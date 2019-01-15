Афгано-арабские мигранты затерроризировали бедных финок, - Марьо Валтаваара

19:51 16.01.2019

Финляндия взбудоражена сообщениями полиции о сексуальных преступлениях иностранцев, прибывших в страну как просители убежища или по квоте Евросоюза. Корреспондент финской газеты решил выяснить, как эта ситуация влияет на тех мигрантов, которые законно живут в Финляндии уже не первый год. Все обеспокоены возможными последствиями для себя и своей семьи и злы на преступников.



Helsingin Sanomat (Финляндия): "Не подходите к несовершеннолетним, даже чтобы просто поговорить" - полиция Финляндии уже давала просителям убежища строгие инструкции



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Марьо Валтаваара (Marjo Valtavaara)



Проситель убежища из Афганистана рассуждает, как было бы тяжело, если бы жертвой преступления стал член его семьи.



Когда 11 января появилось сообщение полиции Финляндии еще о четырех подозреваемых в совершении преступлений сексуального характера, живущий в Оулу 33-летний Навид Сафдари был сильно обеспокоен и растерян.



"Я думал, как же такое могло произойти. Как было бы ужасно, если бы такое произошло в моей семье или с кем-то из близких".



Афганец Сафдари приехал в Финляндию в октябре 2015 года как проситель убежища. Он успел пожить в центрах по приему беженцев в городах Хейнола, Руукки и Кемиярви. Последнее время он живет в Оулу.



Сафдари задумался, по законам какой страны живут подозреваемые.



"Это зависит от того, из какой страны они прибыли и к какой культуре они принадлежат. Возможно, они считают, что если на девушке мало одежды, то ее можно изнасиловать".



По мнению Сафдари, сбивает с толку, что даже те, у кого паспорт Финляндии есть уже долгое время, все равно плохо знают законы Финляндии. По его мнению, этим людям необходимо дать больше информации.



По словам Сафдари, полиция уже занималась просвещением и распространяла информацию в центрах приема беженцев.



"Я помню, как на занятиях с полицейскими они много раз подчеркивали: не подходи к несовершеннолетним, даже просто поговорить".



На Сафдари "плохо смотрят" в торговом центре "Валкеа".



"Я сидел там и ждал своего друга, который должен был принести мне книгу. Пожилая женщина плохо посмотрела на меня, и это меня удивило. Позже я услышал, что атмосфера стала более напряженной из-за преступлений, и все понял".



Обвинять в чем-то невиновных, по мнению Сафдари, нечестно. У него был такой опыт в Иране, где он, будучи выходцем из Афганистана, считался иностранцем.



43-летний Байрам Полат, уже давно живущий в Оулу, следил за новостями о сексуальных преступлениях с ужасом.



В преступлениях подозревались молодые люди иностранного происхождения, жертвами были несовершеннолетние девочки, дети. С жертвами знакомились через социальные сети.



"Эти преступления были настолько ужасными, что я сразу же начал ждать, когда атмосфера в городе станет враждебной, и это скажется и на моей предпринимательской деятельности".



Переехавший в Финляндию из Турции в 2001 году Полат - владелец популярного в Оулу кебаб-ресторана "Троя". Газета "Хельсингин саномат" (Helsingin Sanomat) взяла у него интервью 11 января, еще до того, как появилось четверо новых подозреваемых.



Ожидания Полата оправдались - на общественном уровне. В последние недели полиция получила жалобы о пренебрежительном отношении к лицам иностранного происхождения, некоторых даже толкали.



"С пренебрежительным отношением сталкивались люди, совершенно не связанные с подозреваемыми в преступлениях. Многие чувствовали, что их присутствие вызывает напряженность, и избегали общественных мест", - прокомментировал "Хельсингин саномат" атмосферу в городе Оулу следователь Маркус Киискинен (Markus Kiiskinen).



"Действительно очень плохо, что вынуждены страдать невинные люди", - говорит Полат.



В свое время он переехал в Финляндию к финской жене. Сначала пара жила в Турку. Полат работал на промышленном предприятии.



"Когда я перебрался в Оулу, пошел работать в ресторан, поскольку не смог найти работу в сфере промышленности. Я остался в ресторанной сфере и через шесть лет стал предпринимателем".



У Полата есть 12-летняя дочь, и как отец он взволнован.



"Я предупредил ее и своих сотрудников, у которых есть дети".



Подозреваемые в совершении преступлений хорошо известны в эмигрантских кругах Оулу.



"Мы и с клиентами о них говорим. Кто это сделал, откуда они приехали. Эти события затрагивают жизнь беженцев", - говорит Полат.



Необходимо много времени, чтобы хорошо понять культуру Финляндии, считает Полат.



"Не знаю, о чем они там думают, но различий в культурах действительно много. Финляндия - свободная страна, женщины и мужчины здесь равны. Так не во всех странах".



Полат сожалеет, что эти преступления были совершены. В дальнейшем, предлагает он, их можно было бы предотвращать при помощи просветительской работы.



"Нужно проводить более эффективную работу по просвещению приехавших в страну людей, учить их финской культуре", - рассуждает он.



Эль Хассан Каззан, руководитель программ по вопросам мультикультурализма в культурном центре "Вилла Виктор" (Villa Victor), испытывает в последние дни настолько сильную боль и грусть, что даже не может выразить ее словами.



"Я, как и многие другие, смущен, потрясен и разозлен. Но ругань здесь не поможет. Я думаю, что с подозреваемыми в совершении преступлений можно будет поговорить, но, наверное, позже, когда шум уляжется".