рассказал, что, несмотря на заявления США об уходе из Сирии, они продолжают оказывать поддержку местным силам на земле, и не только в проведении военных операций, но и в тренировке бойцов.



Кроме того, Рияд Дарар подтвердил, что в свете угроз Анкары СДС ведет переговоры с Дамаском, чтобы "сирийские власти разместили свои силы на границе с Турцией и предотвратили эти угрозы". По его мнению, это жест доверия в отношении Дамаска. Господин Дарар также выразил надежду на роль России в качестве посредника на переговорах с режимом. "Россия присутствует в районе рядом с Манбиджем. И мы обсуждали с россиянами как посредниками, какие могут быть решения по Манбиджу, которые могут обеспечить права жителей и потом быть распространены на другие территории на северо-востоке Сирии",- сказал он. По словам политика, СДС возлагает на Россию надежду на переговорах с Дамаском о будущем Сирии - в частности, о самоуправлении районов на северо-востоке страны (в первую очередь там, где проживают курды), роли SDF в послевоенном устройстве страны, а также об интеграции курдских бойцов в сирийскую армию.



Марианна Беленькая

Газета "Коммерсантъ" №6 от 16.01.2019, стр. 6