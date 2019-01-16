Разгромленный халифат нашел способ переместиться в Африку, - Е.Крутиков

14:17 16.01.2019 Так выглядят исламские боевики в Африке

Так называемое "Исламское государство", потерпевшее поражение в Ираке и Сирии, нашло новую территорию для своего возрождения. По крайней мере, такие выводы делают некоторые аналитики в связи с новостями об истреблении боевиками этой организации небольшого города в Африке. Кто на самом деле творит зверства в этой стране и какое отношение это имеет к выборам местного президента?



Согласно распространенному мнению, ИГИЛ функционирует только на Ближнем и Среднем Востоке. Захват города в Африке дал повод ряду экспертов заговорить о "новом фронте" или даже "переносе активности" недобитого халифата в Черную Африку из Сирии, Ирака и Афганистана. Некие вооруженные люди, говорившие на непонятном для местных языке, атаковали городок Ранн в северо-восточной провинции Борну, выбили оттуда правительственный гарнизон и сожгли большую часть населенного пункта.



Но на самом деле события в Нигерии носят исключительно внутренний характер и с ИГИЛ связаны лишь путем словесных манипуляций.



Ранн – это не столько город, сколько большой лагерь беженцев. Его пограничное положение позволило международным гуманитарным организациям создать там несколько лет назад приемный пункт для размещения более 40 тысяч беженцев со всей провинции Борно и из района озера Чад, где годами не стихает война между правительственными войсками Нигерии и джихадистскими организациями. Местность эта труднодоступна из-за ужасных дорог, вследствие чего Комитет ООН по гуманитарным вопросам даже запрашивал в позапрошлом году помощь ВВС в целях организации бомбовых ударов по окрестностям Ранна, чтобы оградить лагерь беженцев от атак джихадистов. Закончилось это печально: 17 января 2017 года нигерийские летчики промахнулись и ударили по самому лагерю, убив 52 человека и более 100 ранив.



А сейчас за несколько дней до атаки на Ранн те же люди с черными флагами халифата атаковали два других населенных пункта в той же провинции Борно (Бага и Дорон), использовавшиеся нигерийской правительственной армией как опорные пункты и склады вооружений. Выбив оттуда нигерийских военных, джихадисты захватили большой по местным меркам арсенал: бронемашины российского и американского производства, легкие бронеавтомобили, несколько речных катеров и одну установку типа "Град", подозрительно похожую на боснийский комплекс РЗСО "Орхан".



Джихадисты вместе с трофеями отправились обратно в вельд в сторону озера Чад. На следующий день их догнал нигерийский древний учебно-боевой штурмовик чехословацкого производства L-39MS (они составляют основу ВВС Нигерии) и вроде как сжег этот одинокий "Град". При этом в городе Бага с 2012 года располагается штаб 7-й дивизии нигерийской армии, специально заточенной для операций против джихадистов в штате Борно. Еще через день нигерийские войска вернулись в разоренные Бага и Дорон, объявив это победой.



Нападение джихадистов на склады с целью захвата техники и имущества в точности копирует первые операции ИГИЛ в Ираке. Именно разграбление складов иракской армии, где хранились огромные американские запасы оружия, и превратило тогда ИГИЛ в действительно серьезную военную силу. Все это дало основание говорить о якобы "переносе" операций джихадистов в Западную Африку на почве сходной тактики. Но все на самом деле сложнее.



Речь идет о так называемом Западноафриканском вилайяте ИГИЛ, радикальной местной нигерийской мусульманской организации. Она использует исключительно террористические методы и до 2015 года была известна как "Боко харам" (запрещена в России). В 2015 году лидер группировки Абубакар Шекау присягнул ИГИЛ на фоне развернутой против него масштабной операции нигерийской армии.



Присягнуть ИГИЛ, как ранее "Аль-Каиде", можно дистанционно, путем письменного заявления, после чего на присягнувших обрушивается золотой дождь. Зонтичная организация халифата предусматривает полную самостоятельность местных "вилайятов" при централизованном финансировании. Халифат ставит своей целью мировое господство и тотальное обращение всего человечества в ислам и планетарное воцарение шариата, и ему все равно, кто, какими методами в каком уголке мира будет этому способствовать.



Полное пафосное наименование организации по-арабски "Джамаату ахлис Сунна Лиддаавати валь-Джихад" ("Общество приверженцев учения Пророка и джихада"). Название "Боко харам" ему дали местные жители, утомившиеся жить при шариате.



На языке хауса "боко" изначально значит "лживый", а "харам" – общеисламский термин, обозначающий все запрещенное в исламе.



