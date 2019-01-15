Таджикистан в три раза больше импортирует, чем экспортирует

14:12 16.01.2019

Пайрав Чоршанбиев



Поставки за рубеж одного из главных экспортных товаров Таджикистана – хлопка-волокна - снизились на более 40%.



Объем внешнеторгового оборота Таджикистана в 2018 году вырос на 6,3%, составив более $4,2 млрд. Рост происходил за счет увеличения импорта товаров.



Импортировано в прошлом году продукции на сумму свыше $3,1 млрд., что на 13,5% больше показателя 2017 года, сообщили "АП" в Агентстве по статистике при президенте РТ.



Около четверти от общего объема импорта страны составляют транспортные средства, машины и оборудование. Ввоз такой продукции в 2018 году по сравнению с годом ранее вырос почти наполовину.



Экспорт товаров по сравнению с 2017 годом снизился на 10%, составив всего около $1,1 млрд.



Более половины в структуре экспорта занимают минеральные продукты.



Поставки за рубеж одного из главных экспортных товаров Таджикистана – хлопка-волокна - снизились в прошлом году на более 40%.



Дефицит торгового баланса республики в 2018 году составил около $2,1 млрд.



Главным торговым партнером Таджикистана в прошлом году являлась Россия: годовой объем таджикско-российского товарооборота составил более $1 млрд.



Далее идут Казахстан (более $836 млн.), Китай (свыше $651 млн.), Турция (около $402 млн.).



Между тем, в 2018 году продолжалась тенденция роста товарооборота с Узбекистаном: таджикско-узбекский торговый оборот в прошлом году вырос в 2,3 раза, составив около $290 млн.