Совет улемов Таджикистана особой фетвой разрешил правоверным поднимать тонус виагрой

09:43 16.01.2019

Таджикские священнослужители дали добро на использование средств, повышающих потенцию



Совет улемов Исламского центра Таджикистана издал фетву и разрешил использование лекарственных средств, влияющих на повышение мужской потенции.



Абдулвахид Хомидов, специалист управления по фетвам Исламского центра Таджикистана, 15 января сообщил Радио Озоди, что фетва была издана после обращения мусульман, которые попросили духовенство разъяснить: не противоречит ли канонам шариата использование влияющих на повышение потенции средств?



"Специалисты изучили религиозную литературу и пришли к выводу: использование лекарственных средств разрешается в случае, если у мужчины по какой-то причине снижается потенция", - говорит священнослужитель.



В мае прошлого года Служба государственного надзора здравоохранения и социальной защиты населения (бывшая Госслужба надзора за фармацевтической деятельностью) определила ряд лекарств, связанных с лечением импотенции и возбуждением в список препаратов, подлежащих отпуску по рецепту врача.



"Одна часть лекарств, стимулирующих потенцию, будет отпускаться только по рецепту, - сказал в беседе с Радио Озоди Махмадали Давлатов, ответственный сотрудник ведомства. - Продажа других будет разрешена без рецепта. Но проблема не в этом. Врачам необходимо проводить среди населения более активную разъяснительную работу о пользе и вреде того или иного лекарства".



Таджикские мужчины как представители традиционного общества при снижении половой потенции зачастую отказываются обращаться к врачам. Они стараются самостоятельно приобретать лекарства и употребляют их по советам приятелей.



"Некоторые молодые парни обращаются к нам с такими вопросами, хотя они вообще не страдают импотенцией, – говорит таджикский уролог Парвиз Икром. - Часто это просто психологические проблемы, но они считают, что их "мужская сила" ослабла. Они спрашивают - "что делать?". Конечно, мы их проверяем, если у них реально проблемы с этим, выясняем. Но когда сообщаешь, что у тебя нет никаких проблем, это их не устраивает.



По словам врача, молодежь в последнее время стала часто принимать такие средства для усиления потенции, как "Тонгкат", "Титан-гель", "Лошадиная сила", которые от неумеренного их использования способны навредить здоровью.



Половое бессилие или импотенция в традиционном таджикском обществе воспринимается как одно из постыдных явлений. Мужчина, "уличенный" в этом, может быть осмеян женщинами и в целом обществом, поэтому проблемы с потенцией скрываются особенно тщательно.

15.01.2019

Абдулло Ашуров