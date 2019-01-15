"Испорченные казашки сейчас в моде" - Ширин Нарчаева

19:34 16.01.2019

Блогер, прославившаяся эпатажными снимками, подвела итоги ушедшего года.



18-летняя Ширин призналась, что весь этот скандальный хайп она спланировала еще в конце 2017- го, но осуществила только в 2018. Со слов Ширин, 80% ее задумок были воплощены в реальность, за что она очень благодарна судьбе.



Уже в новом году девушка уверенно заявила, что является одним из популярнейших блогеров страны и что испорченные казашки сейчас в моде.



"Испорченные казашки нынче в моде. Когда я спросила про "Страшный фильм", оказалась, что самый страшный фильм для уятменов - это я", - призналась Ширин.



Естественно, слова юной особы не остались без внимания. Большинство ее поклонников отреагировали отрицательно, попросив вести себя скромнее и успокоиться.



Напомним, о 18-летней девушке страна узнала после того, как она опубликовала несколько своих фотографий с обнаженной грудью, прикрытую лишь национальными украшениями.



Клара Киясова