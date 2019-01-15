Мигрант, что тебя ждет в 2019 году?

14:10 16.01.2019 В этом году для мигрантов, работающих в России, вступают в силу ряд новых правил о которых должен знать каждый, кто работает или выезжает на заработки в эту страну. Кроме этого, не забывайте, что в России ежегодно меняются цены на патент и количество квот на получение разрешения на временное проживание. Обо всем этом вы узнаете в этой статье.



Квоту сократили



В 2019 году в правительстве России решили сократить число квот на получение РВП (разрешения на временное проживание). Подробнее о том, как оформить РВП вы можете прочитать в нашей публикации Как получить РВП в России? Полезно будет почитать и эту публикацию - У вас есть РВП? Тогда вам нужно это.



В этом году квоту на РВП сократили и на 6 880 и теперь лишь 83 480 человек смогут в 2019 году получить возможность оформить РВП в России. В 2018 году количество квот было 90 360, а в 2017 году 110 880.



Сокращение квоты, как объясняют в правительстве России, связана с реализацией программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Участники этой программы получают РВП без квоты.



Квоты на РВП на 2019 год были утверждены с учетом распределения по субъектам Российской Федерации и федеральным округам.



Количество разрешений (штук)



Центральный федеральный округ - всего 24150

в том числе:

Белгородская область 2500

Брянская область 400

Владимирская область 750

Воронежская область 1400

Ивановская область 600

Калужская область 1350

Костромская область 300

Курская область 1000

Липецкая область 2000

Московская область 4000

Орловская область 800

Рязанская область 1350

Смоленская область 800

Тамбовская область 1500

Тверская область 800

Тульская область 2000

Ярославская область

г. Москва



Северо-Западный федеральный округ - всего 6480

в том числе:

Республика Карелия 350

Республика Коми 600

Архангельская область 350

Вологодская область 500

Калининградская область 1500

Ленинградская область 400

Мурманская область 380

Новгородская область 250

Псковская область 600

г. Санкт-Петербург 1500

Ненецкий автономный округ 50



Южный федеральный округ - всего 11200

в том числе:

Республика Адыгея 600

Республика Калмыкия 200

Республика Крым 1500

Краснодарский край 3500

Астраханская область 300

Волгоградская область 1000

Ростовская область 3500

г. Севастополь 600



Северо-Кавказский федеральный округ - всего 6900

в том числе:

Республика Дагестан 1000

Республика Ингушетия 300

Кабардино-Балкарская Республика 1000

Карачаево-Черкесская Республика 400

Республика Северная Осетия - Алания 450

Чеченская Республика 1550

Ставропольский край 2250



Приволжский федеральный округ - всего 14200

в том числе:

Республика Башкортостан 1700

Республика Марий Эл 100

Республика Мордовия 550

Республика Татарстан 1000

Удмуртская Республика 200

Чувашская Республика 100

Пермский край 600

Кировская область 100

Нижегородская область 1200

Оренбургская область 500

Пензенская область 350

Самарская область 3800

Саратовская область 3500

Ульяновская область 500



Уральский федеральный округ - всего 4800

в том числе:

Курганская область 300

Свердловская область 1500

Тюменская область 1000

Челябинская область 800

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 500

Ямало-Ненецкий автономный округ 700



Сибирский федеральный округ - всего 9620

в том числе:

Республика Алтай 120

Республика Тыва 100

Республика Хакасия 400

Алтайский край 800

Красноярский край 1000

Иркутская область 1200

Кемеровская область 1000

Новосибирская область 2000

Омская область 2200

Томская область 800



Дальневосточный федеральный округ - всего 6130

в том числе:

Республика Бурятия 800

Республика Саха (Якутия) 1000

Забайкальский край 300

Камчатский край 300

Приморский край 1000

Хабаровский край 1000

Амурская область 650

Магаданская область 300

Сахалинская область 400

Еврейская автономная область 200

Чукотский автономный округ 180



Квота на мигрантов



Еще одно постановление Правительства России вступило в силу с 1 января 2019 года – было принято решение впервые ограничить долю мигрантов на российских стройках.



Отныне на каждой стройке мигрантов должно быть не больше 80% от общей численности работников. До этого момента ограничений для найма иностранцев в этой сфере не было совсем. Правда для строительных компаний Москвы, Амурской области и Хабаровского края сделаны исключения и их это ограничение не коснулось.



Кроме этого, за последние два года постепенно снижается допустимая доля мигрантов на автотранспортных предприятиях. С 2017 по 2019 годы эта доля уменьшена с 30 до 26 процентов.



В 2019 году мигрантам, как и прежде, нельзя будет в России торговать лекарствами, работать на нестационарных торговых объектах, на рынках, а также в розничной торговле вне магазинов, палаток и рынков.



Доля иностранных работников в специализированных магазинах, торгующих алкоголем и табачными изделиями так и останется на уровне 5%.



В сфере спорта мигрантов может быть не более 25 процентов, на предприятиях по выращиванию овощей - не более половины сотрудников. Тут тоже есть исключения - Приморский край и Астраханская область, где таких ограничений в 2019 году не будет.



Отметим, что помимо правительства России, каждый из регионов РФ может самостоятельно ограничивать возможность трудоустройства иностранных граждан в какую либо из сфер. Вот несколько регионов России, где в 2018 году были введены новые ограничения для трудоустройства мигрантов в разные сферы:



На Сахалине



В декабре 2018 года временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области подписан указ об установлении на 2019 год запрета на привлечение частным сектором иностранных граждан, работающих на основании патентов.



