|Мигрант, что тебя ждет в 2019 году?
14:10 16.01.2019
В этом году для мигрантов, работающих в России, вступают в силу ряд новых правил о которых должен знать каждый, кто работает или выезжает на заработки в эту страну. Кроме этого, не забывайте, что в России ежегодно меняются цены на патент и количество квот на получение разрешения на временное проживание. Обо всем этом вы узнаете в этой статье.
Квоту сократили
В 2019 году в правительстве России решили сократить число квот на получение РВП (разрешения на временное проживание). Подробнее о том, как оформить РВП вы можете прочитать в нашей публикации Как получить РВП в России? Полезно будет почитать и эту публикацию - У вас есть РВП? Тогда вам нужно это.
В этом году квоту на РВП сократили и на 6 880 и теперь лишь 83 480 человек смогут в 2019 году получить возможность оформить РВП в России. В 2018 году количество квот было 90 360, а в 2017 году 110 880.
Сокращение квоты, как объясняют в правительстве России, связана с реализацией программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Участники этой программы получают РВП без квоты.
Квоты на РВП на 2019 год были утверждены с учетом распределения по субъектам Российской Федерации и федеральным округам.
Количество разрешений (штук)
Центральный федеральный округ - всего 24150
в том числе:
Белгородская область 2500
Брянская область 400
Владимирская область 750
Воронежская область 1400
Ивановская область 600
Калужская область 1350
Костромская область 300
Курская область 1000
Липецкая область 2000
Московская область 4000
Орловская область 800
Рязанская область 1350
Смоленская область 800
Тамбовская область 1500
Тверская область 800
Тульская область 2000
Ярославская область
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ - всего 6480
в том числе:
Республика Карелия 350
Республика Коми 600
Архангельская область 350
Вологодская область 500
Калининградская область 1500
Ленинградская область 400
Мурманская область 380
Новгородская область 250
Псковская область 600
г. Санкт-Петербург 1500
Ненецкий автономный округ 50
Южный федеральный округ - всего 11200
в том числе:
Республика Адыгея 600
Республика Калмыкия 200
Республика Крым 1500
Краснодарский край 3500
Астраханская область 300
Волгоградская область 1000
Ростовская область 3500
г. Севастополь 600
Северо-Кавказский федеральный округ - всего 6900
в том числе:
Республика Дагестан 1000
Республика Ингушетия 300
Кабардино-Балкарская Республика 1000
Карачаево-Черкесская Республика 400
Республика Северная Осетия - Алания 450
Чеченская Республика 1550
Ставропольский край 2250
Приволжский федеральный округ - всего 14200
в том числе:
Республика Башкортостан 1700
Республика Марий Эл 100
Республика Мордовия 550
Республика Татарстан 1000
Удмуртская Республика 200
Чувашская Республика 100
Пермский край 600
Кировская область 100
Нижегородская область 1200
Оренбургская область 500
Пензенская область 350
Самарская область 3800
Саратовская область 3500
Ульяновская область 500
Уральский федеральный округ - всего 4800
в том числе:
Курганская область 300
Свердловская область 1500
Тюменская область 1000
Челябинская область 800
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 500
Ямало-Ненецкий автономный округ 700
Сибирский федеральный округ - всего 9620
в том числе:
Республика Алтай 120
Республика Тыва 100
Республика Хакасия 400
Алтайский край 800
Красноярский край 1000
Иркутская область 1200
Кемеровская область 1000
Новосибирская область 2000
Омская область 2200
Томская область 800
Дальневосточный федеральный округ - всего 6130
в том числе:
Республика Бурятия 800
Республика Саха (Якутия) 1000
Забайкальский край 300
Камчатский край 300
Приморский край 1000
Хабаровский край 1000
Амурская область 650
Магаданская область 300
Сахалинская область 400
Еврейская автономная область 200
Чукотский автономный округ 180
Квота на мигрантов
Еще одно постановление Правительства России вступило в силу с 1 января 2019 года – было принято решение впервые ограничить долю мигрантов на российских стройках.
Отныне на каждой стройке мигрантов должно быть не больше 80% от общей численности работников. До этого момента ограничений для найма иностранцев в этой сфере не было совсем. Правда для строительных компаний Москвы, Амурской области и Хабаровского края сделаны исключения и их это ограничение не коснулось.
Кроме этого, за последние два года постепенно снижается допустимая доля мигрантов на автотранспортных предприятиях. С 2017 по 2019 годы эта доля уменьшена с 30 до 26 процентов.
В 2019 году мигрантам, как и прежде, нельзя будет в России торговать лекарствами, работать на нестационарных торговых объектах, на рынках, а также в розничной торговле вне магазинов, палаток и рынков.
Доля иностранных работников в специализированных магазинах, торгующих алкоголем и табачными изделиями так и останется на уровне 5%.
В сфере спорта мигрантов может быть не более 25 процентов, на предприятиях по выращиванию овощей - не более половины сотрудников. Тут тоже есть исключения - Приморский край и Астраханская область, где таких ограничений в 2019 году не будет.
Отметим, что помимо правительства России, каждый из регионов РФ может самостоятельно ограничивать возможность трудоустройства иностранных граждан в какую либо из сфер. Вот несколько регионов России, где в 2018 году были введены новые ограничения для трудоустройства мигрантов в разные сферы:
На Сахалине
В декабре 2018 года временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области подписан указ об установлении на 2019 год запрета на привлечение частным сектором иностранных граждан, работающих на основании патентов.
