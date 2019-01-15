Антикитайские настроения, русский язык... Кто раскачивает ситуацию в Кыргызстане?

19:49 16.01.2019

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



В декабре 2018 года участники митинга у посольства Китая потребовали, чтобы все иностранцы покинули Кыргызстан. После новогодних праздников в Бишкеке вновь прошла антикитайская акция. Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что желающие испортить отношения с КНР не достигнут своей цели.



Параллельно с антикитайскими выступлениями вновь зазвучала инициатива лишить официального статуса русский язык.



24.kg обратилось к экспертам с вопросом: кто поднимает волну протеста, нагнетая антикитайские и антирусские настроения? И почему именно сейчас - за год до выборов в парламент?



Мурат Суюнбаев, политолог:

- Антирусские настроения - очевидная составляющая, а антикитайские - производная от нее. Я бы так выразился.



Оставшиеся не у дел политики пытаются разыграть карту псевдопатриотизма. Ничего конструктивного предложить-то они не могут.



Дело не во влиянии Китая или России на Кыргызстан, а в беспокойстве отставных некогда высокопоставленных чинов за политическое будущее. Таким примитивным способом эти люди, называющие себя оппозиционерами или кем там еще, пытаются взбудоражить общественность и напомнить о себе.



Говорить о влиянии внешнего фактора я не стал бы.



Это попытка отечественных сановных особ с приставкой "экс" вернуться если не во власть, то хотя бы в тренд, заставить общество говорить о себе. Тема русского языка давно дезавуирована. Кыргызстанцы подходят прагматично к языковой проблеме, а вот эти политики - спекулятивно.



Почему это происходит сейчас? Ответ прост: 2019-й - последний перед парламентскими выборами. Когда еще раскачивать лодку, играть в патриотов и радетелей за национальное достояние и счастье?



Зайнидин Курманов, спикер Жогорку Кенеша IV созыва, профессор:

- Работает фронда. Это те силы, которым не выгодна стабилизация в стране. Вот и вытаскивают набившие оскомину вопросы, пытаясь взбудоражить население и вызвать социальные протесты. На этой волне они надеются заработать очки и прийти к власти.



Я не вижу конфронтации внешних влиятельных игроков, которые пытаются использовать Кыргызстан как плацдарм, чтобы помериться мускулами.



Это наши политики, которых не устраивает новый режим. Они мечтают вернуться во власть. Псевдопатриотизм, как известно, - последнее прибежище негодяев. А предвыборное время самое благодатное для такого рода выступлений.



Чинара Эсенгул, политолог:

- Полагаю, такие заявления вызваны напряженной внутриполитической ситуацией в республике. Я говорю о трениях между Сооронбаем Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым. Есть и внешний фактор влияния. Он может привести к серьезным волнениям.



Много говорят, что антикитайские настроения интересны Западу, но в нивелировании роли нашего могучего соседа Китая в Кыргызстане и Центральной Азии заинтересована и Россия.



То есть геополитическая составляющая есть. А если мы говорим о лишении русского языка статуса официального, то это ура-патриотизм и этнонационализм, которые нас заведут в тупик. Политики не могут не знать, что сейчас наша молодежь за счет русского языка пытается найти работу не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Более того, я считаю, что, кроме русского языка, надо вводить в обиход и английский.



Все эти тенденции набирают обороты сейчас, поскольку в 2020 году выборы в Жогорку Кенеш. Вот и идет группирование политических сил. Подготовительная стадия была в 2018-м, а раскачку надо начинать в 2019 году, ведь в 2020-м будет поздно.



Шерадил Бактыгул, политолог:

- Наша внутренняя политика напрямую связана с большой политикой, которую проводят мировые гегемоны, как это ни странно. Так вот, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп принял новую доктрину национальной безопасности, и там Россия и Китай обозначены как противники, то есть вернулась риторика времен холодной войны.



Противостояние выстраивают на основе создания очагов напряженности вдоль зон российско-китайского влияния.



То есть мы видим дестабилизацию на Украине, Кавказе и попытки расшатать ситуацию в Центральной Азии, где КНР рассматривают в качестве партнера, который должен снизить российское влияние. Чаще принимается тактика натравливания Китая и России друг на друга. Деньги под реализацию такого проекта выделяют солидные.



Например, с 2014-го в бюджете Госдепа США появилась статья расходов на разжигание антироссийских и антикитайских настроений. То есть все остальные программы сворачивают, а те, которые направлены на столкновение интересов, напротив, расширяют. Естественно, для их реализации нужны человеческие ресурсы. А где их взять?



Посмотрите, кто озвучивает эти инициативы, кто выступает против Китая, русского языка. Политики, которые набирали минимальное количество голосов на выборах президента в 2011 и 2017 годах.



Сложился очень благоприятный период - предвыборная кампания в Жогорку Кенеше уже началась. Лозунги, которые мы слышим сейчас, банальны по своей сути, но легко усваиваются.



Хотя спросите у любого кричащего против КНР или русского языка, он не сможет вам конкретно объяснить, что именно его не устраивает. "Не нравится, потому что не нравится". То есть все выступления эмоциональны, а не рациональны. Это пропагандистский эффект.



Но недооценивать их нельзя. Они же бьют по имиджу страны прежде всего. У нас и так со многими государствами отношения далеки от стратегически выверенных. А если так дальше пойдет, продолжится воинственная риторика в отношении Китая, русского языка, мы рискуем и в изоляции оказаться.