Так, запрет на привлечение иностранных граждан по патентам установлен на ранее "запрещенные" в 2018 году виды экономической деятельности: в торговле, пассажирских перевозках, производстве мучных и кондитерских изделий, стоянках для транспортных средств, частных охранных служб.



В дополнение добавлен запрет в следующих видах:

- перевозка опасных грузов

- деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

- забор, очистка и распределение воды

- сбор и обработка сточных вод

- образование дошкольное

- образование начальное общее



В Твери



Постановление о запрете иностранцам заниматься целым рядом видов деятельности подписал губернатор Тверской области, 6 января сообщает ИА "Красная весна".



В постановлении, которое подписал губернатор Игорь Руденя, указан перечень видов экономической деятельности, к которым запрещено привлекать иностранцев.



В их число входят все виды перевозок, как грузовые, так и пассажирские; переработка и консервирование фруктов и овощей; лесозаготовка и обработка древесины; изготовление пива; оптовая и розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами и т. д.



В ресторанах и кафе они смогут работать только мойщиками посуды и кухонными рабочими, на производстве резиновых, пластмассовых и деревянных изделий - лишь подсобными рабочими и грузчиками.



Запрет также распространяется на деятельность в области науки, образования, здравоохранения, архитектуры и инженерных изысканий.



В библиотеках и архивах иностранцам теперь работать нельзя, как, впрочем, и в домашних хозяйствах с наемными работниками. Весь перечень включает в себя 33 пункта.



Челябинск и Тюмень



Сфера пассажирских перевозок с 1 января 2019 года под запретом для трудовых мигрантов работающих в Тюменской и Челябинской областях. Губернаторы этих регионов России запретили фирмам, работающим в сфере общественного транспорта в городе и пригороде, привлекать на работу иностранцев с патентом.



В постановлении губернатора Челябинской области, опубликованном на официальном сайте правительства области, говорится, что с нового года для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, запрещены регулярные автобусные перевозки (городские, пригородные и международные). Их также нельзя брать на работу в легковое такси и нанимать водителями арендованных легковых автомобилей. Аналогичный запрет вводился в Челябинской области в январе 2017 года, но он не касался таксистов.



Оба запрета не затронут граждан стран-участниц ЕАЭС, которые работают в России без патента (Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Армения).



Отметим, что эти все водимые ограничения касаются лишь тех мигрантов, кто работает на основании патента. Если же у вас есть РВП или ВНЖ, то ограничение вас не коснется.



Патент подорожал



Главный документ, дающий право трудовому мигранту в России работать легально это патент, и он ежегодно дорожает. Наряду с ним часто повышается стоимость и сопутствующих справок, которые необходимо получить для оформления патента.



К примеру, по данным Многофункционального миграционного центра Москвы в 2019 году тестирование на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ подорожало с 700 до 900 рублей, услуга по подготовке заявления на формирование и передачу пакета документов на патент в УВМ ГУ МВД России в этом году будет стоить 4000 рублей, вместо ранее 3700 рублей.



Больше всего за патент в 2019 году будут платить мигранты, работающие в Республике (Саха) Якутия - в месяц придется платить 9335 рублей, вторым идет Ямало-Ненецкий автономный округ 8845 рублей. Дешевле всего патент обойдется иностранцам, работающим в Республике Алтай - 2807 рублей и в Северной Осетии (Алания) - 2967 рулей в месяц.



В Москве и в Санкт-Петербурге этот документ стоит теперь - 5000 и 3800 рублей соответственно. В Московской области - 4750 рублей, а в Ленинградской области - 3800 рублей.



Подробнее о ценах на патент в 2019 году по регионам России вы можете узнать здесь.

https://migrant.news.tj/post/5548



Отпечатки пальцев при въезде в Россию



С июля 2019 года при въезде в Россию будьте готовы пройти фотографирование и дактилоскопию. Эта инициатива МВД России пока на стадии рассмотрения, но о ней уже говорят много и вполне возможно, что в законопроект будет принят в ближайшее время.



Проект закона предусматривает, что иностранец, въехавший в Россию в безвизовом порядке, обязан в течение семи рабочих дней по истечении 30 календарных дней со дня въезда уведомить МВД о своем временном пребывании.



При подаче соответствующего уведомления иностранец будет проходить обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.



Дактилоскопию в данный момент в обязательном порядке проходят иностранные граждане, которые приехали в Россию в поисках убежища; лица, подавшие заявления о признании их гражданами РФ или приеме в гражданство России, а также обратившиеся за получением разрешения на временное проживание, разрешения на работу или патента.



Правильная регистрация



Правила миграционного учета, или как его еще называют регистрации, в 2018 году изменились и в этом году их необходимо соблюдать. Теперь иностранный гражданинтрудовой мигрант обязан вставать на миграционный учет только там, где проживает. При этом сложно стало не только мигрантам, но и работодателям, которые ранее могли поставить на учет иностранного работника по адресу офиса, но сам сотрудник не проживал там.



С нововведениями получается так, что вы отныне не можете встать на миграционный учет в одном месте, а жить в другом. Закон подразумевает, что вы обязаны вставать на учет там, где фактически проживаете, в ином случае вам грозит штраф и возможное выдворение из России. Источник - Мигрант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547637000

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