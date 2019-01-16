Майк Помпео на Ближнем Востоке – что нового? США реанимируют план "арабского НАТО", - Н.Бобкин

14:31 16.01.2019

Майк Помпео на Ближнем Востоке – что нового?

Госсекретарь США реанимирует план "арабского НАТО"



По итогам турне Майка Помпео на Ближний Восток нельзя не заметить, что американская ближневосточная стратегия в кризисе. Поездка госсекретаря США, как объявил Госдепартамент, была сосредоточена на двух основных темах: Америка хотела показать своим арабским партнерам, что она, выводя войска из Сирии, не покидает Ближний Восток, и одновременно подталкивала союзников к противодействию Ирану.



В поездке американского госсекретаря отразилась невнятность ближневосточной политики США при президенте Трампе. Через два года после его вступления в должность у Вашингтона по-прежнему нет послов в шести странах, которые посетил Помпео, – в Египте, Иордании, Катаре, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ. Нет послов США и в трех других странах региона – Марокко, Ливии и Сирии. В Госдепартаменте не назначен заместитель госсекретаря по Ближнему Востоку. А вообще, уже два года в администрации Трампа более 40 из 188 должностей послов остаются незаполненными.



Фото: atimes.com



Насколько недавно ставший дипломатом Помпео готов самостоятельно решать внешнеполитические проблемы в воюющем регионе? Ведь около 26 процентов сотрудников Государственного департамента за рубежом и около 42 процентов, находящихся в США, уволены. Помпео во время поездки часто приходилось импровизировать или, как заметили эксперты, "исполнять соло, не имея нот". И дело не только в недостаточности квалифицированной поддержки, но и в отсутствии у Трампа четкой позиции по Ближнему Востоку, отмечает Foreign Policy.



Пожалуй, не составило проблем для американского госсекретаря лишь посещение Иордании. США – крупнейший донор этой страны; иорданские вооруженные силы получают от Пентагона ежегодно 200 млн. долларов. Естественно, со стороны США это не альтруизм. Поддерживая Иорданию, Америка не сомневается в лояльности Аммана. А Иордания не возражает против своего участия в антииранском блоке арабских государств (хотя здесь ее роль не имеет большого значения).



Ключевым партнером американцев в арабском мире остается Египет. Именно в Каире Помпео попытался широкими мазками обрисовать роль Америки на Ближнем Востоке.



Госсекретарь США выступает в Американском Университете Карира. Фото aljazeera



Однако, комментируя его речь в Американском университете в Каире, аналитики отметили большой разрыв между планами Вашингтона и эффективностью его действий. В изложении Помпео во всех бедах региона виновен не только Иран, но и Барак Обама. "Результаты заблуждений [Обамы] были ужасными", – заявил Помпео. Однако то, что он причислил к успехам США в регионе при президенте Трампе, вызывает лишь злую усмешку: например, его слова о построении Америкой в Ираке "процветающей молодой демократии".



В своей речи в Каире Помпео пытался дистанцироваться от того, что он назвал ошибками предыдущего президента США, согласившегося на ядерное соглашение с Тегераном, поставившего под сомнение безоговорочную поддержку Израиля и отказавшегося от одобрения автократий в Египте и Саудовской Аравии.



Роб Малли, бывший чиновник администрации Обамы, а ныне глава Международной кризисной группы, охарактеризовал речь Помпео как "бредовую" и "самодовольную". "Слушать речь Помпео – это все равно что слушать кого-то из параллельной вселенной", – сказал Малли. Ведь Помпео пытался заставить арабские страны взять на себя все расходы по противодействию Ирану. Идея создания единой коалиции против Тегерана имеет в США давние корни, но ни одному американскому президенту за 40 лет существования Исламской республики достичь этого не удалось. И сегодня США не в состоянии сделать свою антииранскую политику политикой Евросоюза или Турции.



Находясь в Бахрейне, Помпео огласил американский замысел провести 13-14 февраля в Варшаве саммит с участием "десятков стран", посвященный борьбе с Исламской Республикой Иран. Важно, по словам Помпео, добиться того, чтобы "Иран не оказывал дестабилизирующего влияния". Что это означает?



Американцы снова хотят возложить бремя своей борьбы с Тегераном на союзников. Нового в этом ничего нет, если не считать пояснений Помпео, касающихся "доминирования" Ирана в Ираке, Ливане, Сирии, Йемене и (внимание!) в самом Тегеране. Оказывается, администрация Трампа стремится к тому, "чтобы иранский народ получил контроль над своей столицей". Помочь иранцам свергнуть свое правительство Помпео предлагает путем создания антииранской военной коалиции арабских государств.



На переговорах с монархами Персидского залива госсекретарь США продвигал план создания "арабского НАТО". Вот только отсутствие согласованных усилий со стороны всех стран Персидского залива и раскол в этой группе арабских государств из-за Катара ослабляют их способность объединяться. Отказаться от Катара, где находится крупнейшая военно-воздушная база США в регионе, американцы не готовы, а других вариантов у них нет. Добиться примирения Эр-Рияда с Дохой Майку Помпео не удалось. Катар, как и Оман, и Кувейт, считают антииранский запал администрации Трампа частью усилий США по поддержке Израиля в арабском окружении. На встрече с катарским эмиром шейхом Тамимом Помпео отказался комментировать сообщения о том, что Вашингтон якобы рассматривал недавно планы начала военных действий против Ирана.



Неудивительно, что союзники США планируют свои действия без опоры на американцев: сирийские курды ведут переговоры с правительством Башара Асада, страны Персидского залива вновь открывают посольства в Дамаске, а турки объявили, что продолжат военные действия против курдов независимо от вывода войск США. Саммит, который американцы проведут в феврале на польской земле, еще больше привязывая Варшаву к своей внешней политике, покажет, многого ли достиг Помпео в ходе большого ближневосточного турне.



НИКОЛАЙ БОБКИН | 16.01.2019