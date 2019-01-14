В попытках сорвать проект "Северный поток - 2" США переходят от угроз к действиям, - Н.Меден

21:25 16.01.2019

НАТАЛИЯ МЕДЕН | 14.01.2019



А Европа пятится и уступает



В воскресном номере крупнейшего немецкого таблоида Bild за 13 января опубликована информация о письмах-угрозах, которые посол США в Германии Ричард Гренелл разослал "нескольким немецким концернам". В письмах повторяется угроза наложения американцами санкций на европейские компании, принимающие участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2".



Как известно, в августе 2017 г. администрация США приняла закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act), предусматривающий возможность действий подобного рода. Здесь мы сталкиваемся с типичным образчиком экстерриториального законодательства, с одной стороны, и ущербного суверенитета – с другой, когда американская администрация распространяет законы США на другие государства, а те подчиняются этой глобалистской практике.



В ноябре 2018 г. посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд публично заявлял о том, что американский президент имеет в своем распоряжении "много, много разных инструментов", которые могут "серьезно подорвать или остановить" строительство российско-германского газопровода, но пока он ими не воспользовался. Мол, имейте в виду: в любой момент может воспользоваться.



Bild подчеркивает, что Ричард Гренелл пошел дальше Гордона Сондленда, объявив о том, что запуск газопровода "повысит опасность" интервенции со стороны России. Дональд Трамп в ходе июльского (2018) саммита НАТО тоже поднимал тему строительства газопровода "Северный поток - 2". Тогда и прозвучали широко растиражированные высказывания американского президента о "полном контроле России над Германией", которая якобы из-за поставок газа превратилась в "заложницу" России.



В дискуссиях с американцами никакие факты (о взаимной зависимости поставщика и потребителя; о том, что по сравнению с серединой 1990-х гг. доля России в немецком импорте газа снизилась примерно с половины до трети) американской стороной в расчет не принимаются. Эти факты просто игнорируются.



Посол Гренелл, этот фронтмен американской дипломатии, не ограничивается "Северным потоком": теперь он выражает недовольство и строительством "Турецкого потока", заявляя, что "[немецкие] фирмы, которые поддерживают строительство обоих газопроводов, активно подрывают безопасность Украины и Европы", создавая "существенные риски". То есть посол угрожает не только немецким энергетическим компаниям-участницам проекта (BASF/Wintershall, Uniper/E.on), но и любой европейской компании, сотрудничающей с Россией в энергетике.



Американская администрация уже перешла от угроз к делу. По итогам антидемпингового расследования Министерством торговли США в отношении компаний-поставщиков стали в США из Германии, Австрии, Франции, Бельгии, Италии, Японии, Южной Кореи и Тайваня на немецкую компанию Salzgitter и австрийскую Voestalpine были наложены максимальные штрафы – обе компании выполняли заказы на изготовление труб для "Северного потока - 2". Salzgitter предприняла безуспешную попытку оспорить вынесенное решение, обратившись в американский International Court of Trade, но суд подтвердил решение американских властей.



Реакция Евросоюза на агрессивную торговую политику Вашингтона остается сдержанной, чтобы не сказать робкой. Брюссель: 1) повысил пошлины на американские мотоциклы, виски, джинсы, а Еврокомиссия изъявила готовность к переговорам с американской стороной, настаивая на том, что страны ЕС, они же члены НАТО, не могут создать угрозу безопасности США; 2) направил жалобу в ВТО, что совершенно бесполезно; 3) повысил пошлины на импорт стали (Россия тоже поставляет сталь в Евросоюз).



Готовность властей ЕС к уступкам Америке, начавшей при администрации Трампа торговую войну по всему миру, проявляется в деталях: например, в декабре прошлого года ЕС повысил пошлины на импорт электровелосипедов из Китая; потом ввел санкции против Ирана "за организацию покушений"; от идеи создать независимый финансовый механизм для взаиморасчетов европейских компаний с Ираном в Брюсселе, кажется, отказались. В недавнем интервью журналу Wirtschaftswoche президент Института немецкой экономики Михаэль Хютер призывает немецкие компании руководствоваться в своей внешнеэкономической деятельности не чем-то иным, а идеологическими (!) принципами, в первую очередь соблюдением прав человека.



В споре по поводу "зависимости" Германии от российского газа федеральное правительство тоже пошло на уступки, согласившись поддержать строительство первого в Германии СПГ-терминала. Сейчас под американским давлением такие терминалы планируются и строятся по всей Европе, хотя действующие пункты приема сжиженного природного газа используются менее чем на четверть.



Правда, правительство ФРГ пока не дает гарантий покупки американского газа. Министр экономики Петер Альтмайер рассчитывает на "договоренности" с Соединенными Штатами и говорит, что после согласия Берлина на строительство инфраструктуры для поставок СПГ из Америки "очередь за США – предложить конкурентоспособные цены".



Хватит ли у Германии стойкости в этом вопросе? Или дело уже дошло до того, что образцом для немцев становятся поляки: в прошлом ноябре, как известно, Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала с американской Cheniere Marketing International соглашение на закупки американского СПГ на протяжении следующих 24 лет?