Так, запрет на привлечение иностранных граждан по патентам установлен на ранее "запрещенные" в 2018 году виды экономической деятельности: в торговле, пассажирских перевозках, производстве мучных и кондитерских изделий, стоянках для транспортных средств, частных охранных служб.
В дополнение добавлен запрет в следующих видах:
- перевозка опасных грузов
- деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
- забор, очистка и распределение воды
- сбор и обработка сточных вод
- образование дошкольное
- образование начальное общее
В Твери
Постановление о запрете иностранцам заниматься целым рядом видов деятельности подписал губернатор Тверской области, 6 января сообщает ИА "Красная весна".
В постановлении, которое подписал губернатор Игорь Руденя, указан перечень видов экономической деятельности, к которым запрещено привлекать иностранцев.
В их число входят все виды перевозок, как грузовые, так и пассажирские; переработка и консервирование фруктов и овощей; лесозаготовка и обработка древесины; изготовление пива; оптовая и розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами и т. д.
В ресторанах и кафе они смогут работать только мойщиками посуды и кухонными рабочими, на производстве резиновых, пластмассовых и деревянных изделий - лишь подсобными рабочими и грузчиками.
Запрет также распространяется на деятельность в области науки, образования, здравоохранения, архитектуры и инженерных изысканий.
В библиотеках и архивах иностранцам теперь работать нельзя, как, впрочем, и в домашних хозяйствах с наемными работниками. Весь перечень включает в себя 33 пункта.
Челябинск и Тюмень
Сфера пассажирских перевозок с 1 января 2019 года под запретом для трудовых мигрантов работающих в Тюменской и Челябинской областях. Губернаторы этих регионов России запретили фирмам, работающим в сфере общественного транспорта в городе и пригороде, привлекать на работу иностранцев с патентом.
В постановлении губернатора Челябинской области, опубликованном на официальном сайте правительства области, говорится, что с нового года для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, запрещены регулярные автобусные перевозки (городские, пригородные и международные). Их также нельзя брать на работу в легковое такси и нанимать водителями арендованных легковых автомобилей. Аналогичный запрет вводился в Челябинской области в январе 2017 года, но он не касался таксистов.
Оба запрета не затронут граждан стран-участниц ЕАЭС, которые работают в России без патента (Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Армения).
Отметим, что эти все водимые ограничения касаются лишь тех мигрантов, кто работает на основании патента. Если же у вас есть РВП или ВНЖ, то ограничение вас не коснется.
Патент подорожал
Главный документ, дающий право трудовому мигранту в России работать легально это патент, и он ежегодно дорожает. Наряду с ним часто повышается стоимость и сопутствующих справок, которые необходимо получить для оформления патента.
К примеру, по данным Многофункционального миграционного центра Москвы в 2019 году тестирование на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ подорожало с 700 до 900 рублей, услуга по подготовке заявления на формирование и передачу пакета документов на патент в УВМ ГУ МВД России в этом году будет стоить 4000 рублей, вместо ранее 3700 рублей.
Больше всего за патент в 2019 году будут платить мигранты, работающие в Республике (Саха) Якутия - в месяц придется платить 9335 рублей, вторым идет Ямало-Ненецкий автономный округ 8845 рублей. Дешевле всего патент обойдется иностранцам, работающим в Республике Алтай - 2807 рублей и в Северной Осетии (Алания) - 2967 рулей в месяц.
В Москве и в Санкт-Петербурге этот документ стоит теперь - 5000 и 3800 рублей соответственно. В Московской области - 4750 рублей, а в Ленинградской области - 3800 рублей.
Подробнее о ценах на патент в 2019 году по регионам России вы можете узнать здесь.
https://migrant.news.tj/post/5548
Отпечатки пальцев при въезде в Россию
С июля 2019 года при въезде в Россию будьте готовы пройти фотографирование и дактилоскопию. Эта инициатива МВД России пока на стадии рассмотрения, но о ней уже говорят много и вполне возможно, что в законопроект будет принят в ближайшее время.
Проект закона предусматривает, что иностранец, въехавший в Россию в безвизовом порядке, обязан в течение семи рабочих дней по истечении 30 календарных дней со дня въезда уведомить МВД о своем временном пребывании.
При подаче соответствующего уведомления иностранец будет проходить обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.
Дактилоскопию в данный момент в обязательном порядке проходят иностранные граждане, которые приехали в Россию в поисках убежища; лица, подавшие заявления о признании их гражданами РФ или приеме в гражданство России, а также обратившиеся за получением разрешения на временное проживание, разрешения на работу или патента.
Правильная регистрация
Правила миграционного учета, или как его еще называют регистрации, в 2018 году изменились и в этом году их необходимо соблюдать. Теперь иностранный гражданинтрудовой мигрант обязан вставать на миграционный учет только там, где проживает. При этом сложно стало не только мигрантам, но и работодателям, которые ранее могли поставить на учет иностранного работника по адресу офиса, но сам сотрудник не проживал там.
С нововведениями получается так, что вы отныне не можете встать на миграционный учет в одном месте, а жить в другом. Закон подразумевает, что вы обязаны вставать на учет там, где фактически проживаете, в ином случае вам грозит штраф и возможное выдворение из России.