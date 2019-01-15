 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.01.2019
22:30  Вотум доверия: долбанушка Мэй осталась премьером Британии
22:28  В сирийском Манбидже взорван ресторан с американскими вояками - есть жертвы
21:25  В попытках сорвать проект "Северный поток - 2" США переходят от угроз к действиям, - Н.Меден
19:51  Афгано-арабские мигранты затерроризировали бедных финок, - Марьо Валтаваара
19:49  Антикитайские настроения, русский язык... Кто раскачивает ситуацию в Кыргызстане?
19:47  AgoraVox: Украина 2013-2014 - Франция 2018-2019. Это МакроМайдан
19:34  "Испорченные казашки сейчас в моде" - Ширин Нарчаева
14:31  Майк Помпео на Ближнем Востоке – что нового? США реанимируют план "арабского НАТО", - Н.Бобкин
14:27  Майдан по-монгольски. Что происходит в Улан-Баторе? - Дм.Мельников
14:17  Разгромленный халифат нашел способ переместиться в Африку, - Е.Крутиков
14:16  Писатель Захар Прилепин выступит в новом лектории "Арт-Резиденция", Москва, 25/01 (анонс)
14:13  Трамп загоняет Анкару в ловушку, - С.Тарасов
14:12  Таджикистан в три раза больше импортирует, чем экспортирует
14:10  Мигрант, что тебя ждет в 2019 году?
14:04  Сенат Узбекистана одобрил образец и дизайн банкноты номиналом 100 000 сумов
14:01  Цепляет ли Ш.Мирзияев просто коррупцию или щупает саму систему? (окончание) - Б.Мусаев
13:53  1-й зам. гендиректора Кыргызских ЖД Хасанов разоблачен и уволен как гражданин Казахстана
13:48  Прыжок в средневековье -- Евросоюз, - Р.Устраханов
13:24  Узбекский Большой театр возглавил российский латыш Андрис Лиепа
09:43  Совет улемов Таджикистана особой фетвой разрешил правоверным поднимать тонус виагрой
09:36  Украина проложит свой Шелковый путь на зависть Китаю, - Д.Родионов
09:27  Сирийское урегулирование поставлено под курдский вопрос, - М.Беленькая
09:15  Трамп уговаривает Кима разоружиться. КНДР требует ослабить санкции, - В.Скосырев
09:14  Переговоры талибов и США зашли в тупик, - А.Серенко
09:09  Туркменских резервистов ставят под ружье. В Ашхабаде опасаются прорыва боевиков из Афганистана, - В.Панфилова
08:54  Боевики "Аш-Шабаб" захватили VIP-гостиницу в столице Кении Найроби и расстреливают туристов - 15 жертв
08:19  Старушку Мэй прокатили. БритДепы провалили правительственный план Брекзита
07:50  Узбекское "голубое топливо" пришло в дома жителей таджикской столицы
00:18  В Казахстане нет внутренней политики.., - Д.Ашимбаев
00:16  Прожорливый КырЭнергохолдинг. Как сократить расходы, - Ю.Костенко
00:14  Снайпер-герой Семен Номоконов: отминусовал 368 фашистов и 8 самураев!
00:13  "Осточертевшие русские деревни": Москва закрывает глаза на героизацию бандеровцев ЦентрАзии, - А.Владимиров, А.Ганин
Вторник, 15.01.2019
23:14  Боевики ISWA (Исламского государства Западной Африки) захватили город Ранн в Нигерии
21:24  Мадмуазель Куку... Министр Голикова на Гайдар-форуме заявила о снижении в России уровня бедности
21:19  Порошенко прорвался на пятую строчку в рейтинге кандидатов в президенты Украины - 8,2%
21:17  В Донбассе убили "Саида" из бригады "Черных запорожцев" ВСУ
21:13  Узбекистан дал Кыргызстану скидку на транзит всех видов грузов
19:44  КырДепутат Тазабек Икрамов стал Отличником кыробразования. Ранее он 2 года проработал школьным физруком
17:40  Чем страшен томос. Национализм как украинская национальная религия, - А.Манчук
17:02  Пентагон поручит подрядчикам вести войну в Афганистане, - В.Иванов
15:45  Турция: курды Рабочей партии (PKK) продолжают войну
15:41  Как защищают животных, чтобы уничтожать людей, - В.Катасонов
15:37  Обо что спотыкается в пост-СССР западная подрывная деятельность? - В.Павленко
14:14  Власти Туркменистана проводят скрытую мобилизацию. Практически всю госграницу с Афганом заняли боевики
14:12  Кабул экстрадировал в Таджикистан сына экс-лидера "Джамаат Ансаруллах" С.Табарова
13:57  Таджикский капитан КВН Хайрулло Мирсаидов сбежал в Грузию
12:48  В министра транспорта Киргизии двигают матерого Жаната Бейшенова
11:19  Агентство по управлению государственными активами Узбекистана возглавил Нодиржон Жураев
10:32  Мирзиеев разделил УзбГоскомконкуренции на три отдельные Госкомфигни
09:49  Надо ли привозить из Сирии кыргызстанцев (раскаявшихся боевиков)? - Г.Бакирова
09:28  "Занимайте" круговые перекрестки: желтые жилеты усовершенствовали тактику уличной войны, - Libеration
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Испорченные казашки сейчас в моде - Ширин Нарчаева"Испорченные казашки сейчас в моде" - Ширин Нарчаева
19:34 16.01.2019

Блогер, прославившаяся эпатажными снимками, подвела итоги ушедшего года.

18-летняя Ширин призналась, что весь этот скандальный хайп она спланировала еще в конце 2017- го, но осуществила только в 2018. Со слов Ширин, 80% ее задумок были воплощены в реальность, за что она очень благодарна судьбе.

Уже в новом году девушка уверенно заявила, что является одним из популярнейших блогеров страны и что испорченные казашки сейчас в моде.

"Испорченные казашки нынче в моде. Когда я спросила про "Страшный фильм", оказалась, что самый страшный фильм для уятменов - это я", - призналась Ширин.

Естественно, слова юной особы не остались без внимания. Большинство ее поклонников отреагировали отрицательно, попросив вести себя скромнее и успокоиться.

Напомним, о 18-летней девушке страна узнала после того, как она опубликовала несколько своих фотографий с обнаженной грудью, прикрытую лишь национальными украшениями.

Клара Киясова

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547656440
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Б. Сагинтаев поручил повысить качество оказания госуслуг в электронном формате и усилить разъяснительную работу среди населения
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-декабре 2018г. составил 104,7%
- Данияр Ашимбаев: В Казахстане нет внутренней политики
- Кадровые перестановки
- О демографической ситуации в Республике Казахстан за январь-ноябрь 2018 года
- В Нацгвардии подведены итоги года
- Комитет Сената обсудил изменение в Договор о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС
- В Алматы в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций ведется берегоукрепление русла реки Есентай
- Обязательные пенсионные взносы за самозанятых будут платить налоговые агенты
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  