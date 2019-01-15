 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сенат Узбекистана одобрил образец и дизайн банкноты номиналом 100 000 сумовСенат Узбекистана одобрил образец и дизайн банкноты номиналом 100 000 сумов
14:04 16.01.2019

15 января текущего года Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) одобрил образец и дизайн банкноты номиналом 100000 (сто тысяч) сумов, что будет эквивалентно $12.

Как сообщает пресс-служба Центрального банка, банкнота более крупного номинала вводится в обращение Центральным банком в целях повышения удобства для населения при осуществлении расчетов наличными деньгами, сокращения затрат, связанных с осуществлением расчетов, хранением и транспортировкой наличных денег, эффективности обслуживания населения банкоматами и оптимизации банкнотного ряда национальной валюты.

Выпуск в обращение банкнот номиналом 100 000 сумов будет осуществляться в пределах текущих объемов денежной массы и не приведет к ее росту.

Вид, описание и дата выпуска новой банкноты будут объявлены Центральным банком и представлены общественности позже.

Источник - CA-NEWS
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