Под понятием "боко" нигерийские джихадисты имеют в виду западное образование, западную культуру и науку. С точки зрения его идеологов, любая общественная и политическая деятельность, связанная с западными ценностями, должна быть запрещена. В том числе голосование на выборах, ношение рубашек и брюк, светское образование.



Один из бывших лидеров "Боко харам" Мухаммед Юсуф публично отрицал как запретные для мусульман научные теории сферичности Земли и круговорота воды в природе. Земля плоская, а воду в вельде дает Аллах. Правительство Нигерии, с точки зрения "Боко харам", "испорчено западными идеями" и состоит из "неверующих" (даже если президент формально является мусульманином), поэтому оно должно быть свергнуто.



Международное внимание к "Боко харам" было привлечено жестокими террористическими актами против христианского населения и церквей ("рождественские резни"), полицейских участков и мусульманских лидеров, не одобрявших экстремистов. Отдельная история – крайне неприязненное отношение к популярному в Нигерии футболу и регулярные подрывы помещений, где смотрят матчи, и теракты на стадионах.



Особое внимание привлекло нападению на школу для девочек в городке Чибок в 2014 году, когда было похищено 270 школьниц-подростков. Абубакар Шекау тогда заявил, что "девочки должны покинуть школу и выйти замуж". Примерно 50 девочкам каким-то образом удалось бежать и вернуться в школу, а остальные до сих пор считаются пропавшими без вести, несмотря на участие в их спасении едва ли не всего мира во главе с президентом США Бараком Обамой. Подрывы смертниц, взрывы фугасов и нападения на деревни достигли пика в 2014 году, и нигерийское правительство было вынуждено начать масштабную контртеррористическую операцию.



Сперва она шла ни шатко ни валко. Достаточно сказать, что только за январь 2015 года джихадисты сожгли 16 городков и деревень, включая и тот самый 10-тысячный городок Бага, пострадавший заново несколько дней назад. Джихадисты принялись атаковать соседние Камерун и Нигер.



Нигерийской армии в конце концов удалось нанести "Боко харам" ряд поражений и оттеснить их к озеру Чад. В декабре 2016 года во время операции в лесном массиве Самбиса во все том же штате Борно нигерийская армия освободила 605 заложников, захваченных боевиками "Боко харам". Военные освободили 69 взрослых мужчин, 180 женщин, 277 мальчиков и 129 девочек. В ходе операции были убиты десятки боевиков. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что армия страны захватила последний укрепленный лагерь боевиков группировки "Западноафриканская провинция "Исламского государства" в лесном массиве Самбиса: "Глава штаба сухопутных войск сообщил мне, что этот лагерь пал 23 декабря в 13.35 и террористы бежали, и теперь им больше негде прятаться". Правительство Нигерии заявило и о якобы гибели Абубакара Шекау, на чем и успокоилось.



Однако 7 февраля 2018 года Шекау воскрес и предъявил себя миру путем видеообращения. Война в штате Бонго началась заново, поскольку, переквалифицировавшись в вилайят ИГИЛ, бывшая "Боко харам" получила новое финансирование. В Нигерии полагают, что финансирование проистекает через внутринигерийские источники, включая даже несколько газет. По крайней мере, аресты производились.



Задача нигерийской армии облегчается тем, что "Боко харам" никогда не выходит за территориальные рамки ареала одного племени – канури, они же бери-бери. Попытки джихадистов закрепиться на землях народов банту или же иных племен не удаются, потому и боевые действия в целом локализованы.



Нынешнее обострение многие связывают с президентской предвыборной кампанией в Нигерии. Выборы должны пройти в феврале этого года, и президент Мохаммаду Бухари сделал победу над "Боко харам" одним из своих основных предвыборных лозунгов.



С другой стороны, это очень европейская экспертная привычка – привязывать любые события к предвыборным гонкам, и события в городке Ранн, как и чуть ранее в Бага и Дороне, могут быть чистым совпадением. В конце концов, "Западноафриканский вилайят ИГИЛ" не признает выборы и европейски устроенную систему власти, и им глубоко все равно, кто именно занимает пост президента Нигерии, само существование которого они отрицают. Но человечество знает примеры использования такого рода людоедских организаций "втемную" в сугубо местных политических целях.



Говорить, что сейчас бывшая "Боко харам" оказывает давление на избирателей, пока рановато. Если же они продолжат успешно атаковать пограничные поселки в ближайшую неделю, тогда уже можно будет предположить, что отмороженные джихадисты с берегов озера Чад решили поучаствовать в предвыборной гонке на стороне оппозиции против президента Нигерии Мохаммаду Бухари.



Текст: Евгений Крутиков

16.01.19 Источник - vz.ru

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