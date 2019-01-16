Украина проложит свой Шелковый путь на зависть Китаю, - Д.Родионов

09:36 16.01.2019 В Киеве задумали соединить Балтийское и Черное моря транспортным коридором за $ 140 миллионов



Дмитрий Родионов



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Александр Дудчак Анатолий Баранов Владимир Корнилов



Украина построит скоростной транспортный коридор между Черным и Балтийским морями. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



Главы украинского кабмина рассказал, что на строительство скоростного транспортного коридора Go Highway между Балтикой и Черным морем в 2019 году предусмотрено 4 миллиарда гривен (около 141,5 миллиона долларов). Коридор этот, по задумке, украинского правительства, должен соединить украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне.



По словам Гройсмана, этот транспортный коридор очень важен с точки зрения логистики, ибо он упростит и удешевит перевозки грузов с севера на юг. Сообщается, что по территории Украины пройдет около тысячи километров дороги.



Коридор между Черным и Балтийским морями - проект, безусловно, интересный, и может заинтересовать не только Польшу, но и других потенциальных инвесторов, однако смущает то, как обычно делаются такие дела на Украине, когда выделенные бюджеты осваиваются, а результат получается - примерно, как с пресловутой стеной Яценюка.



Или все же заявление Гройсмана - не более, чем предвыборный пиар-ход?



- Сама по себе новость позитивная, - считает политолог Александр Дудчак. - И, конечно, почему бы не использовать любой позитив в целях предвыборной кампании?



"СП": - А насколько строительство такого коридора на Украине возможно сегодня? 4 миллиарда гривен хватит, кстати, и где их взять?



- Как показывает практика, в строительстве можно утопить любые суммы. Но если строители оценивают проект в 4 млрд., то почему бы им не поверить. В ходе строительства, скорее всего, окажется, что нужно выделить еще дополнительные суммы, но это будет потом. На такие проекты возможна и дополнительная денежная эмиссия, которая не должна приводить к инфляции. Это, как раз тот случай, когда проект полезен и для государства, и для народа, даже если какая-то часть финансирования традиционно осядет в "откатах" и прочих "нецелевых расходах" - будут созданы новые рабочие места, загружены многие предприятия в разных отраслях.



Украина, кстати, принимала участие в создании транспортного коридора Лиссабон-Киев, с перспективами создания евразийского транспортного коридора - Лиссабон-Владивосток. Такие проекты обсуждались еще в октябре 2013 года - до самого Майдана. Но Майдан похоронил многие важные и перспективные проекты, превратил Украину из транзитной державы в Большой восточноевропейский тупик. Но соединение Балтийского и Черного морей, конечно же, идея хорошая, хоть и не новая.



"СП": - А нужно ли это Польше? Станет ли она как-то участвовать в проекте?



- Польше это тоже нужно, исходя из тех же соображений, к тому же Польша сможет "потянуть на себя одеяло" в этом проекте, как "старший евробрат", или точнее "евросестра".



"СП": - У многих, кто бывает на Украине, складывается впечатление, что многие дороги не ремонтировали с советских времен, и дорожную сеть необходимо строить с нуля. Насколько эта ситуация влияет на экономику?



- Много было инвестировано в строительство дорог до Майдана, были заметный улучшения на трассах Киев-Днепропетровск, Киев-Чернигов, Киев-Одесса и пр. Но потом началась разруха, те, кто пришел к власти путем переворота пока что ничего не создали, они только разрушают. И в качестве дорог это проявляется более наглядно.



-Украинские власти, как, впрочем, и наши, часто грешат преувеличениями, - уверен главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов.



- Например, называют открытие маршрута по уже действующим путям "транспортным коридором". Можно подумать, что через Украину и Польшу пройдет новый хайвэй или высокоскоростная железнодорожная магистраль. Но судя по сметной стоимости, речь идет о транспортном маршруте, и не более. На выделенные деньги можно только подлатать дорогу в некоторых местах, где она уже совсем непроезжая. Плюс к тому, самое главное - ускорение прохождения границы, что, возможно, потребует усовершенствования одного-двух пограничных переходов, на которых в основном и тормозится транспортный поток. Вот и весь "мега-проект", существовавший еще при государе императоре, когда Царство Польское входило в состав империи.



