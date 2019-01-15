Узбекский Большой театр возглавил российский латыш Андрис Лиепа

13:24 16.01.2019

Андрис Лиепа возглавил балетную труппу Большого театра имени Навои



Известный российский балетмейстер Андрис Лиепа возглавил балетную труппу Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



"Сегодня министром культуры Узбекистана Бахтияром Сайфуллаевым был представлен новый руководитель балетной труппы Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои. Ее возглавил Андрис Лиепа", – отметил собеседник корреспондента Podrobno.uz в театре.



Андрис Лиепа – советский и российский солист балета, театральный режиссер и продюсер, народный артист России, член попечительского совета фестиваля "Черешневый лес". Он также является основателем Благотворительного фонда имени своего отца Мариса Лиепы.



Андрис Лиепа прибыл в Ташкент в октябре прошлого года. С того времени он занимался постановкой в Большом театре одноактных балетов хореографа-реформатора Фокина "Шахерезада" и "Жар-птица" Игоря Стравинского.



Темир Исаев