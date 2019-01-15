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|1-й зам. гендиректора Кыргызских ЖД Хасанов разоблачен и уволен как гражданин Казахстана
13:53 16.01.2019
А.Хасанов, которого депутат назвал гражданином Казахстана, снят с должности первого замгендиректора "Кыргыз темир жолу"
Хасанов Алымжан Хакиевич снят с должности первого заместителя генерального директора "Кыргыз темир жолу". Об этом Tazabek сообщили в Минтрансе.
Он был назначен на эту должность 3 ноября 2018 года, снят с должности 6 декабря.
Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов ("Онугуу-Прогресс") 29 ноября возмутился, что Алымжан Хасанов- гражданин Казахстана.
"Кто его назначил на эту должность, министерство должно ответить, что гражданина другой страны в такой стратегический объект назначили", - сказал депутат.
До этого А.Хасанов занимал должность главного ревизора по безопасности движения – начальника Управления ревизоров по безопасности движения на предприятии.