 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.01.2019
22:30  Вотум доверия: долбанушка Мэй осталась премьером Британии
22:28  В сирийском Манбидже взорван ресторан с американскими вояками - есть жертвы
21:25  В попытках сорвать проект "Северный поток - 2" США переходят от угроз к действиям, - Н.Меден
19:51  Афгано-арабские мигранты затерроризировали бедных финок, - Марьо Валтаваара
19:49  Антикитайские настроения, русский язык... Кто раскачивает ситуацию в Кыргызстане?
19:47  AgoraVox: Украина 2013-2014 - Франция 2018-2019. Это МакроМайдан
19:34  "Испорченные казашки сейчас в моде" - Ширин Нарчаева
14:31  Майк Помпео на Ближнем Востоке – что нового? США реанимируют план "арабского НАТО", - Н.Бобкин
14:27  Майдан по-монгольски. Что происходит в Улан-Баторе? - Дм.Мельников
14:17  Разгромленный халифат нашел способ переместиться в Африку, - Е.Крутиков
14:16  Писатель Захар Прилепин выступит в новом лектории "Арт-Резиденция", Москва, 25/01 (анонс)
14:13  Трамп загоняет Анкару в ловушку, - С.Тарасов
14:12  Таджикистан в три раза больше импортирует, чем экспортирует
14:10  Мигрант, что тебя ждет в 2019 году?
14:04  Сенат Узбекистана одобрил образец и дизайн банкноты номиналом 100 000 сумов
14:01  Цепляет ли Ш.Мирзияев просто коррупцию или щупает саму систему? (окончание) - Б.Мусаев
13:53  1-й зам. гендиректора Кыргызских ЖД Хасанов разоблачен и уволен как гражданин Казахстана
13:48  Прыжок в средневековье -- Евросоюз, - Р.Устраханов
13:24  Узбекский Большой театр возглавил российский латыш Андрис Лиепа
09:43  Совет улемов Таджикистана особой фетвой разрешил правоверным поднимать тонус виагрой
09:36  Украина проложит свой Шелковый путь на зависть Китаю, - Д.Родионов
09:27  Сирийское урегулирование поставлено под курдский вопрос, - М.Беленькая
09:15  Трамп уговаривает Кима разоружиться. КНДР требует ослабить санкции, - В.Скосырев
09:14  Переговоры талибов и США зашли в тупик, - А.Серенко
09:09  Туркменских резервистов ставят под ружье. В Ашхабаде опасаются прорыва боевиков из Афганистана, - В.Панфилова
08:54  Боевики "Аш-Шабаб" захватили VIP-гостиницу в столице Кении Найроби и расстреливают туристов - 15 жертв
08:19  Старушку Мэй прокатили. БритДепы провалили правительственный план Брекзита
07:50  Узбекское "голубое топливо" пришло в дома жителей таджикской столицы
00:18  В Казахстане нет внутренней политики.., - Д.Ашимбаев
00:16  Прожорливый КырЭнергохолдинг. Как сократить расходы, - Ю.Костенко
00:14  Снайпер-герой Семен Номоконов: отминусовал 368 фашистов и 8 самураев!
00:13  "Осточертевшие русские деревни": Москва закрывает глаза на героизацию бандеровцев ЦентрАзии, - А.Владимиров, А.Ганин
Вторник, 15.01.2019
23:14  Боевики ISWA (Исламского государства Западной Африки) захватили город Ранн в Нигерии
21:24  Мадмуазель Куку... Министр Голикова на Гайдар-форуме заявила о снижении в России уровня бедности
21:19  Порошенко прорвался на пятую строчку в рейтинге кандидатов в президенты Украины - 8,2%
21:17  В Донбассе убили "Саида" из бригады "Черных запорожцев" ВСУ
21:13  Узбекистан дал Кыргызстану скидку на транзит всех видов грузов
19:44  КырДепутат Тазабек Икрамов стал Отличником кыробразования. Ранее он 2 года проработал школьным физруком
17:40  Чем страшен томос. Национализм как украинская национальная религия, - А.Манчук
17:02  Пентагон поручит подрядчикам вести войну в Афганистане, - В.Иванов
15:45  Турция: курды Рабочей партии (PKK) продолжают войну
15:41  Как защищают животных, чтобы уничтожать людей, - В.Катасонов
15:37  Обо что спотыкается в пост-СССР западная подрывная деятельность? - В.Павленко
14:14  Власти Туркменистана проводят скрытую мобилизацию. Практически всю госграницу с Афганом заняли боевики
14:12  Кабул экстрадировал в Таджикистан сына экс-лидера "Джамаат Ансаруллах" С.Табарова
13:57  Таджикский капитан КВН Хайрулло Мирсаидов сбежал в Грузию
12:48  В министра транспорта Киргизии двигают матерого Жаната Бейшенова
11:19  Агентство по управлению государственными активами Узбекистана возглавил Нодиржон Жураев
10:32  Мирзиеев разделил УзбГоскомконкуренции на три отдельные Госкомфигни
09:49  Надо ли привозить из Сирии кыргызстанцев (раскаявшихся боевиков)? - Г.Бакирова
09:28  "Занимайте" круговые перекрестки: желтые жилеты усовершенствовали тактику уличной войны, - Libеration
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Афгано-арабские мигранты затерроризировали бедных финок, - Марьо Валтаваара
19:51 16.01.2019

Финляндия взбудоражена сообщениями полиции о сексуальных преступлениях иностранцев, прибывших в страну как просители убежища или по квоте Евросоюза. Корреспондент финской газеты решил выяснить, как эта ситуация влияет на тех мигрантов, которые законно живут в Финляндии уже не первый год. Все обеспокоены возможными последствиями для себя и своей семьи и злы на преступников.

