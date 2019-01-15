 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп загоняет Анкару в ловушку, - С.Тарасов
14:13 16.01.2019

Трамп загоняет Анкару в ловушку

Тем временем готовится очередная встреча между Путиным и Эрдоганом

После того как президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическим разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара будет атаковать сирийских курдов, между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Трампом состоялся телефонный разговор. Комментируя его итоги, Эрдоган заявил о достижении "исторически значимого взаимопонимания с хозяином Белого дома касательно ситуации в Сирии". Но в чем именно заключается "историзм"?

Оказывается, в том, что Анкара приняла высказанное ранее Трампом в Twitter предложение по созданию на севере Сирии "20-мильной (32 километра) зоны безопасности", которая должна развести сирийских курдов, которых поддерживают США, и турецкие войска. Но тут всплывают важные детали, за которыми, как известно, часто скрывается главная проблема. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу решил уточнить, что ранее именно Анкара, а не Вашингтон, выступала с идеей создания зоны безопасности вдоль границы с Сирией. Действительно, Эрдоган в момент продвижения турецкой армии в район города Аль-Баб говорил о возможности появления "безопасной зоны площадью 5 тысяч кв. км", указывая на то, что "турецким силам необходимо продвинуться в сторону Ракки и Манбиджа". Странно, но президент Турции не призывал к созданию буферной зоны в тот момент, когда территорию северной Сирии контролировали джихадисты.

Сейчас ситуация принципиально иная, и ее обозначил государственный секретарь США Майк Помпео. Он заявил, что создание буферной зоны на границе Сирии и Турции защитит "и курдов, и Турцию". С сирийскими курдами ясно, их прикрывают США, а на какие реальные или потенциальные угрозы для Турции намекает Помпео? Ответ есть. Госсекретарь заявляет, что "Вашингтон хочет гарантировать, что боевики террористических группировок не смогут напасть на Турцию", имея в виду под террористическими группировками, конечно, не сирийских курдов. Это заявление примечательно тем, что США начинают смотреть на Турцию как на предполагаемый театр военных действий и добились важных промежуточных результатов.

1. Намечаемая ранее Анкарой операцию на востоке Евфрата и в сирийском Манбидже вряд ли состоится. Как пишет ближневосточное издание Arab News, "планы Турции занять позиции на северо-востоке Сирии, где дислоцировались две тысячи американских солдат, можно было бы считать самой большой победой Эрдогана с тех пор, как турецкие войска вошли на север Сирии". Но теперь Эрдоган "наблюдает, как российские военные силы вошли в Манбидж - стратегический город, который до недавнего времени контролировали войска США, а США выстраивают с Турцией зону безопасности".

2. США не отказываются от поддержки сирийских курдов, на чем постоянно настаивает Турция.

3. США стали переосмысливать значение для себя Турции как союзника, что было еще немыслимо 10 или 15 лет назад. Этот процесс нуждается в серьезном изучении. Турция, которая вслед за США быстро окунулась в "арабскую весну" и приняла активное участие в развитии кризиса в Сирии, создала как внутри себя, так и вокруг огромную курдскую проблему, втянулась в войну с огромными геополитическими рисками для себя, оказавшись при этом по разную сторону баррикад с американцами. Сейчас турки разводят руками, пытаясь предотвратить худшее - возможное развертывание боевых действий уже на территории самой Турции. В итоге Эрдоган оказывается в своеобразной американской ловушке при полной пассивности других членов НАТО, которые избегают непосредственного участия в сирийской и других ближневосточных военных трясинах.

Ближайшее время может иметь решающее значение для определения будущих американо-турецких отношений. Анкара будет пытаться избежать наихудшего для себя сценария развития событий, хотя у нее нет ресурсов для изменений позиции США в отношении сирийских курдов. Интрига тут в определении границ компромисса, который снимет напряжение и удовлетворит региональные стратегические устремления Вашингтона и Анкары. В то же время Эрдоган сообщил, что 23 января он встречается с президентом России Владимиром Путиным. Эксперты полагают, что он будет ставить вопрос о согласии сирийского правительства на создание буферной зоны на сирийской территории у турецкой границы. В свою очередь Москва может поднять вопрос о проведении сирийской армией военной операции в Идлибе против радикальных группировок и о переводе этих территорий под контроль Дамаска или ускорении реализации заявленного российско-турецкого проекта по созданию еще одной буферной зоны в Идлибе.

Но создание таких зон не дает стопроцентной гарантии полного прекращения боевых действий, а у Турции день ото дня сковываются возможности использовать изменения ситуации в своих интересах. Особенно после региональных и международных встреч и диалогов, где обсуждались способы урегулирования сирийского кризиса. На днях американская делегация передала турецкой стороне неофициальный документ из пяти пунктов, подтверждающий вывод войск США из Сирии. Детали неизвестны, но ясно, что события в регионе развиваются далеко не так, как предполагали в Анкаре. Ставки высоки, и скоро должна наступить промежуточная развязка.

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
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