"СП": - Почему заявление Гройсмана прозвучало именно сейчас? Почему раньше до такого не додумались?



- Отчего ж не додумались раньше? Еще из варяг в греки ходили, только тогда основным портом был Новгород… Собственно, пассажирский поезд по данному маршруту давно ходит, грузовые поезда тоже. Что до автомобильных дорог, то на Украине с ними беда, и если кое-где подлатают асфальт, то уже хорошо.



Для новой магистрали озвученная сумма в 4 млрд. гривен, конечно, комическая. Только подлатать и улучшить. Скорее всего, это вообще польская инициатива, которой надо думать о загрузке собственных портов, оказавшихся на отшибе по отношению к основным грузопотокам.



В принципе, воспользовавшись политической ситуацией, переключить на себя турецкий и вообще средиземноморский трафик из Ильичевска - задумка неплохая. Тем более что существует проект "TRACEKA", идущий в обход России аж из Китая, и новый "коридор" в него вполне вписывается. Но там путь получается долгий, неудобный и очень дорогой, так что Китаю, судя по его проектам, он не слишком интересен. Но какая-то продукция из бывшей советской Средней Азии и, может быть, Ирана по нему может поступать в Европу. Вот часть этих потоков может переключить на себя Польша. Но все это долго, длинно и вряд ли очень рентабельно.



"СП": - Реально такой коридор мог бы как-то повлиять на состояние портов юга Украины, их прибыль и загруженность?



- Какой-то смысл гнать грузы из Ильичевска в польские порты, наверно, есть. Иначе Одесский порт вообще придется закрывать - он становится не нужен, такой огромный. Однако большого экономического смысла, скажем, для Турции в двойной перевалке грузов в Европу я не вижу - там полно транспортных коридоров и через Болгарию, и через Румынию, а сухогрузам вообще незачем заходить в Черное море по пути в Европу. Еще есть Дунай как основная транспортная артерия Восточной Европы. Весь смысл Ильичевска был в перевалке грузов в Россию и дальше на восток. Ну, разве что если рассматривать Польшу как конечного потребителя каких-то грузов. Но тогда непонятно, причем тут польские порты?



"СП": - Как бы вы в целом оценили состояние дорожной сети Украины?



- Не думаю, что ужасное состояние украинских дорог является секретом для кого-либо. А без транспортных артерий говорить о современной экономике как-то глупо. Но дороги ведут откуда-то и куда-то. А современная Украина сам закрыла для себя все, что находится восточнее от ее границы. То есть, как транзитная территория Украина закончилась. Сама она сейчас производит чего-либо очень мало, разве что продукцию сельского хозяйства. Это единственное, что можно масштабно вывозить с Украины вовне. Как потребитель Украина из-за нищеты малоинтересна. Вот и судите…



- Этому проекту уже два года, - напоминает обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.



- Уже второй год выделяются деньги в бюджете Украины, обещали, что строительство начнется еще в 2018 г. Но воз и ныне там. У Гройсмана все так. Он постоянно отчитывается о строительстве якобы новых дорог, а в итоге в прошлом году Украина опустилась на 7-е с конца место в рейтинге качества дорог. Хуже только в полуразрушенных Гаити, Йемене да в нескольких африканских странах вроде Мадагаскара.



"СП": - Четыре миллиарда гривен вообще хватит?



- Смотря на что. На строительство дороги, конечно, не хватит. Так, а кто ее собирается строить?



"СП": - А Польша не готова участвовать? Может, она денег подкинет?



- Поляки и свои дороги строили за деньги Евросоюза. С чего бы они тратились на украинский проект? Киев в прошлом году клянчил на этот проект денег от ЕС. Но кроме заявлений киевских чиновников, никто не подтвердил наличие таких планов. Во всяком случае, в бюджете ЕС на это затраты не предусмотрены.



"СП": - Реально ли этот коридор может помочь экономике?



- Наличие хороших дорог всегда помогает экономике. Но чиновникам куда важнее возможность распила, а не сама дорога. Иначе Украина не опускалась бы в мировых рейтингах.

16.01.19 Источник - svpressa.ru

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