Helsingin Sanomat (Финляндия): "Не подходите к несовершеннолетним, даже чтобы просто поговорить" - полиция Финляндии уже давала просителям убежища строгие инструкции

Финляндия: 100 лет в разводе с Россией

Марьо Валтаваара (Marjo Valtavaara)

Проситель убежища из Афганистана рассуждает, как было бы тяжело, если бы жертвой преступления стал член его семьи.

Когда 11 января появилось сообщение полиции Финляндии еще о четырех подозреваемых в совершении преступлений сексуального характера, живущий в Оулу 33-летний Навид Сафдари был сильно обеспокоен и растерян.

"Я думал, как же такое могло произойти. Как было бы ужасно, если бы такое произошло в моей семье или с кем-то из близких".

Афганец Сафдари приехал в Финляндию в октябре 2015 года как проситель убежища. Он успел пожить в центрах по приему беженцев в городах Хейнола, Руукки и Кемиярви. Последнее время он живет в Оулу.

Сафдари задумался, по законам какой страны живут подозреваемые.

"Это зависит от того, из какой страны они прибыли и к какой культуре они принадлежат. Возможно, они считают, что если на девушке мало одежды, то ее можно изнасиловать".

По мнению Сафдари, сбивает с толку, что даже те, у кого паспорт Финляндии есть уже долгое время, все равно плохо знают законы Финляндии. По его мнению, этим людям необходимо дать больше информации.

По словам Сафдари, полиция уже занималась просвещением и распространяла информацию в центрах приема беженцев.

"Я помню, как на занятиях с полицейскими они много раз подчеркивали: не подходи к несовершеннолетним, даже просто поговорить".

На Сафдари "плохо смотрят" в торговом центре "Валкеа".

"Я сидел там и ждал своего друга, который должен был принести мне книгу. Пожилая женщина плохо посмотрела на меня, и это меня удивило. Позже я услышал, что атмосфера стала более напряженной из-за преступлений, и все понял".

Обвинять в чем-то невиновных, по мнению Сафдари, нечестно. У него был такой опыт в Иране, где он, будучи выходцем из Афганистана, считался иностранцем.

43-летний Байрам Полат, уже давно живущий в Оулу, следил за новостями о сексуальных преступлениях с ужасом.

В преступлениях подозревались молодые люди иностранного происхождения, жертвами были несовершеннолетние девочки, дети. С жертвами знакомились через социальные сети.

"Эти преступления были настолько ужасными, что я сразу же начал ждать, когда атмосфера в городе станет враждебной, и это скажется и на моей предпринимательской деятельности".

Переехавший в Финляндию из Турции в 2001 году Полат - владелец популярного в Оулу кебаб-ресторана "Троя". Газета "Хельсингин саномат" (Helsingin Sanomat) взяла у него интервью 11 января, еще до того, как появилось четверо новых подозреваемых.

Ожидания Полата оправдались - на общественном уровне. В последние недели полиция получила жалобы о пренебрежительном отношении к лицам иностранного происхождения, некоторых даже толкали.

"С пренебрежительным отношением сталкивались люди, совершенно не связанные с подозреваемыми в преступлениях. Многие чувствовали, что их присутствие вызывает напряженность, и избегали общественных мест", - прокомментировал "Хельсингин саномат" атмосферу в городе Оулу следователь Маркус Киискинен (Markus Kiiskinen).

"Действительно очень плохо, что вынуждены страдать невинные люди", - говорит Полат.

В свое время он переехал в Финляндию к финской жене. Сначала пара жила в Турку. Полат работал на промышленном предприятии.

"Когда я перебрался в Оулу, пошел работать в ресторан, поскольку не смог найти работу в сфере промышленности. Я остался в ресторанной сфере и через шесть лет стал предпринимателем".

У Полата есть 12-летняя дочь, и как отец он взволнован.

"Я предупредил ее и своих сотрудников, у которых есть дети".

Подозреваемые в совершении преступлений хорошо известны в эмигрантских кругах Оулу.

"Мы и с клиентами о них говорим. Кто это сделал, откуда они приехали. Эти события затрагивают жизнь беженцев", - говорит Полат.

Необходимо много времени, чтобы хорошо понять культуру Финляндии, считает Полат.

"Не знаю, о чем они там думают, но различий в культурах действительно много. Финляндия - свободная страна, женщины и мужчины здесь равны. Так не во всех странах".

Полат сожалеет, что эти преступления были совершены. В дальнейшем, предлагает он, их можно было бы предотвращать при помощи просветительской работы.

"Нужно проводить более эффективную работу по просвещению приехавших в страну людей, учить их финской культуре", - рассуждает он.

Эль Хассан Каззан, руководитель программ по вопросам мультикультурализма в культурном центре "Вилла Виктор" (Villa Victor), испытывает в последние дни настолько сильную боль и грусть, что даже не может выразить ее словами.

"Я, как и многие другие, смущен, потрясен и разозлен. Но ругань здесь не поможет. Я думаю, что с подозреваемыми в совершении преступлений можно будет поговорить, но, наверное, позже, когда шум уляжется".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547657460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Б. Сагинтаев поручил повысить качество оказания госуслуг в электронном формате и усилить разъяснительную работу среди населения
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-декабре 2018г. составил 104,7%
- Данияр Ашимбаев: В Казахстане нет внутренней политики
- Кадровые перестановки
- О демографической ситуации в Республике Казахстан за январь-ноябрь 2018 года
- В Нацгвардии подведены итоги года
- Комитет Сената обсудил изменение в Договор о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС
- В Алматы в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций ведется берегоукрепление русла реки Есентай
- Обязательные пенсионные взносы за самозанятых будут платить налоговые агенты
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  